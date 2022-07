Fasnacht «Göschene – Airolo» via Amriswil: Die Stubete Gäng macht gemeinsame Sache mit der Glöggli Clique Die Glöggli Clique führt am 11. und 12. November ihr «Schälläfäscht 3000» im Pentorama durch und engagiert dafür die Stubete Gäng. Manuel Nagel 03.07.2022, 18.00 Uhr

Die Stubete Gäng landete mit ihrem Ohrwurm «Göschene – Airolo» einen riesigen Hit. Wenn sie am 11. November im Pentorama auf der Bühne steht, wird dieser bestimmt auch gespielt werden. Bild: PD

Sie sind aus der Schweizer Musikszene nicht mehr wegzudenken. Die Produzenten von «HitMill» mit Gründer Roman Camenzind haben ein äusserst gutes Näschen, was Herr und Frau Schweizer musikalisch mögen. So produzieren «HitMill» ganz verschiedene einheimische Künstler wie Bligg, den Projekt-Männerchor Heimweh, Kunz, Schwiizergoofe – aber auch die Stubete Gäng, die in der aktuellen Hitparade der CH-Artist Single Charts gleich mit zwei Liedern in den Top 10 vertreten ist.

Ähnlich erfolgreich soll nun auch das Projekt «Gugge3000» werden, und wiederum stecken «HitMill» dahinter. Ebenfalls daran beteiligt sind ein Dutzend Guggenmusiken aus der ganzen Schweiz, und zu diesem illustren Kreis gehört auch die Amriswiler Glöggli Clique. Doch für diese kommt es noch besser. Die CD-Taufe von «Gugge3000» findet am Fasnachtsbeginn, am 11. November, um 23.23 Uhr im Pentorama statt, wenn die Glögglis ihre 45-Jahr-Feier begehen.

Vorverkauf startet noch in diesem Monat

Das letzte «Schälläfäscht» ging am 11.11.2017 über die Bühne, als die Glöggli Clique 40 wurde. In diesem Jahr folgt also die nächste Ausgabe, die zu Ehren des aktuellen Projekts den Namen «Schälläfäscht 3000» trägt und am Freitag und Samstag mit einem vielseitigen Programm aufwartet.

Die Organisatoren erwarten 4000 Besucher Das «Schälläfäscht 3000» startet am Freitagabend, 20 Uhr, mit dem Konzert von der Stubete Gäng, bevor dann um 23.23 Uhr die CD-Taufe von «Gugge3000» stattfindet. Am «Guggäfäscht» am Samstagnachmittag spielt ab 14 Uhr ein halbes Dutzend Guggenmusiken mit der Glöggli Clique. Am Samstagabend heizen Papi’s Pumpels ab 21 Uhr an der Schlagerparty den Besucherinnen und Besuchern ein. Die Organisatoren rechnen an den drei Anlässen mit rund 4000 Menschen im Pentorama. Informationen und Tickets unter www.schälläfäscht.ch (man)

Mittlerweile seien fast alle Verträge unterzeichnet, wie OK-Vizepräsident Christoph Huser sagt, der sich auf den Auftritt der Stubete Gäng freut. Noch im Juli soll über die Plattform eventfrog.ch der Vorverkauf starten. Noch mehr freut aber den aktuellen Obergugger der Glögglis, dass nicht weniger als die Hälfte aller am Projekt beteiligten Guggen ihre Zusage für das grosse «Guggäfäscht» am Samstagnachmittag gegeben haben. Dieses soll vor allem Familien aus der Region ansprechen, wohingegen das Konzert der Stubete Gäng Partygänger von weither anlocken dürfte. «Wir wollen das Pentorama so richtig vollmachen», sagt Christoph Huser.

Schlagerparty für alle am Samstagabend

Während am Freitagabend die «Schälläfäscht»-Besucher und -Besucherinnen eher jünger sein dürften, soll am Samstagabend eine breitere Zielgruppe angesprochen werden. Dafür haben die Organisatoren die deutsche Schlagerband Papi’s Pumpels verpflichtet, «die seit mehr als einem Jahrzehnt die grössten Hits der letzten 50 Jahre spielt und dabei auch auf den legendären Schlagerbooten auf dem Bodensee gute Laune verbreitet», sagt Huser.

Vom Quartett Christoph Huser, Dario Schoch, Adrian Widmer und Sabrina Lehmann sind bis auf Schoch auch alle im OK des «Schälläfäscht 3000». Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 26. April 2022)

Nun geht's für das Organisationskomitee mit OK-Präsident Adrian Widmer so richtig an die Arbeit.

«Unser Zeitplan bis November ist sehr sportlich. Sonst hatten wir jeweils 20 Sitzungen für ein ‹Schälläfäscht› benötigt, diesmal haben wir nur noch fünf eingeplant – jeden Monat eine».

Deswegen sei er auch wieder im OK dabei, obwohl erst kürzlich als Präsident der Glöggli Clique zurückgetreten. Widmer sagt lachend:

«Nun braucht’s halt uns alte Hasen, die wissen, wie’s läuft, damit wir das schaffen.»