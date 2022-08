Raiffeisen Amriswil-Bischofszell lud zur Genusswanderung

Raiffeisen Genusswanderung als Lösung für Platzproblem? Die Raiffeisenbank Amriswil-Bischofszell lud die Genossenschafter zum Essen ein – jedoch nicht wie sonst üblich. Manuel Nagel 23.08.2022, 16.05 Uhr

Rolf Müller beobachtet, wie eine Gruppe Fussgänger beim Startpunkt in Zihlschlacht sich anmeldet und mit einer Karte eindeckt, bevor es auf den Rundkurs von etwa sieben Kilometern geht. Bild: Manuel Nagel

Kurz vor Mittag verschwand die Sonne hinter ein paar grauen Wolken. Zwei Angestellte der Raiffeisenbank beobachteten das Verhalten ihrer Kunden, die sich vor dem Abmarsch auf die Genusswanderung noch mit rot-weissen Merchandising-Artikeln eindeckten, mit Interesse. «Als vorher die Sonne schien, da waren unsere Dächlikappen der Renner, nun nehmen die Leute eine Pelerine», sagte der eine.

Doch der Regenschutz, der konnte am Samstag bei den allermeisten im Rucksack verstaut bleiben, egal ob sie sich zu Fuss (sieben Kilometer) oder auf dem Velo (zehn Kilometer) auf die Strecke begeben hatten. Und für jene, die nicht mehr so sportlich unterwegs sind, hatte die Bank einen Shuttlebus organisiert. Dieser pendelte zwischen den drei Orten mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert sowie dem Start und Ziel in Zihlschlacht.

Die Genusswanderung für die Genossenschaftsmitglieder war die Ersatzveranstaltung für die wegen Corona ins Wasser gefallene Versammlung im vergangenen März, die wie üblich im Pentorama in Amriswil hätte stattfinden sollen. Als jedoch die Bankleitung im Januar über die Durchführung des Anlasses entscheiden musste, war noch nicht absehbar, dass sich die Lage so positiv entwickeln würde. Und so suchte man eine Alternative. Dass diese bei den Kundinnen und Kunden gut ankommt, das war schon an den mehr als tausend Anmeldungen ersichtlich. Dass sie dann aber ein solcher Erfolg wird, das war auch für Rolf Müller, den Vorsitzenden der Bankleitung, eine freudige Überraschung. «Alle hatten ein strahlendes Gesicht», erzählt er von den Begegnungen an einem der Standorte, und viele hätten ihm gesagt, dass man anstelle einer Versammlung doch auch in Zukunft lieber wieder so etwas organisieren solle.

Rolf Müller ist Vorsitzender der Bankleitung. Bild: Manuel Nagel

Letzteres schliesst Rolf Müller nicht aus, obwohl man auch für den März etwas Spezielles vorbereitet hatte. Durch den Zusammenschluss der beiden Banken Amriswil und Bischofszell zu einer einzigen, wäre man mit der üblichen Versammlung im Pentorama an die Grenzen gestossen, was man mit einer «Vier-Phasen-GV» auffangen wollte. Vielleicht werden diese Pläne nächstes Jahr umgesetzt, ganz sicher sei das noch nicht, sagt Müller. Was aber sicher sei: Man werde auch in Zukunft wieder etwas Ähnliches wie diese Genusswanderung durchführen, weil es nur positive Rückmeldungen gegeben habe.