Fasnacht Glöggli Clique für einmal Hardcore: Mit dem Hitproduzenten Roman Camenzind und zwei Rappern wollen die Amriswiler Guggenmusiker die Hitparade stürmen Heute erscheint das neuste Projekt der Produktionsfirma HitMill. Mittendrin ist auch die Amriswiler Guggenmusik. Manuel Nagel 16.09.2022, 04.30 Uhr

EffE und Mäge, die beiden Köpfe und Sänger von Gugge3000, posieren mit der Glöggli Clique beim Startschuss des Projekts für ein gemeinsames Foto. Bild: PD/Daniel Jerosch

«Amriswiler Musiker stürmen die Schweizer Hitparade!» Ganz so abwegig ist diese – noch – fiktive Schlagzeile nicht, denn die Zutaten für eine erfolgreiche Mischung stimmen. Man nehme eine Portion Elektropunk, würze sie mit der Glöggli Clique und am Kochherd steht Roman Camenzind, der Hitproduzent, der zahlreiche Musiker wie Baschi, Bligg, Pegasus oder aktuell auch die Stubete Gäng gross raus und in die Charts gebracht hat. Was Camenzind anfasse, so sagt man in der Schweizer Musikbranche, werde in der Regel zu Gold.