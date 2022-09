Stadtharmonie Amriswil ist beim Santa-Tecla-Festival in Tarragona

Musikreise Stadtharmonie Amriswil reist mit dem Alphorn nach Spanien Die Stadtharmonie Amriswil nimmt am Santa-Tecla-Festival in Tarragona teil und spielt dort eine nicht unwesentliche Rolle. Das ist eine grosse Ehre für die Formation. Manuel Nagel 24.09.2022, 04.00 Uhr

Kurz nach vier Uhr am Donnerstagmorgen posieren 16 der Mitglieder der Stadtharmonie Amriswil hinter der grossen Kiste mit Karl Svec’ Alphörnern. SHA-Präsident Stefan Looser (gelbes Gilet) hält die Wappenscheibe mit dem Amriswiler Gemeindegebiet. Anlässlich der Musikfestwochen in Tarragona wird sie dem dortigen Bürgermeister übergeben, als Geschenk der offiziellen Schweizer Delegation. Bild: Manuel Nagel

Eine solch spektakuläre Reise hat die Stadtharmonie Amriswil noch nie unternommen. «Wir waren schon in Tschechien dank der Verbindungen unseres Mitglieds Karl Svec, aber das hier ist schon sehr speziell», schwärmt Stefan Looser, der den Musikverein präsidiert. Am Donnerstag in aller Herrgottsfrühe, kurz nach vier Uhr, trafen 16 Frauen und Männer auf dem Bahnhof ein. Das grösste Gepäck hatte zweifelsohne Karl Svec, der für diese Reise extra eine Holzkiste für seine Alphörner anfertigen liess. Ziel der musikalischen Reisegruppe ist die spanische Küstenstadt Tarragona, die rund hundert Kilometer südlich von Barcelona liegt.

Mitglieder der Stadtharmonie machen in der Freizeit einen Abstecher an den Strand in Tarragona. Bild: Stadtharmonie Amriswil

Die Destination ist kein Zufall, denn Tarragona ist die Heimatstadt von Jordi Bertran-Sastre, dem katalanischen Dirigenten der Stadtharmonie Amriswil. Vom 12. bis zum 25. September findet dort das berühmte Santa-Tecla-Festival statt und die Stadt verwandelt sich in diesen zwei Wochen in eine Festhütte.

Stefan Looser weiss, dass der örtliche Musikverein, die Banda Unió Musical de Tarragona, beinahe jeden Tag Auftritte zu absolvieren hat. Dermassen streng wird es für die Amriswiler nicht, «aber auch wir spielen in den vier Tagen von Donnerstag bis Sonntag zweimal», sagt der Stadtharmonie-Präsident.

Eine der Hauptattraktionen bei der grossen Prozession

Und die Rolle, die der Delegation aus der Schweiz zufiel, die war nicht klein. So nahmen sie am Donnerstagabend bei der grossen Prozession, dem wichtigsten Programmpunkt in diesen zwei Wochen, teil. Aber auch nicht irgendwo mitten drin, sondern ganz am Ende, zusammen mit der einheimischen Banda, angeführt vom Bürgermeister.

Offizieller Empfang beim Bürgermeister von Tarragona. Bild: Stadtharmonie Amriswil

Deshalb ist die Stadtharmonie auch von der Stadtbehörde im Rathaus empfangen worden, «und damit hatte sich plötzlich ein offizieller Charakter ergeben», sagt Looser. Deshalb fragte er im Vorfeld bei der Stadt nach einem Gastgeschenk an, und diese liess bei Kunstglaser Daniel Hebeisen eine Amriswiler Wappenscheibe anfertigen.

Heute Samstag folgt nun der zweite Auftritt. Auf einem der Hauptplätze im Stadtzentrum spielt die Stadtharmonie ein ganzes Konzert. Auch hier wieder mit der Banda de Tarragona, mit der man das Thurgauerlied zu spielen versucht, gefolgt von einem Schweizer Teil, bei dem dann auch die Alphörner von Karl Svec zum Zuge kommen.

Dirigent rekognoszierte Restaurants in den Sommerferien

Nebst Musik soll auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommen. Bild: Stadtharmonie Amriswil

Rund um diese zwei musikalischen Fixpunkte soll aber auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen. Am Donnerstag besuchten die 28 mitgereisten von insgesamt 35 Mitgliedern der Formation ein Weingut, und Dirigent Bertran-Sastre rekognoszierte in seinen Sommerferien in der Heimat zahlreiche Restaurants. «Ich erhielt von ihm immer wieder Nachrichten, dass dieses Restaurant nicht gut sei, bis er dann die richtigen Lokale für uns gefunden hat», sagt Stefan Looser lachend. Und am Abreisetag, da besuche man auch noch das Museum des berühmten Musikers Pau Casals, denn es solle ja schon auch eine Bildungsreise sein, findet Looser.

Die Reise war schon 2020 geplant, musste aber wegen Corona verschoben werden. Durch die zweijährige Verspätung erleben die Amriswiler nun ein ganz spezielles Santa-Tecla-Festival, denn es ist der 700. Jahrestag der Reliquie, die jeweils durch die Stadt getragen wird. Zum Glück hat die Stadtharmonie in weiser Voraussicht bereits im letzten Dezember Unterkunft und Flug provisorisch gebucht.