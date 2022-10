Alois Signer aus Amriswil feierte seinen 100. Geburtstag

Jubilar Baumnüsse sind besser als Pillen: So einfach ist das Geheimrezept eines hundertjährigen Amriswilers, um so alt zu werden Alois Signer aus Amriswil konnte kürzlich bei bester Gesundheit seinen 100. Geburtstag feiern. Im Interview erzählt er von seiner Zeit auf dem Hof seiner Familie, wie er mit dem Alkohol umgeht und weshalb es ihn selten zum Arzt verschlägt. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 14.10.2022, 16.10 Uhr

Alois Signer steht in der Stube in seiner Alterswohnung. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Schon 35 Jahre lang bekomme ich die AHV. Es gibt wohl nicht viele Leute, die das sagen können», bemerkt Alois Signer schmunzelnd. Kürzlich durfte der Jubilar, der in einer Alterswohnung in Amriswil lebt, seinen 100. Geburtstag feiern. Viele Gäste seien gekommen – Familie, Verwandte, Bekannte und die Stadtverwaltung Amriswil hätten ihm zum runden Wiegenfest gratuliert. «Stadtrat Erwin Tanner hat mich sogar mit einem Blumenstrauss überrascht», erzählt Alois Signer sichtlich erfreut.

Worin liegt denn das Erfolgsrezept fürs Altwerden? «Am Leben teilhaben, solid leben und zum Kafi einen Schluck Kirsch oder Williams», äussert sich der Senior dazu und ergänzt mit erhobenem Zeigefinger:

«Trink Kirsch und Williams, dann wirst du 100 Jahre alt.»

Zu viel Alkohol sei zwar nicht gesund. Aber ein Schnäpsli, um während der Coronapandemie den Hals zu desinfizieren, habe sich bewährt. Geraucht habe er gar nie. Das Geld für Zigaretten hätte er ohnehin nicht gehabt. Er habe es für seinen Lebensunterhalt gebraucht.

«Ich war noch nie in meinem Leben schwer krank. Der liebe Gott hat mir ein gutes Leben geschenkt.»

Aufgewachsen ist Alois Signer zusammen mit acht Geschwistern auf einem Bauernhof in Wertbühl, einer Ortschaft in der Gemeinde Bussnang. Seine Eltern führten dort einen Pachtbetrieb, bevor sie im Jahre 1940 in Frauenfeld den Landwirtschaftsbetrieb «Flurhof» erwerben konnten. «Ich durfte keinen Beruf erlernen, habe meinem Vater auf dem Hof geholfen und im 1952 dann meine Pia geheiratet», sagt Alois Signer. Zur damaligen Zeit sei noch mit Ross und Wagen gearbeitet worden. Später, im 1958, habe er einen Bührer-Traktor gekauft. «Der Traktorfahrer war aber Willi. Bereits mit sechs Jahren konnte er das landwirtschaftliche Gefährt lenken», verrät der Senior und zeigt auf seinen Sohn Willi, der an diesem Nachmittag bei seinem Vater zu Besuch ist. Alois Signer erzählt, dass er viel lieber bei den Tieren gearbeitet habe, statt mit dem Traktor zu werken. Anfangs habe er etwa 12 bis 15 Kühe im Stall gehabt. Im Jahre 1961 hat er sein erstes Auto gekauft – einen Opel. Damit konnte dann später auch seine Frau zur Arbeit fahren – sie habe in einem Altersheim gearbeitet. Mit 50 Jahren sah sich Alois Signer gezwungen, den «Flurhof» zu verkaufen. Die Stadt sei stetig gewachsen, und sein Land wurde für eine Überbauung mit Mehrfamilienhäusern benötigt. Die Arbeit auf dem Hof sei streng, aber schön gewesen. Zusammen mit seiner Familie sei er dann nach Riedt bei Erlen gezogen und habe bis zur Pensionierung bei der Lista in der Schreinerei gearbeitet.

Nicht nur rumsitzen und nichts tun

Doch auch nach Erreichen des Pensionsalters sei noch lange nicht Schluss mit Arbeiten gewesen. «Ich konnte nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun.» Lange Zeit habe er dann einem Bauern bei der Obsternte, dem Bischofszeller Förster beim Holzen im Wald und im Amriswiler Alters- und Pflegeheim Debora in der Küche geholfen.

Seit zehn Jahren wohnt Alois Signer in einer Alterswohnung an der Sportplatzstrasse. «Mit dem Umzug hierhin musste ich lernen, nichts mehr zu tun.» Doch Nichtstun scheint definitiv der falsche Ausdruck zu sein – Nichtstun wäre für den 100-Jährigen schwer erträglich. Alois Signer ist bei schönem Wetter oft mit seinem E-Bike in der Stadt unterwegs. Meistens geht er dann einkaufen. «Wössed Sie, das isch praktisch, wenn ich Täsche uf mis Elektrovelo uflade chan», erzählt der rüstige Senior. Jetzt im Herbst sei er auch regelmässig unterwegs und lese die abgefallenen Baumnüsse vom Boden auf. Zu Hause in seiner Stube kommen die Baumnüsse in Schälchen zum Trocknen auf die Heizung. Später werden sie im Velokeller aufbewahrt. Die Baumnüsse isst dann Alois Signer selber, gibt aber auch einen Teil davon einer Frau zum Backen weiter. Baumnüsse seien sehr gesund, verrät Alois Signer. Sein Lehrer habe ihm einst erzählt, dass seine Tante jeden Tag eine Baumnuss gegessen habe. Sie sei 104 Jahre alt geworden. Auch Alois Signer isst jeden Tag eine Baumnuss – das sei auch gut für das Gehirn und viel besser als Pillen.

«Ich brauche nur selten den Arzt.»

Ob Baumnüsse wohl auch zum Erfolgsrezept fürs Altwerden gehören? Um den Kopf fit zu halten, liest Alois Signer zudem jeden Nachmittag die «Thurgauer Zeitung». An dieser Tageszeitung gäbe es eigentlich nichts zu bemängeln. «Nur die Schrift ist etwas klein. Manchmal brauche ich die Lupe zum Lesen.» Zudem informiere er sich täglich über das Neueste via Radio und Fernsehen.

Alois Signer schaut auf die Uhr. Eigentlich wäre es schon längstens Zeit, um einen Jass zu klopfen. Am Nachmittag trifft sich Alois Signer jeweils mit Kolleginnen und Kollegen zum Jassen. Plötzlich wird der Senior nachdenklich, seine Augen füllen sich mit Tränen. Viele seiner Verwandten und Bekannten seien halt bereits verstorben. Er sagt:

«Man wird einfach älter. Auch meine Kräfte schwinden, und das Sehvermögen nimmt ab. Ich danke aber dem Herrgott dafür, dass ich jeden Tag noch aufstehen kann.»

An der Türe klingelt es: Jemand fragt nach, wo Alois Signer bleibt – die Jassrunde hat den 100-Jährigen vermisst.

