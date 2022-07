EVP-Kantonsrat Christian Stricker will in den Amriswiler Stadtrat

Herausforderer Neun Kandidaten für acht Sitze im Amriswiler Stadtrat: EVP-Politiker Christian Stricker macht aus einer Wahl eine Auswahl Christian Stricker (EVP) will in den Amriswiler Stadtrat, obschon er keine Ortspartei im Rücken hat. «Noch nicht», sagt der Kantonsrat. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 14.07.2022, 20.00 Uhr

Christian Stricker sitzt in seinem Garten in Niederaach. Der 55-jährige Erlebnispädagoge sieht sich auch im Kantonsrat als Brückenbauer und posiert deshalb mit einer Brücke als Symbol. Bild: Manuel Nagel

So ganz überraschend ist seine Kandidatur für den Amriswiler Stadtrat nicht, denn hinter vorgehaltener Hand sprachen viele davon, dass Christian Stricker «es machen könnte». Dazu passt auch eine Anekdote, die Stricker an seinem Esstisch zu Hause erzählt. Im Frühjahr sei es gewesen, als er mit Sandra Reinhart, seiner Grünen-Kantonsratskollegin, im Zug nach Amriswil sass. Sie habe gehört, er kandidiere für den Stadtrat, habe sie ihm gesagt, und Strickers Antwort war:

«Ach ja? Davon weiss ich nichts.»

Tatsächlich habe er erst einige Tage vor dieser Begegnung überhaupt zum ersten Mal daran gedacht, ob dies eine Option für ihn wäre.

Nun ist der 55-Jährige nach reiflicher Überlegung zur Überzeugung gelangt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Kandidatur sei, «und dass ich auch gute Chancen habe, gewählt zu werden», wie er sagt – obschon der EVP-Politiker auf keine Ortspartei im Rücken bauen kann. «Noch nicht», sagt Stricker, denn dies sei schon das Ziel. Aber entgegen seiner ersten Ansicht muss die Gründung einer Ortspartei nicht vor seiner Wahl erfolgen, sondern könnte auch hinterher passieren.

Seine Stärken: Netzwerken und Brückenbauen

Stricker ist bereits im Vorstand der Bezirkspartei und Co-Präsident der Kantonalpartei, doch auch in der Gemeinde sei er gut vernetzt, wie er selber sagt. Dies gehöre auch zu seinen Stärken, findet er: Netzwerken und Brückenbauen. Sei es privat auf kommunaler Ebene, aber auch auf der kantonalen Politikbühne. Da sitzt Stricker seit letztem Herbst im Grossen Rat.

Kantonsratssitzung zur Motion für die BTS-Standesinitiative, die im Grossen Rat für erheblich erklärt wird. Christian Stricker, von der Mitte/EVP-Fraktion steht am Rednerpult. Bild: Donato Caspari

Auch Stadtpräsident Gabriel Macedo ist Mitglied im Thurgauer Parlament, und am Rande einer Sitzung holte sich Christian Stricker schon mal Informationen von ihm, wie das denn sei mit der zeitlichen Belastung als Stadtrat. Auch mit anderen Kollegen, die in anderen Gemeinden in einer Exekutivbehörde sind, tauschte er sich aus, ob denn das Doppelmandat vereinbar sei. Und je mehr Gespräche er führte, desto mehr erkannte er, wie wertvoll das sei – was ihn umso mehr bestärkte, Stadtrat werden zu wollen.

Sein Jobprofil kommt ihm dabei sehr entgegen, wie auch seine familiäre Situation. Zum einen kann Stricker die Arbeitszeit flexibel einteilen – er ist für die FEG Hauptwil tätig, wendet 30 Prozent für die EVP Thurgau auf und hat ein kleines Pensum als Primarlehrer in Güttingen –, zum anderen sind die vier Kinder fast alle schon erwachsen.

Lebenserfahrung für das neue, junge Gremium

«Es ist in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden», sagt er. Nun wolle er, der viel Positives erlebte in seinem Leben, sich noch etwas stärker für seine Wohngemeinde einbringen, als er es zum Beispiel durch die IG Velo Amriswil bereits tut.

Zusammen mit Mitte-Präsident Benno Schildknecht setzte sich Christian Stricker für mehr Sicherheit am Bahnhof Amriswil durch eine gesetzlich abgestützte Videoüberwachung ein. Bild: Manuel Nagel

Den Amriswiler Stadtrat will Christian Stricker mit seiner Lebenserfahrung bereichern, denn durch die fünf Abgänge langjähriger Mitglieder ist er überzeugt davon, dass dies in einem stark verjüngten Team gefragt sei. Und auch wenn er bei einer allfälligen Wahl vielleicht der älteste Stadtrat wäre, so sieht sich Stricker als innovativer Mensch, der «sehr gut in dieses Gremium passt», wie er sagt, der Projekte nicht nur angerissen, sondern zu Ende gebracht habe. Stricker erwähnt den Triathlon in Kesswil, der sogar nationale Bedeutung erhielt, aber auch den Aufbau des Godi Amriswil vor 22 Jahren.

«Ich hatte oft ein gutes Näschen für den richtigen Zeitpunkt, wann etwas begonnen werden sollte, aber auch, wenn etwas zu Ende ging.»

Nun vertraut Stricker erneut auf sein Gefühl – und das sagt ihm, er solle diese Herausforderung wagen.

Auch die FDP ist fündig geworden Am Donnerstagabend gibt auch die FDP Ortspartei bekannt, dass sie für ihre sich nicht mehr zur Wahl stellenden Stadträte Richard Hungerbühler und Stefan Mayer Ersatzkandidaten gefunden hat. Wer die beiden Personen sind, das machen die Liberalen zu Beginn der nächsten Woche öffentlich, wie Helen Stahel, Mediensprecherin der FDP Amriswil, sagt. Benno Schildknecht, Präsident von «Die Mitte Region Amriswil», sagt auf Anfrage der «Thurgauer Zeitung», dass seine Partei ebenfalls gerne einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin nominieren würde. «Allerdings sind wir noch auf der Suche», sagt Schildknecht. Ganz klar hingegen ist die Sache bei den Genossen. Sie waren die Ersten, die Ende März für die kommenden Stadtratswahlen einen Pflock eingeschlagen und Petra Soller nominiert haben. Dabei bleibt es auch «definitiv», wie Peter Bachmann, Präsident der SP Amriswil, sagt. Bei den Grünen ist zurzeit nur bekannt, dass die bisherige Stadträtin Sandra Reinhart erneut kandidiert. Ob die Partei jedoch noch eine andere Person ins Rennen um einen der acht Sitze schickt, das entscheiden die Grünen Amriswil erst am 16. August an ihrer Nominationsversammlung, wie Parteipräsidentin Simone Reinhart bekannt gibt. (man)

