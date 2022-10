Jungunternehmen Auf der Jagd nach dem Millionendeal: Mit 7000 verkauften Sofas innert zwei Jahren will ein Amriswiler Paar in der «Höhle der Löwen» auf 3+ punkten Tamara und Sandro Haag aus Amriswil sind die Köpfe hinter der Marke Livom, unter der sie seit zwei Jahren Sofas vertreiben. Heute Abend sind sie auf 3+ in «Die Höhle der Löwen Schweiz» zu sehen. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.40 Uhr

Sandro und Tamara Haag sitzen in ihrem Showroom an der Nordstrasse 13 in Amriswil auf dem Sofamodell Katrina. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 6. Oktober 2022)

Tamara Haag kann sich ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen, wenn sie auf letzten Dienstagabend zu sprechen kommt. Da erschienen sie und ihr Mann Sandro für einige Sekunden auf dem Bildschirm des Senders 3+ in der Vorschau auf die heutige Folge von «Die Höhle der Löwen Schweiz». Sogar Bekannte der Haags kannten die Marke Livom, unter der Sofas vertrieben werden, wussten aber nicht, dass dahinter das junge Amriswiler Paar steckt.

So ähnlich dürfte es noch vielen gehen, die schon einmal von Livom auf Instagram oder Facebook eine Werbung gesehen haben. «Wir haben eine extreme Präsenz auf Social Media», sagt Sandro Haag und nennt auch gleich eine Zahl:

Sandro Haag ist Mitgründer und Mitinhaber von Livom. Bild: Manuel Nagel (6. Oktober 2022)

«Wir erreichen locker zwei Millionen Menschen pro Monat.»

Und dahinter steckt auch gleich eines der Erfolgsrezepte der Firma, die von den Haags vor zwei Jahren gegründet wurde. Eigentlich führen die beiden zusammen die Digital Marketing Agentur Yep in Amriswil, die sie 2019 gegründet haben. Mit dieser verhelfen sie Firmen zu mehr Onlinepräsenz. Und mit der Firma Livom wollten sie eine Spielwiese erschaffen, auf der sie ihre Fähigkeiten selbst ausprobieren konnten.

Die ersten drei Monate waren ein Debakel

«So unseriös das vielleicht tönt, aber genau so war es», sagt Tamara Haag offen. Doch sie hätten kein 08/15-Produkt gesucht, das man mal so schnell schnell kauft, sondern etwas, was auch sie interessiert. «Obwohl wir beide keine Ahnung von Sofas hatten», sagt die Geschäftsführerin, ohne auch hier ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Doch die ersten drei Monate waren ein Debakel. Gerade mal vier Sofas hat Livom bis Ende des Jahres 2020 verkauft. So sass das Paar zwischen Weihnachten und Neujahr zusammen und fragte sich, ob es sich allenfalls in dieser Sache verrannt hatte. Sie seien damals zu folgendem Schluss gekommen: «Wenn wir das cool finden, gibt es sicher auch andere Leute, die das cool finden.» Denn das Spezielle an diesen Sofas, die von einer Firma in Nordmazedonien produziert werden, das sind die modulare Bauweise und die abnehmbaren und waschbaren Bezüge.

Also fuhren Haags nicht in die Weihnachtsferien, sondern befragten die bisherigen vier Kunden nach den Gründen für ihren Kauf, setzten die Website neu auf, stellten die Werbung um und «butterten in diese mehr Geld rein», sagt Tamara Haag. Mit dieser Zuversicht seien sie auch mutiger geworden.

Tamara Haag ist Geschäftsführerin von Livom. Bild: Manuel Nagel (6. Oktober 2022)

«Ab dann ging es durch die Decke», erzählt Tamara Haag. Die Massnahmen zeigten Wirkung, und ab sofort hatten die Jungunternehmer zwei Bestellungen pro Tag. Ausserdem hätten auch immer wieder Leute bei ihnen auf der Agentur Yep in Amriswil vorbeigeschaut, wo sie zuerst das Modell Donna, das auch in der Sendung gezeigt wird, und später das Modell Katrina ausgestellt hatten.

