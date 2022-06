Kirche Digitalisierung, Ziele und attraktive Jugendgottesdienste: David Ohnemus gibt Leitung des Godi ab Nach über acht Jahren gibt David Ohnemus am 1. August die Leitung des Godi an Marc Bommeli ab. Er erzählt, was er in dieser Zeit erlebt hat und wofür er besonders dankbar ist. Felicitas Markoff 23.06.2022, 16.20 Uhr

Links der zukünftige neue Leiter des Godi, Marc Bommeli und rechts der noch Leitende des Godi, David Ohnemus. Bild: Felicitas Markoff

David Ohnemus ist seit über acht Jahren als Leiter des Godi im Pentorama in Amriswil tätig. Am 1. August ist es so weit und er übergibt sein Amt an Marc Bommeli. Und er sagt: «Was mich in dieser Zeit besonders positiv geprägt hat, ist die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen.» Denn oft höre man, dass die jungen Leute heutzutage nicht mehr zuverlässig seien, aber David Ohnemus sieht das überhaupt nicht so, im Gegenteil: Die Jugendlichen seien motiviert und leidenschaftlich.

Godi-Konferenz als besonders positive Herausforderung

In der Zeit als Leiter hat sich im Leben von David Ohnemus viel verändert. Er ist inzwischen verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seine Frau habe ihn regelmässig bei der Arbeit unterstützt, wie er erzählt. Aber auch der Godi Amriswil habe sich in dieser Zeit sehr gewandelt. Ohnemus sagt:

«Die Digitalisierung hat viele neue Veränderungen mit sich gebracht. So wird der Jugendgottesdienst auch via Livestream übertragen. Das gab es früher noch nicht.»

Die Coronapandemie war für Ohnemus als Leiter besonders herausfordernd. Er sagt, sie hätten zu diesem Zeitpunkt alles gemacht, was im Rahmen der Einschränkungen möglich war. Aber einfach sei das nicht gewesen. Als positive Herausforderung nennt Ohnemus die Godi-Konferenz, die 2018 zum ersten Mal stattfand und die zu den grössten Godi-Anlässen überhaupt gehört. Über 2000 Besucherinnen und Besucher nehmen am Wochenende daran teil.

Ohnemus hat seine Ziele als Leiter erfolgreich umgesetzt

Ohnemus arbeitet nah mit Jugendlichen zusammen und ist auch oft mit ihnen unterwegs. Er schätzt es, dass er an ihren Freuden und Leiden im Leben teilhaben kann und ist dafür sehr dankbar. Auch konnte er in diesen Jahren einige Ziele erfolgreich umsetzen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen aus der Region. Aber auch die Gestaltung eines möglichst attraktiven Jugendgottesdienstes gehört dazu. Über den Godi Amriswil sagt Ohnemus:

«Es kommt heute nicht mehr oft vor, dass eine Jugendbewegung seit 20 Jahren immer noch existiert.»

Wenn es um den Leitungswechsel geht, hat sich Ohnemus schon lange damit beschäftigt. Marc Bommeli wollte zu Beginn nicht in dessen Fussstapfen treten, da er zu diesem Zeitpunkt mit Studium, Praktikum sowie anderen Angelegenheiten beschäftigt war. Aber mittlerweile hat er seine Meinung geändert. Als Leiter des Godi müsse man den Glauben zu Gott mitbringen und ein Visionär sein. Aber auch ein Herz für junge Menschen gehört dazu. Laut Ohnemus muss man sich die Frage stellen, wie die Arbeit auch in Zukunft für Jugendliche aussehen kann und wie sich der Godi Amriswil in Zukunft weiterentwickelt. Ohnemus sagt:

«Das Hauptanliegen eines Godi-Leiters ist, dass der Glaube auf eine zeitgemässe Art weitergegeben werden kann.»

Am 26. Juni wird Ohnemus zum letzten Mal die Leitungsverantwortung für den Godi tragen – und je näher das Datum rückt, desto wehmütiger wird er. Aber er freut sich auch über den Wechsel und weiss, dass der Godi weitergeführt wird. Marc Bommeli sagt dazu: «Am meisten freue ich mich über das topmotivierte Team, aber ich habe vor der Leitung auch Respekt, weil es eine grosse Geschichte ist.»

Godi Amriswil Fakten Für den Jugendgottesdienst in Amriswil engagieren sich über 40 Freiwillige, die zwischen 14 und 25 Jahre alt sind. Der Godi in Amriswil hat zudem eine Trägerschaft und wird von acht regionalen Kirchen unterstützt. Einmal im Monat findet ein Jugendgottesdienst statt. Daran nehmen jeweils 300 bis 400 Jugendliche regelmässig teil.