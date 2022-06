Interview «Ich wurde in Abwesenheit gewählt, man hatte vergessen, mich einzuladen» – Mit Jürg Peter Spring geht beim Arbeitsheim für Behinderte Amriswil eine Ära zu Ende Ein halbes Leben für das ABA. Nach 36 Jahren hört Jürg Peter Spring als Präsident des Arbeitsheims für Behinderte Amriswil auf. Im Interview blickt er auf seine Zeit im Arbeitsheim zurück. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 14.06.2022, 17.00 Uhr

Jürg Peter Spring steht in einer der Produktionshallen des Arbeitsheims für Behinderte Amriswil (ABA). Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 13. Juni 2022)

Im Jahr 1986 übernahmen Sie das Präsidium des ABA. Erinnern Sie sich noch?

Jürg Peter Spring: Ich hatte erst kürzlich als junger Gerichtspräsident in Bischofszell begonnen, als Ständerat Hans Munz einen Termin bei mir wollte.

Was dachten Sie sich dabei?

Hoppla, was will denn der von mir? Er eröffnete mir dann, er suche einen Nachfolger für sich.

Beziehungen zum Arbeitsheim für Behinderte hatten Sie jedoch keine?

Nein. Ich kannte zwar auch als Frauenfelder die Institution, aber mir war das Ausmass nicht bewusst, was mit der Sanierung des ABA auf mich zukam.

Sie wurden dann gewählt ...

Ja, aber ich wurde in Abwesenheit gewählt. Man hatte vergessen, mich einzuladen. (lacht)

Und wie war ihr erster Rundgang durch das ABA?

Ich war entsetzt, als ich das erste Mal durchlief. Da waren die Schlafräume über der Werkstatt und alles war uralt und äusserst brandgefährdet. Es war das meist geübte Objekt der Feuerwehr Amriswil – völlig zu Recht!

Wer hat Ihnen alles gezeigt?

Das Heimleiter-Ehepaar Baumeler führte mich umher und etwa jeder dritte Satz war: «Wir haben das schon immer so gemacht.» Damals dominierte die Heimleitung. Das war quasi ein Familienbetrieb, der Schwiegersohn war der Werkstattleiter. Baumelers führten das ABA sehr familiär.

Aber gerade mal nur ein Jahr nach Ihrem Amtsantritt ist Paul Baumeler verstorben.

Das kam völlig überraschend und war auch eine Zäsur. Wir nahmen das nun zum Anlass, eine Ausschreibung zu machen. Wir erhielten Bewerbungen und entschieden uns für Luzi Gross, der damals Lehrlingschef von Saurer war und zu besten Zeiten 400 Lehrlinge unter sich hatte. Er hatte eine handfeste aber gute Art – und er konnte es gut mit den Jungen.

36 Jahre lang präsidierte Jürg Peter Spring die Genossenschaft des ABA. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 13. Juni 2022)

Mit Ihnen und Gross begann also eine neue Ära.

Es war ein grosser Schnitt mit Paul Baumelers Tod, die Zeit des Heimleiterehepaars war vorbei.

Welche Auswirkungen hatte das für den Betrieb?

Luzi Gross wollte als ehemaliger Lehrlingschef bei Saurer die Ausbildung forcieren. Und sein Nachfolger Reto Riedi, der vor dem ABA bis 1997 Leiter der Produktionsstätte von Bühler in Amriswil war, setzte dies fort.

Es wurde also alles viel professioneller ab 1987.

Wir mussten einfach einen modernen Betrieb haben.

Dazu musste man aber das ABA von Grund auf sanieren.

Richtig. Unsere alte Holzschnitzelheizung stiess stets ziemlich schwarzen Rauch aus, und Margrit Häfeli rief mich immer wieder mal an und sagte: «Herr Spring, da goht so nüme!» «Wir sind ja am Planen», habe ich ihr jeweils geantwortet. (lacht)

Diese Planung begann 1988, die Gesamteinweihung des ABA war dann aber erst zehn Jahre später, am 9. Mai 1998.

Aber zuvor fiel wohl unser wichtigster Entscheid. Wir standen vor der Entscheidung: Bauen wir auf diesem Areal, oder machen wir es uns einfach und gehen ins Schwarzland. Dort im Industriegebiet in Richtung Sommeri hätten wir von der Gemeinde Land im Baurecht erhalten.

Wieso haben Sie sich gegen diese Lösung entschieden?

