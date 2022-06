Franco-Sbarro-Sonderausstellung im Autobau Romanshorn

ROMANSHORN Auf der Wall of Fame verewigt: Die Autobau-Erlebniswelt ehrt den italienischen Autodesigner Franco Sbarro mit einer Sonderausstellung Franco Sbarro wirkte etwas im Schatten seines noch berühmteren Landsmannes Battista Pininfarina, machte sich aber nicht nur als Schöpfer aerodynamischer Karosserien, sondern auch als Entwickler und Konstrukteur einen Namen. Max Eichenberger 06.06.2022, 17.10 Uhr

Die Konstruktionen des innovativen Fahrzeugdesigners sind in der Autobau-Erlebniswelt ein Blickfang. Bild: Max Eichenenberger (Romanshorn, 4. Juni 2022)

Der automobile Mario Botta Franco Sbarro setzte Massstäbe im Cardesign. Autobau Romanshorn widmet ihm jetzt eine Sonderausstellung. Max Eichenberger Wer kennt ihn nicht, den italienischen Autodesigner Battista Pininfarina, dessen Studio vielen Sportwagen ihre Silhouette verpasste. Nicht nur Ferrari, Maserati und Lancia bedienten sich seiner Karosseriebaukunst.

Über die Szene hinaus mag sein Landsmann Franco Sbarro zwar weniger bekannt sein. Doch wie Pininfarina hat der heute 83-jährige gebürtige Süditaliener seinen Platz in den Annalen des Autobaus gefunden – und jetzt auch an der Wall of Fame der Autobau-Erlebniswelt.

Als kompletter «Autoarchitekt» anerkannt

Anders als Pininfarina ist der gelernte Automechaniker und Techniknarr Franco Sbarro nicht nur Schöpfer aerodynamischer Karosserien. Er ist auch Entwickler und Konstrukteur – und damit ein kompletter «Autoarchitekt». Die Autobau-Erlebniswelt widmet ihm jetzt eine Sonderausstellung, die am Samstag eröffnet worden ist.

Auf die Wall of Fame aufgenommen: Franco Sbarro. Bild: Max Eichenberger (Romanshorn, 4. Juni 2022)

Mit Franco Sbarro verbindet Autobau-Gründer Fredy Lienhard seit 30 Jahren eine Freundschaft. 1992 hatte der Unter- nehmer nach einem Besuch in Sbarros Atelier de Construction Automobile (ACA) im waadt- ländischen Grandson dessen Eigenentwickung «Helios» erworben und seitdem weitere Zukäufe getätigt.

Verbindung von Technik, Design und Innovation

Lienhard würdigte den Autobauer nicht nur als kreativen Konstrukteur, sondern ebenso als feinen Menschen mit einem grossen Spirit. Verbindung von Technik, Design und Innovation Der Weg aus ärmlichen Verhältnissen in Apulien zum Star am Genfer Autosalon und zum gefragten Autodesigner führte Franco Sbarro über Neuenburg, wo der Autofreak noch als Teenager bei der Scuderia Filipinetti als Automechaniker anheuerte.

Langjähriger Freund des italienischen Autodesigners: Fredy Lienhard. Bild: Max Eichenberger (Romanshorn, 4. Juni 2022)

Bald wurde er mit der Entwicklung und Wartung von Rennsportwagen betraut. Seine Leidenschaft trieb Sbarro an. Er baute klassische Autos vom Coupé bis zum Offroader nach, realisierte aber auch in seinem Atelier über Jahrzehnte zahlreiche eigene bahnbrechende Entwürfe und Concept-Cars. Wie kaum ein anderer verband er Technik, Design und Innovation.

Sbarro lebt seinen Traum bis heute

Die Vielseitigkeit begründete Sbarros Ruf als kompletter «Autoarchitekt», der mehr konnte, als nur bestechende Showcars zu entwerfen und aerodynamische Karosserien über ein Chassis zu stülpen. Dass sich Franco Sbarro und Mario Botta, der an der Ausstellungseröffnung zugegen war, gefunden haben und zusammenarbeiteten, erstaunt daher nicht.

Der Sbarro CanAm (Baujahr 1968) erweist sich als beliebtes Fotosujet. Bild: Max Eichenberger (Romanshorn, 4. Juni 2022)

Bescheidenheit und Bodenständigkeit sind, bei allem Erfolg, Tugenden eines Mannes geblieben, der seinen Traum bis heute lebt. Für verschiedene Rennserien baute Sbarro schnelle, und wo es sein musste, wüstentaugliche Fahrzeuge. Früh schon arbeitete er daran, seine Philosophie des Autodesigns weiterzugeben.

So gründete er im Welschland seine Espace Sbarro Schule und im französischen Pontarlier ein Werksmuseum. Bis Ende August sind in Romanshorn ein gutes Dutzend beeindruckende automobile Schöpfungen Sbarros zu sehen.