VSG Region Sulgen: Knatsch in der Behörde schwelt weiter

KRADOLF Volksschulgemeinde Region Sulgen kommt nicht zur Ruhe: Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht Die Wogen gingen hoch an der Rechnungsgemeinde der Volksschulgemeinde Region Sulgen. Und hätte es ein entsprechendes demokratisches Instrument gegeben, wäre es nicht auszuschliessen gewesen, dass ein Tsunami die ganze Behörde hinweggefegt hätte. Christof Lampart 08.06.2022, 13.10 Uhr

Christoph Stäheli, Präsident der VSG Region Sulgen, führt letztmals durch die Gemeindeversammlung. Bild: Christof Lampart (Kradolf, 7. Juni 2022)

Was macht ein guter Kapitän auf einem havarierten Schiff? Er rettet zuerst Frau und Kinder, bevor er an die eigene körperliche Unversehrtheit denkt. Im schlimmsten Fall geht er selbst mit dem Kahn unter. So weit kam es zwar an der Rechnungsgemeinde der Volksschulgemeinde Region Sulgen am Dienstagabend nicht.