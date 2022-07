Pfadi Von Amriswil bis ins Oberwallis mit zwei Tandems und einem Tridem: Bis nachts um zwei reparierten sie ihre Velos, damit sie rechtzeitig im Bundeslager ankamen Die sieben Pios der Amriswiler Pfadi Leuefels sind trotz Panne mit ihrem Tridem gut im Bundeslager angekommen. Manuel Nagel 25.07.2022, 16.30 Uhr

Die sieben Helden der Pfadi Leuefels Amriswil: Marvin «Skip» Fedi, Milena «Theia» Sutter, Aileen «Chai» Stucki, Sabrina «Kiku» Guntersweiler, Elia «Spross» Oettli, Jan «Ferox» Affentranger und Sandro «Rabauz» Diethelm posieren mit ihrem selbst zusammengeschweissten Tridem. Bild: PD

Rund 34 Kilogramm, 340 Kilometer und 3400 Höhenmeter. Das sind die nackten Zahlen hinter der sportlichen Höchstleistung, welche sieben Pios (14- bis 17-Jährige) der Pfadi Leuefels letzte Woche erbracht haben.

Mit zwei Tandemvelos und gar einem Tridem, alle selbst zusammengeschweisst, machten sich die drei Mädels und vier Jungs am Montag in Amriswil auf den Weg. Ihr Ziel war das Pfadi-Bundeslager im Wallis, das am Wochenende begann.

Doch die speziellen Fahrzeuge hatten es in sich. Auf 34 Kilogramm schätzt Armin «Picco» Germann das Tridem-Gefährt aus Stahl. Germann und Ralph «Castor» Fischer begleiteten das abenteuerlustige Septett auf den 340 Kilometern ins Obergoms, auf denen sie 3400 Höhenmeter überwinden mussten.

Das ist die Veloroute der sieben Pios der Pfadi Leuefels und ihrer zwei Begleiter, von Amriswil nach Ulrichen im Obergoms. Übernachtet wurde in Maur ZH, Malters LU, Schüpfheim LU, Kandersteg BE und Mörel VS. Screenshot Google Maps

Aber es gab auch noch einige Defekte zu beheben. Etwa auf halber Strecke im luzernischen Malters, als man abgebrochene Pedalen ersetzen musste und die Jugendlichen Besuch vom «Blick» erhielten. Das hatte zur Folge, dass die Amriswiler Gruppe auf ihren letzten vier Etappen von vielen Leuten erkannt und angesprochen wurde.

Am Freitagabend kamen die Amriswiler jedoch sehr spät ins Bett – oder besser gesagt ins Zelt. Erneut bremste ein Defekt die Truppe aus, es musste etwas geschweisst werden. Ein Bauarbeiter bot spontan seine Hilfe an, «aber er hat mehr kaputtgemacht als geflickt», erzählt Armin Germann. Die Stimmung der Pios sei da so kurz vor dem Ziel ziemlich getrübt und die Jugendlichen etwas demotiviert gewesen. Doch sie hatten Glück im Unglück. Bei diesem unfreiwilligen Halt in Mörel VS schlugen die Amriswiler ihr Nachtlager auf dem nahe gelegenen Campingplatz auf.

«Per Zufall war der Sohn des Platzwartes Velomech im ersten Lehrjahr und hatte zu Hause eine kleine ‹Chlütteriwerkstatt›.»

Das erzählt Armin Germann lachend, der im Begleitauto das ganze Gepäck der Pfadi Leuefels mitgeführt hat. So habe man das defekte Velo bis tief in die Nacht hinein gerichtet. «Erst kurz vor zwei konnten wir uns dann endlich schlafen legen», sagt der Rover.

Hinweis

Im TG-Ticker auf www.thurgauerzeitung.ch berichtet die TZ jeden Tag aus dem Bula im Obergoms.

Die Pfadi Leuefels Amriswil und die Pfadi Olymp Romanshorn teilen sich zwei Wochen lang den Lagerplatz im Bundeslager im Obergoms. Zuvorderst sind die Amriswiler Pios auf ihrem Tridem und den zwei Tandems, mit denen sie vom Bodensee ins Wallis gefahren sind. Bild: PD