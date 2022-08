Grüne Amriswil nominieren nur Sandra Reinhart für den Stadtrat

Grüne nominieren nur Reinhart Viele dachten, die Amriswiler Grünen greifen mit einer Doppelkandidatur an. Solche Gedanken hat es auch gegeben. Manuel Nagel 23.08.2022, 16.15 Uhr

Aktuell sind es vier Frauen und fünf Männer, die einen der acht Stadtratssitze im Stadthaus von Amriswil erkämpfen wollen.

Fast alle haben nun ihre Karten auf den Tisch gelegt. Einzig die «Mitte Region Amriswil» hält sich noch bedeckt – aber nicht, weil sie ihr Blatt nicht aufdecken will, sondern weil sie weder eine Dame noch einen Buben in der Hand hält, die sie spielen könnte. Und von den Grünliberalen weiss man nicht einmal, ob sie überhaupt mitspielen wollen.

Neun Kandidaturen Bis dato haben die Amriswiler Parteien folgende Personen für die Stadtratswahlen vom 27. November 2022 nominiert: Petra Soller (SP neu), Daniela Di Nicola, Felix Würth (beide SVP bisher), Claude Brunner, Adrian Fisch (beide SVP neu), Christian Stricker (EVP neu), Nicole Egli-Soller, Samuel Svec (beide FDP neu) sowie Sandra Reinhart (Grüne bisher). Bislang keine Kandidatur präsentiert haben die Mitte und die Grünliberalen. (man)

Die bislang letzte Entscheidung fiel Ende der vergangenen Woche, als die Grünen verlauten liessen, dass sie ihrer bewährten Trumpfdame, der bisherigen Stadträtin Sandra Reinhart, das Vertrauen für vier weitere Jahre aussprechen. Dass der Vorstand der Grünen ihr jedoch kein potenzielles «Stadtratsgspänli» zur Seite stellen, überraschte aber doch den einen oder die andere, denn es wurde gemunkelt, dass es diesen Wahlherbst nicht bei einer Solokandidatur von Sandra Reinhart bleibe.

Passus im Wahlgesetz verhindert Kandidatur

Grünen-Vizepräsident Joe Brägger bestätigt auf Nachfrage der TZ, dass sich seine Partei entsprechende Gedanken gemacht habe: «Wir hatten eine weitere Kandidatur geplant, mussten sie aber zurückziehen wegen eines Passus im Wahlgesetz», sagt er. Wen die Grünen im Blick hatten für einen möglichen zweiten Stadtratssitz, das will die Parteispitze jedoch nicht verraten.

Eine laut Thurgauer Wahlgesetz unerlaubte Kombination in der städtischen Exekutive wäre zum Beispiel ein Gespann von Mutter und Tochter. Und weil Sandra Reinharts Tochter Simone Reinhart Co-Präsidentin der Grünen Amriswil ist, liegt diese Schlussfolgerung am nächsten. Doch Stadträtin Sandra Reinhart, die auch Fraktionspräsidentin der Grünen im Kantonsrat ist, winkt ab bei dieser Frage. Es sei eine andere Person gewesen, nicht etwa ihre Tochter.

Bei einer Wiederwahl beinahe die Amtsälteste

Natürlich habe man sich bei der Ausgangslage mit so vielen Mutationen Gedanken gemacht, eine weitere Person zu nominieren, aber schliesslich sei man zur Erkenntnis gelangt, so Reinhart, dass es vorläufig mit einer Vertreterin in der Exekutive für die Partei stimme. Und obwohl die bisherige Stadträtin noch keine ganze Legislatur im Stadtrat dabei ist, würde sie bei einer Wiederwahl Ende November bereits zu den alten Häsinnen gehören, denn von den acht aktuellen Mitgliedern treten fünf zurück. Nur Daniela Di Nicola ist noch länger im Amt als Reinhart.

Aber nicht nur Erfahrung sei wichtig, sagt Sandra Reinhart, die in den drei Jahren schon einige Projekte umsetzen konnte, sondern auch eine gute Durchmischung im Gremium. Deswegen wolle sie sich weiterhin für ein zukunftsfähiges Amriswil und grüne Anliegen einsetzen.