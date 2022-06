Podiumsdiskussion Geliebte Hauruckübungen für ungeliebte Wohnungen: Welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf die Stadt Amriswil hat Am SVP-Politstamm diskutierten vier Personen über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Kanton sowie die Stadt Amriswil. Manuel Nagel 20.06.2022, 04.10 Uhr

Roman Sturzenegger (Geschäftsführer RS Integration), Tamara Sulzberger (Leiterin Sozialamt Stadt Amriswil), Daniela Di Nicola (Stadträtin Amriswil) und Caesar Andres (Asylkoordinator des Kantons Thurgau) waren die Teilnehmer des Ukraine-Podiums, das von Ortsparteipräsident Claude Brunner (Mitte) moderiert wurde. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 18. Juni 2022)

Natürlich lag es am prächtigen Sommerwetter, dass nur gerade ein Dutzend Interessierte am Samstagvormittag den Weg an den SVP-Politstamm gefunden hatten, doch das Podium, von Ortsparteipräsident Claude Brunner moderiert, hätte mehr Publikum verdient gehabt. Thema war der Ukraine-Krieg, und welche Auswirkungen dieser auf die Stadt Amriswil und den Thurgau hat. Dabei erzählten die vier Podiumsteilnehmer von ihren Erfahrungen und teilweise auch etwas aus dem Nähkästchen, die über die üblichen Informationen hinausgingen.

Caesar Andres ist Asylkoordinator des Kantons Thurgau. Bild: Manuel Nagel

Wohl am tiefsten drin in der Materie steckt Caesar Andres, der Abteilungsleiter Asylkoordination und Sozialhilfe des Kantons. Im Thurgau seien aktuell rund 2100 Geflüchtete registriert und etwa 100 seien bereits wieder zurückgekehrt, sagte er. Aufgrund des Verteilschlüssels müsste der Thurgau jedoch nur 1800 Personen, was 3,3 Prozent entspreche, aufnehmen. Caesar Andres rechnet damit, dass dieser Wert erst im August erreicht ist und der Kanton bis dann nicht viele weitere Ukrainer vom Bund zugeteilt erhält.

SVP-Stadträtin Daniela Di Nicola. Bild: Manuel Nagel

Das lässt auch Tamara Sulzberger als Leiterin des Amriswiler Sozialamts sowie Daniela Di Nicola als zuständige Stadträtin für Soziales etwas durchschnaufen. Man sei schon sehr gefordert gewesen, sagte Di Nicola, als es hiess, die Stadt müsse bis Ende Mai Raum für 100 Personen aus der Ukraine zur Verfügung stellen.

Tamara Sulzberger leitet das Sozialamt der Stadt Amriswil. Bild: Manuel Nagel

Aktuell lebten 16 in einer eigenen Wohnung und 65 bei Gastfamilien, verriet Tamara Sulzberger, doch sie schob nach:

«Dieser Puffer der Gastfamilien wird immer kleiner.»

Denn es stellt sich nun heraus, dass es vermehrt zu Problemen innerhalb der Familien kommt, dass man andere Lösungen suchen muss. «Es ist etwa 50 zu 50», schätzte die Leiterin des Sozialamts. Oftmals würden auf beiden Seiten die gegenseitigen Erwartungen aneinander nicht erfüllt.

Roman Sturzenegger ist der Inhaber von RS-Integration. Bild: Manuel Nagel

Und dann kommt häufig Roman Sturzenegger mit seiner Basisstation – ein Programm für Personen, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren – ins Spiel. Er richtet im Auftrag der Stadt Wohnungen ein, teilweise von einem Tag auf den anderen. Doch damit hat Sturzenegger kein Problem, wie er sagte:

«Ich liebe solche Hauruckübungen. Das reisst meine Leute heraus und versetzt sie in die wirtschaftliche Realität.»

Rund 900 Franken stehen ihm dabei zur Verfügung, um das Nötigste zu besorgen. Hygienesachen würden billig neu eingekauft, beim Rest greife man meist auf Brockenstuben zurück. Jedoch würden sich viele Geflüchtete gegen solche Unterkünfte wehren, da sie zuvor bei den Gastfamilien einen höheren Standard gehabt hätten, machte Tamara Sulzberger die Erfahrung.

Doch Positives konnte Caesar Andres von der Arbeitsfront berichten. Im Thurgau seien bereits 140 Ukrainer erwerbstätig, in Zürich 256. «Im Vergleich zur Bevölkerung gehört der Thurgau zu den Spitzenreitern.»