Kritik an der Piazza Amriswil

Interview Kritik an der neuen «Piazza Amriswil», weil man keine einheimischen Gastronomen gefragt habe: «Das stimmt nicht!», stellt der Stadtpräsident klar Hinter vorgehaltener Hand heisst es in Amriswil, für die neue «Piazza Amriswil» habe man niemanden vom Ort angefragt. Stadtpräsident Gabriel Macedo nimmt Stellung und sagt auch, weshalb das neue Angebot keine Konkurrenz für die bestehenden Gastronomen sei. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 28.06.2022, 11.50 Uhr

Die «Piazza Amriswil» im Radolfzellerpark, die bei schönem Wetter jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hat. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 27. Juni 2022)

Seit rund einer Woche ist die neue «Piazza Amriswil» im Radolfzellerpark geöffnet. Nun gibt es Stimmen, die sagen, die Stadt habe keine einheimischen Gastronomen angefragt. Stimmt das?

Gabriel Macedo: Nein, das ist nicht korrekt. Wir haben fünf Gastronomen aus der näheren Region angefragt – darunter waren drei aus Amriswil – ob sie Interesse hätten, den Sommer durch auf dem Platz des Radolfzellerparks etwas zu machen. Alle haben uns abgesagt, aus personellen Gründen.

Und wie ist die Stadt ausgerechnet auf die Rheintal Gastronomie GmbH des Ehepaars Batt gekommen? Spielt da etwa Ihre Vergangenheit als Stadtschreiber in Rheineck eine Rolle?

Nein, da gibt es keinen Zusammenhang. Der Tipp, dass wir Sabrina und Michael Batt anfragen sollen, dass sie am ehesten im Stande sind, innert so kurzer Zeit etwas aufzubauen, der kam ausgerechnet von den Gastronomen, die wir angefragt haben.

Sie sprechen es an, es war eine sehr spontane Sache, es musste ziemlich schnell gehen. Wieso eigentlich?

Wir wollen, dass dieser Platz belebt ist, dass da etwas läuft. Wir erhielten kürzlich ein Angebot für eine Möblierung, die man auf diesen Platz stellen könnte. Grundsätzlich fanden wir das eine gute Idee, aber wir haben uns gesagt, dass es nebst Möbeln sicher auch noch ein gastronomisches Angebot braucht, damit die Amriswilerinnen und Amriswiler am Abend hierher in den Radolfzellerpark kommen.

Wie sieht es denn aus mit anderen Anlässen? Wie oft ist der Platz im Westteil des Parks im Sommer gebucht?

Wir haben nur wenige Reservationen. Zum einen für einen Anlass der SVP, zum anderen wird der Nachhaltigkeitsmarkt wieder durchgeführt. Sonst gab es aber keine weiteren Interessenten.

Stadtpräsident Gabriel Macedo vor dem Stadthaus. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 24. Juni 2022)

Sprechen wir nochmals über die «Piazza Amriswil». Wird es für den Sommer 2023 eine Ausschreibung geben?

Wir werden nach diesem Sommer Bilanz und unsere Lehren daraus ziehen. Sicher wollen wir allen Interessenten die Gelegenheit geben, sich zu bewerben.

Welche Rolle spielt denn überhaupt die Stadt?

Wir sind nicht der Betreiber und auch nicht verantwortlich für das Angebot. Wir haben dieses Projekt lediglich angestossen.

Aber die Stadt hat auch Geld in die Hand genommen.

Wir haben diese Holzelemente mit den Pflanzen drin für drei Monate gemietet, die dann zurückgehen. Was auch die Stadt finanziert hat, ist das Erscheinungsbild mit Logo und Website durch eine örtliche Firma. Aber diese Rechte am Namen «Piazza Amriswil» gehören uns und sollen auch in Zukunft für Projekte genutzt werden können.

Einige Amriswiler Gastronomen, sowieso schon wegen Corona gebeutelt sehen die «Piazza» als Konkurrenz.

Es ist nicht unser Ziel, den hiesigen Gastronomen etwas wegzunehmen. Es geht darum, jene Amriswilerinnen und Amriswiler, die heute irgendwohin fahren, in der Stadt zu halten, oder sogar Leute aus der Umgebung nach Amriswil zu locken. Somit würden alle profitieren.

Ist das schon passiert?

Ein gutes Beispiel ist «Amriswil on Ice», aber auch die «Winter Lounge», die auf dem Marktplatz war. Solche Initiativen beleben den Ort, auch wenn man es als Konkurrenz wahrnimmt. Nehmen wir die Gelateria gleich neben der «Piazza». Wer ein Glace will, geht auch in Zukunft dorthin. Aber vielleicht entdeckt jemand, der die «Piazza» besuchen will, auch die Gelateria.

Am Eröffnungstag, kurz nach der Inbetriebnahme der «Piazza Amriswil», schauten bereits die ersten Gäste vorbei. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. Juni 2022)

Dann sind die Bedenken des Gastgewerbes übertrieben?

Ich habe Verständnis dafür, aber wie gesagt, wir haben zuerst auch beim hiesigen Gewerbe nachgefragt. Ich hatte zudem einen guten Austausch mit Gastronomen, die Verständnis für uns zeigten, nachdem sie die Hintergründe erfahren hatten.

Und wenn dennoch jemand unzufrieden ist?

Dann erwarte ich schon, dass jene Gastronomen uns für den nächsten Sommer ein Konzept einreichen und selber etwas auf die Beine stellen wollen.

Könnten sich auch Vereine bewerben und so ihre Kasse etwas aufbessern?

Auch das haben wir uns bereits für dieses Jahr überlegt, es aber schnell wieder verwerfen müssen. Wir wollten ein beständiges Angebot, das den ganzen Sommer hindurch bleibt. Für Vereine dürfte das kaum zu leisten sein, jeden Abend und auch noch in den Ferien genug Personal zur Verfügung zu stellen und sowohl Getränke wie auch Essen anzubieten. Vor allem so kurzfristig. Aber dies dürfte auch in einem Jahr noch eine grosse Herausforderung für einen Verein sein.

Ein Risiko besteht, wenn das Wetter schlecht sein sollte. Hilft dann die Stadt aus?

Nein, selbstverständlich nicht. Es gibt weder Absicherung noch Mitfinanzierung, das ist völlig das Risiko des Unternehmens.

Im positiven Fall gibt es auch keine Gewinnbeteiligung?

Nein, wir halten uns ganz raus.

Welche Reaktionen haben Sie denn bisher zum neuen Angebot erhalten?

Viele Leute freuen sich, dass sie nun auch in unserer Stadt am Abend eine Aussengastronomie haben und nicht mehr irgendwohin fahren müssen, dass Amriswil am Abend belebt ist.

