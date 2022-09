Auszug aus dem Programm der Kulturnacht Amriswil

Kulturnacht Am Samstag dreht sich in Amriswil alles um Kultur: Das dürfen sich Besucherinnen und Besucher nicht entgehen lassen Diesen Samstagabend findet die dritte Ausgabe der Kulturnacht statt. Vor allem entlang der Bahnhofstrasse im Stadtzentrum sind zwischen 17 und 23 Uhr ganz unterschiedliche Angebote zu hören und zu sehen. Die «Thurgauer Zeitung» stellt eine Auswahl vor. Manuel Nagel 09.09.2022, 04.20 Uhr

Einige der Angebote an der diesjährigen Kulturnacht Amriswil, die diesen Samstag, 10. September, durchgeführt wird. Bild: Manuel Nagel

Arbonerstrasse 18 20.30 bis ca. 22.00 Uhr

Singer-Songwriter Frank Vetter und Schlagzeuger Peter Haas spielen alternativen, melodiösen Akustik- Rock sowie viele Eigenkompositionen im Irish Eyes Pub.

Romanshornerstrasse 6 / 18.00, 19.00 und 20.00 Uhr

Der «Comedy-Express», das inklusive Theaterensemble der Bildungsstätte Sommeri, spielt im evangelischen Kirchgemeindehaus das aktuelle Programm «Die Rocky Humor Show». Dazwischen liest André Manz Kurzgeschichten aus seinem Leben.

Arbonerstrasse 2 / 19.30 bis ca. 21.00 Uhr

«B’hörde», die Ur-Amriswiler Mundartband, sorgt im zweiten Stock des Stadthaus-Neubaus für rockige, witzig-ironische und gesellschaftskritische Töne.

Marktplatz 2 / 17.00 bis 22.00 Uhr

Roman Rutishauser, Paul Mattle und Rolf Preisig spielen Musik der grossen italienischen Cantautori wie Lucio Dalla, Francesco de Gregori, Ligabue, Vasco Rossi und andere.

Bahnhofstrasse 1 / 17.00 bis 23.00 Uhr

Das Couture Atelier «La vie en rose» und dessen Ausbildungsbetrieb «Pure» zeigen den ganzen Prozess der Entstehung eines individuellen Kleidungsstücks auf.

Evangelische Kirche / 20.00 und 22.00 Uhr

Organistin Dagmar Grigarová und Pfarrer Michael Ziegler vertonen zweimal während einer halben Stunde Dietrich Bonhoeffers berühmtes Gedicht «Von guten Mächten wunderbar geborgen».

Rütistrasse 1 / 19.00, 20.15 und 21.15 Uhr

Die Ostschweizer Formation «Jazzforfriends» tritt dreimal auf und spielt Jazz-Standards aus den Bereichen Swing, Soul, Blues und Bossa Nova.

Radolfzellerpark / 17.00 bis 23.00 Uhr

Künstler Thomas Stadler präsentiert seine Skulptur «Kleine Himmelsleiter » und die Kopfplastik «Ukraine», mit der er dem Schrecken des Krieges ein Gesicht geben will.

Alleestrasse 17 / 21.00 und 22.00 Uhr

Thomas Haubrich spielt in der Kirche St. Stefan zweimal eine halbe Stunde. Zuerst «Orgel meets Pop, Rock & Film», danach «Eine kleine Nachtmusik». Ausserdem zu Gast ist Tenor Alexander Grob.

Freiestrasse 3 / 17.30, 19.30 und 21.00 Uhr

Im Garten von Brigitta Häderlis Bücherladen lesen Lorenz Pauli (für Kinder ab fünf Jahren), die Amriswilerin Katharina Michel-Nüssli und Marcel Huwyler, der Autor von «Frau Morgenstern».

Freiestrasse 28a / 17.00 bis 23.00 Uhr

Kunstglaser Daniel Hebeisen gibt in seinem Atelier Einblick in die Herstellung seiner Werke und zeigt mit einer kleinen Ausstellung auch, wie vielfältig diese sind.

Nordstrasse 22 / 19.00 Uhr

Unter dem Titel «Together again» tanzen Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule im Saal der JMSA gefühlvolle, sensible und amüsante Stücke.

Nordstrasse 20 / 17.00 bis 23.00 Uhr

Eveline Rodriguez-Fritsche hält in ihren bunten Illustrationen komische, anstrengende, nervige und witzige Situationen aus dem Alltag fest und bringt das Publikum zum Schmunzeln.

Nordstrasse 14 / 17.00 bis 22.00 Uhr

Die Amriswiler Künstlerin Elisabeth Ottenburg zeigt ihre Werke aus verschiedenen Schaffensphasen, die Geschichten erzählen und zum Denken und Schmunzeln anregen.

Bahnhofstrasse 35 / ab 18.00 Uhr

Die Hagenwiler Singer-Songwriterin Selina Schildknecht spielt mit ihrer Gitarre warme und soulige Klänge. Nebst eigenen Songs präsentiert sie auch Coverversionen.

Säntisstrasse 5 / 17.00 bis 23.00 Uhr

In der ehemaligen Villa des Stardesigners Philipp Plein gibt es einmal pro Stunde eine Hausführung, dazu Livemusik mit der Formation «Jäck Jönes» (Funk, Rock und Blues in Akustikversion).

Romanshornerstrasse 26 / 17.00 bis 23.00 Uhr

Das Künstlerpaar Johan Herak und Regula Stüdli zeigt «Looking Glass», eine eigens für die Kulturnacht erschaffene Installation mit spiegelnden Flächen, lackierten Objekten und schillernden Bildwelten.

Bahnhofstrasse 22 / 18.15, 20.15 und 22.15 Uhr

Slam-Poetin, Kabarettistin und Musikerin Rebekka Lindauer tritt dreimal mit ihrem ersten Bühnensolo «Héroïne» für jeweils 20 Minuten im Kulturforum auf.

Bahnhofstrasse 22 / 19.15 und 21.15 Uhr

Komiker, Musiker und Kleinkünstler Nico Arn präsentiert im Kulturforum zweimal während 20 Minuten sein Bühnensolo «Sexy», eine Mischung aus Comedy-Show und Konzert.

Bahnhofstrasse 22 / 17.00 bis 23.00 Uhr

Das Blumengeschäft Ginkgo lässt Textilfäden, Blumen und Licht miteinander verschmelzen. Dieses Gewebe ist speziell für die Kulturnacht entworfen.

Bahnhofstrasse 22 / 17.00 bis 23.00 Uhr

Der Zufall will es, dass am Samstag Vollmond ist. So öffnet auch die Vollmondbar, für einmal jedoch nicht an gewohnter Stelle, sondern gleich nebenan im Villagarten.

Bahnhofstrasse 20 / 17.00 bis 23.00 Uhr

Im Gärtnerhaus des Villagartens kann man bei Nadine Ullmann und ihrem «Studio Null» in dessen kreative Welt eintauchen und seine eigene Kulturnachtkarte drucken.

Die vollständige Liste der Angebote findet sich auf der Website der Kulturnacht unter www.kulturnacht-amriswil.ch.