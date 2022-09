Pension Frau Muff sagt Tschüss: Ganz Amriswil kannte die Coop-Kassierin und sie kannte ganz Amriswil Mehr als 28 Jahre sass Rosaria Muff an der Kasse im Coop Amriswil. Viele Kunden können sich einen Einkauf ohne sie gar nicht vorstellen. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 30.09.2022, 04.10 Uhr

Rosaria Muff, wie man sie kennt, an der Kasse im Coop Amriswil. In Zukunft werden die Kunden sie nicht mehr dort sehen. Bild: Manuel Nagel

Ein Ehepaar steht bei der Kasse im Coop Amriswil an, hat jedoch weder Einkaufskorb noch -wagen oder sonst irgendwelche Waren dabei – nur er versteckt hinter dem Rücken einen Blumenstrauss, den er schliesslich aufs Kassenband legt. Am anderen Ende sitzt Rosaria Muff und begrüsst die zwei mit Namen, wie sie ihn von fast all ihren Kunden kennt. Die Blumen muss sie nicht scannen. Sie sind ein Abschiedsgeschenk für Frau Muff.

Der heutige Freitag ist der letzte Arbeitstag von «Madame Coop», wie sie in Amriswil auch genannt wird. Schliesslich sass sie mehr als 28 Jahre für den Grossverteiler an der Kasse. Wer an der Bahnhofstrasse 18 einkaufen ging, kannte sie.

Der Blumenstrauss ist kein Einzelfall. Bei ihr zu Hause zeugen die zahlreichen Geschenke ihrer Kunden davon, dass Frau Muff für sie eben mehr war als nur eine Person, bei der man die Einkäufe bezahlte. Dass sie ab Oktober nicht mehr an der Kasse sitzt? Für viele undenkbar.

Schon als Siebenjährige wollte sie Coiffeuse werden

Dabei stand für die gebürtige Italienerin schon als Siebenjährige fest, dass sie Coiffeuse werden möchte. Mit dreieinhalb Jahren kam sie im Frühjahr 1962 zu ihren Eltern nach Kreuzlingen, die dort eine Stelle fanden und ihre Töchter nach neun Monaten nachzogen. Diese Zeit mussten Rosaria und ihre zwei Jahre ältere Schwester in einem Nonnenkloster verbringen und sie war schrecklich. Obwohl sie noch ganz klein war, erinnert sich Rosaria Muff noch heute an die grausamen Methoden, dass Kinder, die ins Bett gemacht hatten, den ganzen Tag mit dem nassen Bettlaken umwickelt herumzulaufen hatten. Und kaum in der Schweiz angekommen, da wurde sie, das «Tschinggeli» aus Roccamonfina, wegen ihrer Herkunft gemobbt.

Doch ihren Traum als Coiffeuse zu arbeiten verwirklichte Rosaria Muff 1974 mit einer dreijährigen Lehre in Konstanz. Mit der Geburt von Tochter Cecile 1979 und Sohn Roger fast drei Jahre später widmete sie sich ganz der jungen Familie. Es folgten privat schwierige Zeiten, sodass Rosaria Muff wieder ins Berufsleben einsteigen musste. Am 1. April 1994 begann sie im Coop als Kassierin, wurde zwei Stunden angelernt. «und bereits am zweiten Arbeitstag machte ich sämtliche Fehler, die einem passieren konnten», sagt sie. Doch die anfänglichen Schwächen wichen bald ihrer Stärke: dem Umgang mit Menschen.

Wegen ihr weinte das kleine Mädchen bittere Tränen

Vor allem Kinder schlossen die am 20. September 64-jährig gewordene Frau in ihr Herz – und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Rosaria Muff erzählt von einem kleinen Jungen, der kürzlich mit der Mutter in den Coop kam und ganz aufgeregt «sie ist da» rief, als er Frau Muff an der Kasse sitzen sah. Oder ein Mädchen, das mit dem Vater da war. «Als sie rein kamen, sahen sie mich. Ich verliess dann aber die Kasse, um Geld zu wechseln», erzählt Rosaria Muff. In der Zwischenzeit wollte die Familie zahlen und das Drama nahm seinen Lauf. Die Kleine fing an zu weinen und war untröstlich – bis ihre Lieblingskassierin nach wenigen Minuten wieder zurückkehrte.

Oder da gibt es dieses ältere Ehepaar aus Altnau, das immer am Freitag einkaufen kam – bis es an einem Freitag nicht erschien. Am Sonntagabend klingelte bei Rosaria Muff zu Hause das Telefon. Am anderen Ende war die Frau, die sich entschuldigte, sie hätten am Freitag nicht kommen können, da ihr Mann im Spital läge. Die zwei Frauen begannen zu plaudern und seither sei da zu diesem Paar auch privat eine Verbundenheit da.

Zeit zu zeichnen, zu tanzen und Zug zu fahren

Ihre Beliebtheit bei den Kunden habe jedoch nie zu Neid bei den Arbeitskolleginnen geführt, sagt Rosaria Muff. Sie habe zu diesen immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, auch wenn diese jeweils die Kunden in der Schlange auf die freie Kasse bei sich aufmerksam gemacht hatten – und die Antwort der Leute oft war: «Nei, mir gönd zu de Frau Muff.»

Skurril war jedoch die Szene mit zwei streitlustigen Männern an der Kasse, als der hintere, der mit dem Velo in den Laden kam, dem vorderen immer ins Bein fuhr und Rosaria Muff zwischen den beiden schlichten musste, obwohl sie sich ihr Lachen kaum mehr verkneifen konnte.

Nun hat Frau Muff also mehr Zeit für sich und ihre Hobbys. Mit dem Velo anderen ins Bein fahren gehört nicht dazu, aber sie will das Tanzbein schwingen und einen entsprechenden Kurs besuchen. Ausserdem zeichnet sie leidenschaftlich gerne.

Und sie hat sich einige SBB-Tageskarten gekauft, wird nun öfter ihre Mutter besuchen, die in den Aargau gezogen ist. Auch sonst will sie vermehrt im Zug die Schweiz erkunden. «Da ergeben sich immer ganz interessante Gespräche», sagt sie und wieder drückt ihr kommunikatives Naturell durch, das, was sie all die Jahre ausgezeichnet hat. Ein offenes Ohr für alle Menschen und ein Schwatz, der auch mal etwas tiefer gehen durfte.

