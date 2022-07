Amriswiler Ferien(s)pass: Kinder gehen mit Jägern auf die Pirsch

Ferien(s)pass Amriswil Ein Dutzend Kinder gehen mit dem Jäger auf die Pirsch – und sehen allerlei Tiere Vier Mädchen und sieben Buben durften am Dienstagabend im Rahmen des Amriswiler Ferien(s)passes eine Handvoll Jäger begleiten. Manuel Nagel 14.07.2022, 04.10 Uhr

Im zweiten Teil nimmt jeder der fünf Jäger zwei Kinder mit. Maik und Freya beobachten beim Eindämmern die Wiese zwischen Mühlebach, Schocherswil und Biessenhofen – und die beiden haben Waidmanns Glück. Sie sehen zahlreiche Rehe und Füchse. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)

So viel vorweg: Ein Tier musste an diesem Abend nicht sein Leben lassen für die elf Kinder des Ferien(s)passes Amriswil – es sei denn, man zählt jene für die Cervelats und Bratwürste dazu, die von den Mädchen und Buben am Feuer verputzt wurden.

Dass bei den Jägern jedoch Leben und Tod nahe beieinander liegen, das erfuhren die jungen Kursteilnehmer bereits ganz zu Beginn, als sie von Jäger Reto Grava erzählt bekamen, was denn überhaupt seine Aufgaben sind. Grava ist eines der sechs Mitglieder der Jagdgesellschaft Amriswil, die bei der Stadt das Gebiet gepachtet haben und für diese Pacht jedes Jahr mehrere Tausend Franken bezahlen.

«Wenn ein Tier angefahren wurde und schwer verletzt ist, so gehen wir los und wenn nötig suchen und erlösen es, damit es nicht leiden muss», sagt Grava. Die Kinder nicken verständnisvoll und hören mehr oder weniger aufmerksam zu. Für einige sind der ausgestopfte Dachs und der Fuchs, oder auch die Tierschädel zu verlockend, die vor ihnen auf dem Tisch liegen.

Bei der Jägerhütte in der Nähe des Hudelmoos zeigt Reto Grava den Kindern die Schädel verschiedener Tiere. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)

Mit den Autos der fünf anwesenden Jäger ging es vom Treffpunkt vor dem Schulhaus Räuchlisberg zur Jägerhütte, die im Wald zwischen Hudelmoos und Schocherswil liegt. Es ist der südlichste Teil des Gebiets der Jagdgesellschaft, das sich im Norden bis zur Aach erstreckt und im Westen bis zum Biessenhofer Weiher. Dort in der Nähe werden drei Stunden später zwei der Kinder ganz gebannt durch Reto Gravas Feldstecher schauen und mit strahlenden Augen Rehe und Füchse erblicken.

Aufgeweckte und wissbegierige Kinder

Die untergehende Sonne scheint mystisch in den Wald hinein, während die Kinder nach Tierspuren suchen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)

Doch nach dem Theorieteil bei der Hütte machen sich die Kinder auf, um mit Grava durch den Wald zu streifen. Unterstützt wird er von seinem Jägerkollegen Dani Kälin aus Hauptwil-Gottshaus. Und der erzählt den Kindern, dass man sich als Jäger nicht nur mit Tieren, sondern auch mit Pflanzen auskennen sollte. «Was ist das für ein Baum?», fragt er in die Runde. «Eine Birke», antwortet einer der Buben. «Dein Vater ist bestimmt Landwirt, oder?», fragt ihn der Jäger, worauf der Junge mit einem breiten Lachen über das ganze Gesicht bejaht.

Jäger Dani Kälin weist die Kinder auf eine Stelle im Wald hin, bei der sich Wildschweine im Dreck suhlen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)

Auch sonst scheint die Truppe sehr aufgeweckt zu sein. Auf die Frage, weshalb man denn keine Himbeeren im Wald essen soll, gibt es ebenfalls die richtige Antwort von einem anderen der Kursteilnehmer zu hören. Wegen dem Fuchsbandwurm, sagt dieser, und die anderen Kinder erinnern sich, dass sie zuvor von Reto Grava auch von dieser Krankheit erfahren haben, und dass man als Jäger für die Füchse auch so etwas wie ein Doktor ist – jedoch mit fatalem Ausgang für das leidende Tier.

Für manche Eltern ein günstiger Babysitter

Bei der Rückkehr zur Jägerhütte die grosse Überraschung: In etwa hundert Metern Entfernung äsen zwei Rehe am Waldrand auf einer Lichtung. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)

Als die Kinder vom Rundgang durch den Wald zurückkehren zur Hütte, wo die anderen drei Jäger bereits Feuer gemacht und den Znacht vorbereitet haben, ruft ein Mädchen plötzlich aufgeregt, dass da zwei Rehe stünden. Tatsächlich.

Neugierig schaut das eine Tier, wie sich die Kinder verhalten. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)

«Der Abend ist schon gerettet», sagt Reto Grava lachend. Es sei nicht immer so, dass man bei diesen Ausflügen mit Kindern Tiere erblicke. Oft hänge es auch vom Verhalten der Teilnehmer ab. «Die Kinder heute verhalten sich aber sehr toll», sagt Tobias Laib, Jagdobmann und sozusagen der Präsident der Amriswiler Jäger. Es komme leider hin und wieder vor, dass die Kinder gar nicht in diesen Kurs wollten. «Für die Eltern waren wir wohl einfach mit acht Franken von sechs bis zehn Uhr ein günstiger Babysitter», sagt Laib und nimmt es locker.

Suchbild mit Fuchs. es ist gar nicht so einfach, das Tier bei der Dämmerung zu entdecken. Zum Glück ist beinahe Vollmond. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)

Nach der Wurst und dem Kuchen fahren die fünf Jäger mit je zwei Kindern an verschiedene Standorte im Jagdgebiet und hoffen auf weitere Tiere bis zum Eindunkeln. Freya und Maik dürfen mit Reto Grava zum Weiler Rebhüsli in Richtung Biessenhofen und schauen mit Argusaugen zum Waldrand hoch. Und offensichtlich sieht die Siebenjährige mit ihrer Brille gestochen scharf, denn sie erspäht noch vor dem Jäger ein Reh, das sich von Mühlebach in Richtung Schocherswil hinauf bewegt.

Es ist schon ziemlich dunkel, als die zwei jungen Füchse über die grosse Wiese laufen - und auch immer wieder mal stehen bleiben. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)

Nach nicht ganz einer Stunde – es ist kurz vor 22 Uhr – bricht das Trio wieder auf zum Treffpunkt in Räuchlisberg. Die Bilanz mit einem Dutzend gesehener Rehe und Füchse, darunter zwei ganz verspielte junge, kann sich sehen lassen. Die Sonne ist zwar bereits untergegangen, aber die Augen der Kinder leuchten, als sie den wartenden Eltern vom Erlebten erzählen.

Kurz vor 22 Uhr gehen Maik, Freya und Jäger Reto Grava wieder zurück vom Weiler Rebhüsli zum Ausgangspunkt beim Schulhaus Räuchlisberg. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 12. Juli 2022)