Gesund und dennoch gefährdet Die Interessengemeinschaft Erwachsenenbildung Amriswil eröffnet morgen ihre neue Saison. Nicht ausgeschlossen, dass es die letzte ist. Manuel Nagel 20.09.2022, 04.05 Uhr

«Wir stellen uns schon die Frage, ob es die IGEA noch braucht, oder ob dieses Modell überholt ist, sagt Monika Sutter nachdenklich. Sie ist Präsidentin dieser Interessengemeinschaft Erwachsenenbildung Amriswil, die schon seit 1990 Kurse und Vorträge anbietet. Morgen Mittwochabend startet die IGEA in ihre 32.Saison mit einem Vortrag zur Internetnutzung von Jugendlichen (siehe Kasten). Die Veranstaltungen, die die IGEA jeweils in Zusammenarbeit mit der Schule organisiert, die seien auch immer gut besucht, sagt Monika Sutter, weil es auch eine grosse Anzahl – eigentlich alle Eltern – betreffe.

IGEA-Programm der Saison 2022/23 Mittwoch, 21. September 2022

19.30 Uhr, Kulturforum

«Tik Tok, Fortnite, Youtube, Live & Co. – Neue Herausforderungen für Eltern». Vortrag und Diskussion in Zusammenarbeit mit der Volksschulgemeinde. Donnerstag, 3. November 2022

19 Uhr, Aula Sek Grenzstrasse

«Kleine Auszeiten im Alltag». Vortrag mit kurzen, praktischen Yogaübungen. Samstag, 26. November 2022

9 bis 12 Uhr, Schulküche der Sekundarschule Grenzstrasse

«Made With Love – Kulinarische Geschenke». Kurs mit Ideen für Weihnachten. Freitag, 10. Februar 2023

20 bis 22.30 Uhr, Rittersaal des Wasserschlosses Hagenwil

«Bier-Tasting – Geschmackvolle Reise durch die internationale Welt des Biers». Kurs. (man)

Doch es gibt auch die andere Seite. Jene, wenn etwa nur gerade eine Handvoll Personen zu einem Vortrag erscheine oder sich für einen Kurs anmelde. «Das ist auch bei der Suche nach Referenten zunehmend ein Problem, wenn man schon im Vorfeld vorwarnen muss, dass man vielleicht nicht überrannt wird», sagt die IGEA-Präsidentin.

Auf finanziell stabilen Beinen dank der Mitglieder

Dabei steht das Finanzielle nicht mal so sehr im Vordergrund, denn die immer noch deutlich mehr als hundert Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag von 20 (Einzelperson) oder 25 Franken (Ehepaar) und tragen so die IGEA, die auf gesunden und liquiden Beinen stehe, wie die Präsidentin versichert. Dadurch können die Vorträge kostenlos angeboten werden, und auch bei den Kursen schaue man, dass diese mehr oder weniger selbsttragend sind, doch ein Gewinn müsse man mit diesen Angeboten nicht erzielen. Dennoch habe man auch eine Verantwortung gegenüber den Mitgliedern und wie man deren Mittel einsetze, findet Monika Sutter. Die Probleme der IGEA sind also nicht finanzieller, sondern personeller Art.

Eine Zeiterscheinung, mit der man sich befassen muss

Zum einen betrifft es das Publikum. «Es hat immer Veranstaltungen gegeben, die mal besser und mal schlechter besucht waren», sagt Monika Sutter. Aber in den letzten Jahren habe die Tendenz der Besucherzahlen schon nach unten gezeigt. Aktuell seien es etwas mehr als ein Dutzend im Schnitt.

Auch die Anzahl Mitglieder habe sich verringert. Waren es einst um die 200, so sind es aktuell etwa ein Drittel weniger. Doch Monika Sutter will nicht jammern, das betont sie auch. «Wir vom Vorstand der IGEA sind auch nicht frustriert, aber es ist einfach eine Zeiterscheinung, mit der wir uns befassen müssen.»

Jedoch ist auch der Vorstand zurzeit im Umbruch. Von den sieben Frauen verliess eine das Gremium bereits, drei weitere langjährige Mitglieder haben ihren Rücktritt angekündigt. Und dass die Suche nach Personen, die sich für etwas freiwillig engagieren, nicht einfach ist, diese Erfahrung muss nicht nur die IGEA machen, sondern ist ebenfalls ein weit verbreitetes Phänomen und Problem für Vereine und Institutionen.

Nochmals Vollgas und im Frühjahr dann Bilanz

Für Monika Sutter ist klar, dass die Digitalisierung eine grosse Rolle spielt, dass die Angebote der IGEA nicht mehr so gefragt sind wie noch im letzten Jahrtausend. «Mittlerweile lädt man sich einen Pod-Cast herunter oder schaut ein YouTube-Filmchen, wenn man Infos sucht», sagt sie. Und Corona habe dies noch verstärkt. «Wer noch nicht PC-affin war, der ist's nun während der Pandemie geworden.»

Deshalb müsse man auch diese Vermittlerrolle der IGEA hinterfragen. Oder aber, ob sie sich neu erfinden muss? «Wir werden sicher keine Konzerte veranstalten», sagt Monika Sutter lachend. Es werde es auch in Zukunft um Informationsvermittlung gehen. Aber im mit nur noch vier Veranstaltungen gestrafften Programm sind zwei davon Kurse, bei denen es um ein Erlebnis geht – etwa bei den kulinarischen Geschenken, was man zum Beispiel mit dem Gottenkind machen könne, schlägt Sutter vor und verspricht: «Wir geben nun nochmals Vollgas in dieser Saison und ziehen dann im Frühjahr 2023 Bilanz. Aber entschieden, wie es weitergehe mit der IGEA, sei noch nichts.

www.igea-amriswil.ch