Kinder spielten Pingpong, Eltern wählten das Sofa aus

Diese erste Zeit sei richtig streng gewesen, erinnert sich Tamara Haag, aber auch «richtig cool». Zum Beispiel sei eine Frau mit ihrem Sohn am Samstag extra von Lausanne nach Amriswil gefahren. Nach zehn Minuten Probesitzen habe sie bestellt und gefragt, was sie im Oberthurgau noch unternehmen könnten, bevor sie wieder fast vier Stunden zurück an den Genfersee fahren.

Auf dem Pingpongtisch im Hintergrund spielen bisweilen auch Kinder der Kunden, um sich die Zeit zu vertreiben, wenn Tamara und Sandro Haag Sofas verkaufen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 6. Oktober 2022)

Oder eine Familie aus Bern machte einen Familienausflug mit allen Kindern. Diese hätten im Yep-Büro Pingpong gespielt, während die Eltern das Sofa zusammenstellten und schliesslich noch jedes der Mädchen und Buben die Lieblingsfarbe für das eigene Sofaelement aussuchen durfte. «Wir hatten da eine Conversion Rate von quasi hundert Prozent», sagt Sandro Haag und erklärt auch gleich, was damit gemeint ist:

«Von denen, die bei uns im Showroom vorbeischauten, haben eigentlich auch alle ein Sofa bestellt.»

Doch es gab auch skeptische Kunden. Tamara Haag erzählt von einem Mann, dessen Anruf sie selber in Empfang nahm, der ganz erstaunt reagierte: «Ach, euch gibt’s ja wirklich», worauf Tamara Haag antwortete: «Jo, üs git’s.» Und Schweizerdeutsch würde sie auch noch sprechen, sagte der Mann, der offensichtlich Angst vor einem Internetbetrug hatte. In diesem Fall bestelle er gleich, «und ein paar Minuten später kam tatsächlich die Bestellung herein», sagt Tamara Haag lachend.

Fabrik in Nordmazedonien stellte 200 neue Leute ein

Ähnlich verhielt es sich in Frankreich. Als Livom nur als Website dort existierte, da verkaufte das Unternehmen fast nichts. Das änderte sich, als Haags im Zentrum von Paris einen Showroom eröffneten. «Von da an kamen selbst aus Marseille Bestellungen rein, nur weil das Vertrauen da war», sagt Sandro Haag.

Doch bevor Livom ins Ausland expandieren konnte, dauerte es noch ein wenig, denn der Sofa-Produzent in Nordmazedonien sei zu Beginn komplett überfordert gewesen, musste zuerst die Kapazitäten anpassen und Leute einstellen. «Bevor wir den Exklusivvertrieb für die Schweiz erhielten, arbeiteten dort hundert Leute», sagt Tamara Haag. Heute seien es 300. Und ihr Mann Sandro verrät: «Mittlerweile sind wir für etwa 70 Prozent des Umsatzes verantwortlich.» Mit dem Erfolg erhielten Haags auch die Exklusivrechte für ganz Europa, es gibt bereits Showrooms in München, Berlin, Stuttgart, Köln, Wien, Paris, Mailand, Zürich und eben in Amriswil, wo sieben Leute für Livom arbeiten.

Mit dem Modell Donna wollen die beiden bei der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» überzeugen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 6. Oktober 2022)

Aber das Paar schuf noch weitere Arbeitsplätze hier, denn die Sofas werden in der Schweiz vom Lager in Romanshorn von der Amriswiler Spedition Munz ausgeliefert, die ebenfalls Personal aufstocken musste. Seit Januar 2021 verkauften Haags bereits 7000 Sofas und wollen mit diesen Zahlen heute Abend die fünf Investoren in der Sendung überzeugen, bei Livom einzusteigen und der Amriswiler Firma bei der Expansion zu helfen.

Hinweis

Dienstag, 20.15 Uhr, «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf dem Sender 3+.

