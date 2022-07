Lehrabschluss Sie ist nicht der Wettkampftyp: «Diesen Adrenalinkick brauche ich nicht», gesteht die beste Floristin vom Thurgau bis ins Bündnerland Nadine Di Nicola schloss ihre Floristenlehre bei Ginkgo Blumen in Amriswil als Jahrgangsbeste der Ostschweiz ab. Manuel Nagel 21.07.2022, 16.45 Uhr

Nadine Di Nicola an ihrem Arbeitsort bei Ginkgo Blumen in Amriswil. Bild: Manuel Nagel

Sie ist die Beste. Nicht nur im Kanton, sondern vom Thurgau bis hinauf ins Bündnerland. Die Floristin Nadine Di Nicola hat kürzlich ihr Qualifikationsverfahren – «man nennt die Lehrabschlussprüfung heute so», erklärt sie – als Jahrgangsbeste abgeschlossen, was ihre Chefin Monika Laib mit Stolz erfüllt. Es sei ein Meilenstein im Leben eines jungen Menschen, umso mehr, wenn es so gut gelungen sei, sagt die Ginkgo-Inhaberin.

Betreut wurde Nadine Di Nicola von Annika Junghans. Die Floristin stellte schon im Aargauer Kunsthaus aus und machte bei zahlreichen Wettbewerben mit. Von dieser Erfahrung habe sie sicher profitieren können, sagt Nadine Di Nicola, aber nicht nur.

«Ich habe von Annika allgemein sehr viel profitiert: gestalterisch, die ganzen Techniken, aber auch als Person.»

Und die wettkampferprobte Annika Junghans gab ihr auch Tipps für die Abschlussprüfungen.

Der praktische Teil fand für alle 29 angehenden Floristinnen in den Olma-Hallen statt. Nadine Di Nicola musste vorgängig eine Tischdekoration sowie einen Raumschmuck vorbereiten, das Material besorgen und es dann innert eineinhalb Tagen umsetzen. Dazu kamen sechs weitere Aufgaben. Der theoretische Teil beinhaltete nebst anderem auch eine Botanikprüfung. Mit einer Gesamtnote von 5,4 – für die praktische Prüfung gab es eine 5,3 – schloss Nadine Di Nicola schliesslich ihre Ausbildung ab.

Sie will sich den Weg eines Studiums offenhalten

Doch nun drückt die 22-jährige Tägerwilerin ein Jahr die Schulbank an der Gestalterischen Berufsmittelschule (BMS) in Weinfelden, um sich auch den Weg eines Studiums offenzuhalten. Danach möchte sie aber wieder für einige Jahre auf ihrem erlernten Beruf arbeiten, «um Erfahrung zu sammeln und etwas Geld zu verdienen», sagt sie, falls sie dann doch noch ein Studium beginnen werde.

Die Auszeichnung als Jahrgangsbeste der Ostschweiz sei bei der Stellensuche sicher kein Hindernis, meint sie, aber zurzeit kenne sie kein Geschäft, das keine Floristin suche. Dass sie dann wie ihre Ausbildnerin an Wettkämpfen teilnehme, glaube sie eher weniger. Sie nahm zwar im Frühjahr an einem solchen teil, was ihr Spass gemacht habe, doch sie arbeite lieber im Hintergrund. Sie sagt:

«Ich brauche diesen Adrenalinkick nicht so. Ich bin glücklich, wenn ich Leute glücklich machen kann.»