So viele unserer Behinderten waren in irgendeinem Verein oder im Dorfleben integriert und sind es immer noch. «Das sollten wir nicht machen», haben wir uns gesagt. Die wären völlig abseits gewesen. Also wählten wir den komplizierteren Weg und erneuerten alles bei laufendem Betrieb. Die Leute konnten wir nicht in ein Hotel umquartieren. Es brauchte etwelche Improvisationen und forderte das Management.

Jürg Peter Spring steht vor dem Wohnheim das ABA. Dieses konnte 1993 bezogen werden. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 13. Juni 2022)

Wie viele Bewohner hatte das ABA zu jener Zeit?

Es dürften etwa 60 fixe Bewohner und etwa 40 Auswärtige gewesen sein.

Und wie schaut es heute aus?

Bei den Angestellten haben wir nach Vollzeitstellen gerechnet 77, nach Köpfen 87. Betreute Mitarbeiter sind es 140, davon 93 interne Bewohner. Zu diesen 93 kommt noch ein Dutzend im Kastanienhof, das dort betreut aber selbstständig wohnt.

Gab es noch andere Fragen zu klären, bevor mit der Sanierung begonnen wurde?

Bei der Planung wollte ich vom Kanton wissen, ob es eine ideale Grösse gebe für eine solche Institution, betriebswirtschaftlich oder auch sonst. Die Antwort war: «Nein, gibt es nicht.» Jede Institution sei anders.

Geplant hat das ABA dann das renommierte Zürcher Architekturbüro Guyer.

Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Guyers machten das Vorprojekt. Doch nach diesem sagten sie, dass man nun ein oder gar zwei Jahre warten müsse, weil sie so viele Aufträge hatten, oder dass wir es lokal weitergeben sollen – was wir dann auch gemacht haben.

Aber bei der Planung lief alles glatt?

Nicht ganz. Hier stand das alte Hauptgebäude, die ursprüngliche Hess-Kleiderfabrik. Wir haben geprüft, wie man das Gebäude behindertengerecht umbauen kann. Aber das war mit noch so viel Aufwand nicht möglich, schon wegen der Brandgefahr nicht. Doch die Denkmalpflege sagte, das Gebäude sei erhaltenswert. Auf unseren Einwand hin, dass dies nicht gehe, war die Antwort: «Dann müsst ihr halt einen anderen Verwendungszweck suchen.»

Was Sie aber offensichtlich nicht gemacht haben.

Ich habe dann parteiübergreifend im Grossen Rat geweibelt. Schliesslich hatte ich ein Telefon mit der damaligen Denkmalpflegerin, die entnervt gesagt hat: «Hören Sie, ich will nichts mehr damit zu tun haben.» Und aus mir fuhr dann heraus: «Mehr will ich ja gar nicht von Ihnen.»

Sie waren genervt?

Das war so unsinnig. Es war zwar das älteste Fabrikgebäude von Hess mit Büros, einigen Zimmern und einem dunklen Speisesaal. Aber wir konnten ja dann abbrechen und neu bauen.

Aber wahrscheinlich war es nicht das letzte Hindernis.

Das jetzige Verwaltungsgebäude war das erste, das gebaut wurde. Doch bald bekamen wir Probleme mit dem Schwemmsand. In Amriswil wissen Sie nie, wo Schwemmsand ist. Und dann kam das bei uns. Wir mussten alles stoppen, hatten eine Tagung mit Bund und Kanton. Wir mussten schauen, dass wir das Budget einhalten konnten. Was ist notwendig, was wünschbar.

Wie hoch war das Budget? Es brauchte ja seinerzeit eine kantonale Volksabstimmung.

Rund 35 Millionen. Inzwischen haben wir über 50 Millionen verbaut. Am 3. März 1991 sagte das Volk mit 88 Prozent Ja zur Gesamtsanierung des ABA. Am selben Tag verwarf es aber das Bauernmuseum in Tobel mit grossem Mehr. Da haben Luzi Gross und ich schon viel und gut geweibelt. Das war ein Vertrauensvorschuss.

Das Arbeitsheim für Behinderte Amriswil (ABA) baut im Juni 2013 bei der Liegenschaft Romanshornerstrasse 10 an. ABA-Gesamtleiter Daniel Brunner und Genossenschaftspräsident Jürg Peter Spring begutachten das Modell. Bild: Reto Martin

Die Akzeptanz in der Bevölkerung, war diese immer da?

