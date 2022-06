Schiesssport Feuer frei! – Alte Hasen sowie blutige und blutende Anfänger beim Feldschiessen Im ganzen Kanton fand am Wochenende das Feldschiessen statt – wie etwa in Almensberg bei Amriswil. Manuel Nagel 12.06.2022, 18.00 Uhr

Beim diesjährigen Feldschiessen auf der Regionalen Schiessanlage Almensberg schiesst Janine Landis das erste Mal mit dem Sturmgewehr 90. «Es macht Spass», sagt die 27-Jährige. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juni 2022)

«Lernen durch Schmerz», sagt Sascha Landis und lacht, als die anderen Gesprächsteilnehmer auf die Schramme zwischen Daumen und Zeigefinger zeigen. «Das sei eine typische Verletzung beim Schiessen mit der Pistole», sagt Saschas Bruder Pascal. Er und seine Frau Janine sind nicht so geübt im Umgang mit einer Waffe wie Sascha, der als Instruktor bei der Stadtpolizei St.Gallen auch Schiessunterricht erteilt. Ausserdem war er früher auch Jungschütze beim Arbeiterschützenverein (ASV) in Romanshorn, wo die Landis-Brüder aufwuchsen.

Sascha Landis instruiert und betreut seine Schwägerin Janine im Schiesstand. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juni 2022)

Thomas Lehner ist Präsident des ASV Romanshorn und zieht am Sonntagmittag ein positives Fazit zu den drei Tagen Feldschiessen, das sein Verein auf der Regionalen Schiessanlage (RSA) Almensberg durchgeführt hat. Auch die Pistolensektion Amriswil begrüsste auf der RSA erfahrene Schützen sowie blutige und eben blutende Anfänger. Das sei ein grosses Plus, dass man auf der Anlage in Almensberg mit beiden Waffen schiessen könne, findet Sascha Landis, weshalb er mit seinem Bruder und seiner Schwägerin den Weg von St.Gallen zurück in die Heimat auf sich genommen hat.

Für Janine Landis, die im Sicherheitsdienst arbeitet, waren es die ersten Schüsse mit dem Sturmgewehr 90. «Es war speziell, aber macht Spass», sagt die 27-Jährige. Es sei aber ganz anders als Pistolenschiessen, «und irgendwie habe ich es noch nicht so draussen, auf was man achten muss», gesteht sie. Aber für sie und ihren Mann steht – im Gegensatz zu anderen Teilnehmern – an diesem Wochenende auch nicht das Resultat, sondern das Mitmachen im Vordergrund.

Christian Iseli stammt zwar aus der Region, wohnt nun aber in Oberbipp. Eigens für das Feldschiessen kam er nun vom Bernbiet zurück in die alte Heimat in den Oberthurgau. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juni 2022)

Thurgauer Politprominenz beim grössten Schützenfest der Welt

Die höchste Thurgauerin, Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler, liess es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Regierungsrat Urs Martin als Vertreter der Thurgauer Regierung, dem von Brigadier aD Hans-Peter Wüthrich betreuten Ständerat Jakob Stark sowie Nationalrat Manuel Strupler den «Politikerwettkampf» zu schiessen.

Ständerat Jakob Stark wird betreut von Brigadier aD Hans-Peter Wüthrich. Bild: PD

Während Barbara Dätwyler zum ersten Mal mit einem Sturmgewehr geschossen hat, hatten die Herren bereits Erfahrung im Umgang mit diesem Sportgerät. Mitmachen kommt vor dem Rang. Unter diesem Motto hat der Verantwortliche Chef Feldschiessen, Hanspeter Bamert, Barbara Dätwyler zu ihrem Resultat gratuliert und sie mit dem goldenen Spezial-Feldschiessenkranz ausgezeichnet.

Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler mit ihrer Kranzauszeichnung, die sie von Hanspeter Bamert erhielt. Bild: PD

Auf 20 Gewehrschiessplätzen beteiligten sich 3’718 Schützinnen und Schützen an diesem Grossanlass, mit der Pistole nahmen auf acht Schiessplätzen 1’003 Schützinnen und Schützen teil. Das bedeutet gegenüber 2021 auf 300 m eine Steigerung von 57 und mit der Pistole eine solche von 48 Schützinnen und Schützen.

Mindestens zwei Maximumschützen

Ausgezeichnet schoss Marco Meier, Präsident der Schützen Thunbachtal und somit Gastgeber am diesjährigen Feldschiessen für die Prominenz aus Politik, Militär und Wirtschaft. Er erzielte 71 Punkte und verzeichnete lediglich einen Verlustpunkt.

Bernhard Meili. Bild: PD

Noch besser machten es aber zwei andere: Bereits am Vorschiessen erreichte Bernhard Meili von der Schützengesellschaft Herdern-Lanzenneunforn das Maximumresultat von 72 Punkten und forderte somit die Kameradinnen und Kameraden aus dem Kanton heraus.

Daniel Hollenstein. Bild: PD

Auf dem Standblatt von Daniel Hollenstein aus Bettwiesen wurden ebenfalls 18 «Vierer» notiert. Das sind schon mindestens zwei Maximumschützen im Thurgau.

Urs Brüllhardt. Bild: PD

Mit einem Verlustpunkt steht Urs Brüllhardt, PSV Tägerwilen, zuoberst auf der Thurgauer Pistolenrangliste, gefolgt von seinem Vereinskameraden Erwin Hilber mit 178 Punkten. Der ein Jahr jüngere Hans-Ulrich Hug der Pistolenschützen Ermatingen vervollständigt mit ebenfalls 178 Punkten das Podest.

Weitere vier Schützen haben 178 Punkte erreicht, sind aber aufgrund des jüngeren Alters auf den folgenden Rängen aufgelistet.