Ja. Der Goodwill gegenüber dem ABA ist gross in Amriswil. Wir haben immer eine gute Nachbarschaft gepflegt mit den Anwohnern. Wenn jemand Land verkaufen wollte, kamen sie immer zuerst zu uns. Wie etwa seinerzeit vom Tierarzt Aeppli. So konnten wir die Gärtnerei entsprechend ausbauen.

Gab es dabei nie Probleme mit dem Gewerbe?

Wir haben da immer darauf geschaut, dass wir aneinander vorbeikommen, damit wir nicht als vom Bund subventionierte Konkurrenz wahrgenommen werden. Das ist ein heikler Punkt.

Wie haben Sie das geschafft?

In der Gärtnerei haben wir etwa keine Blumen, sondern eher Setzlinge. Und wir produzieren sehr viel für den eigenen Betrieb. Gemüse kaufen wir fast keines, weil wir das selber brauchen. Wir haben pro Tag rund 200 Mahlzeiten hier.

Sie haben auch einige Tiere auf dem Gelände.

Zuerst wollten sie Esel, aber ich habe gesagt: «Ich will nicht mit allen Krach haben.» Wenn die mal loslegen ... Deswegen haben wir nun Alpakas. (lacht)

Kehren wir zurück zu Ihren Anfängen, zur Professionalisierung. Wie war es damals?

Früher hatte das ABA ja eigene Hausierer, die Bürsten, Besen und so Zeugs direkt bei den Leuten verkauft haben. Da gingen wir über die Bücher. Die einzigen, die profitiert haben, waren die Hausierer. Die hatten einen guten Fixlohn plus Provision. Wir legten eher drauf. Also stellten wir um und arbeiteten mehr mit der Industrie zusammen.

Und das ABA begann Kindergärten auszustatten.

Genau. Parallel dazu spezialisierten wir uns auf Kindergarteneinrichtungen und hochwertige Gartenmöbel. In den Billigsektor zu gehen, macht null Sinn, da hätten wir keine Chancen.

Und ihr produziert auch für ein Jungunternehmen Zahnstocher. Sogar die NZZ hat darüber berichtet. Lohnt sich das, oder ist das nur gute PR?

Beides. Bei den Behinderten haben wir sehr viele Leistungsstufen. Bei der Möbelmanufaktur haben wir ganz moderne Maschinen. Aber immer so, dass wir keine Arbeitsplätze ersetzen. Doch für die Präzision und Qualität ist das wichtig. Dort sind die Leistungsstarken. In der Werkstatt 2 sind vor allem jene, die repetitive Arbeiten erledigen. Das geht hin bis Sachen einpacken. Deswegen sind wir auch froh um solche Aufträge, um unsere Leute zu beschäftigen. Und diese sind auch happy.

Zahnstocher-Produktion im ABA in Amriswil. Bild: Benjamin Manser

Das bedeutet, dass die einen gut ausgebildet sein müssen.

Die Ausbildung haben wir auch sehr ausgebaut. Eines unserer grössten Anliegen ist es, dass jene, die die Fähigkeiten haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuss fassen können.

Und wie viele schaffen das?

Etwa ein Fünftel bis ein Viertel.

Damit erspart man dem System einiges an Kosten.

Das soll auch so sein. Aber ich muss auch sagen, dass wir keine Beschäftigungstherapie machen in der Produktion. Es ist ein rechtes Standbein, das finanziell etwas bringt. Unsere Mitarbeiter sind auch stolz darauf, wenn sie wissen, unsere Produkte sind gefragt. Das ist nicht einfach eine Bastelei, um sie zu beschäftigen.

Mit 73 Jahren geben Sie nun den Stab weiter. Wieso jetzt?

Ich wollte eigentlich schon früher, aber es ist nicht so einfach, jemanden zu finden. Derjenige, der vor ein paar Jahren zusagte, sprang wieder ab. Mir ist das ABA halt ans Herz gewachsen. Es ist ein reines Ehrenamt und ich investierte viel Herzblut und Zeit, bekam aber auch viel. Der Vorstand war auch immer toll. Doch ich finde, es braucht eine Erneuerung. Es steht zudem nichts Dringendes an, ich kann mit gutem Gewissen an meinen designierten Nachfolger Daniel Christen übergeben.

ABA-Generalversammlung

am Donnerstag, 16. Juni, 16 Uhr, im ABA-Mehrzweckraum Altane.

Lehrabschlussfeier im Juli 2013 im ABA in Amriswil. Bild: Reto Martin

