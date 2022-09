Amriswiler machen mit bei der Rallye "European Mountain Summit"

«European Mountain Summit»-Rallye Zwei Amriswiler fahren ein Rennen von Salzburg nach Saint-Tropez – aber Navi und Autobahn sind verboten Die Amriswiler Stefan und Benjamin Keller fahren eine spezielle Auto-Rallye über die Alpen – und tun dabei Gutes. Manuel Nagel 01.09.2022, 16.20 Uhr

Mindestens 20 Jahre alt muss das Fahrzeug für die Rallye sein. Das erreicht Kellers 240er-Volvo, Baujahr 1990, locker. Bild: Manuel Nagel

Es ist eine Fahrt ins Ungewisse, die Vater und Sohn unternehmen. «Keine Ahnung», lautet deshalb die Antwort von Stefan und Benjamin Keller, wo denn die Strecke durchführt. Die beiden Amriswiler wissen lediglich, dass heute Freitag in Salzburg der Start ist, und dass sie am Dienstag in Saint-Tropez ankommen sollten. Dazwischen liegen 1500 Kilometer, die mehrheitlich durch und vor allem über die Alpen führen.

Das tönt nach einem dieser illegalen Rennen reicher Leute mit ihren sündhaft teuren Sportwagen, die jeweils die horrenden Geschwindigkeitsbussen aus der Portokasse bezahlen. Dass dem nicht so ist, bemerkt man spätestens dann, wenn die Kellers mit ihrem Wagen vorfahren: ein 32 Jahre alter Volvo Kombi 240.

Der Jahrgang des Wagens ist ein Kriterium, das die Teilnehmer der «European Mountain Summit»-Rallye erfüllen müssen. Nicht jünger als 20 Jahre darf das Gefährt sein. Und auch die Geschwindigkeit ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist die Benutzung von Autobahnen und auch von Navigationsgeräten verboten. Und zudem müssen die Teams Spenden sammeln (siehe Kasten).

Spenden für «Ostschweizer helfen Ostschweizern» Eine Auflage, die die Teilnehmer der Rallye «European Mountain Summit 2022» erfüllen müssen, ist das Sammeln von Spenden für einen wohltätigen Zweck. Wie schon bei ihrer letzten Rallye vor vier Jahren in Schottland wollen Stefan und Benjamin Keller auch diesmal Geld sammeln fürs Projekt «Ostschweizer helfen Ostschweizern» (OhO), das auch von diesem Medium unterstützt wird. Auf seiner Facebook-Seite zu dieser Rallye (siehe Hinweis am Schluss) hat Stefan Keller die Angaben hinterlegt, wie man für OhO spenden kann. Er betont, dass das gesammelte Geld vollumfänglich gespendet wird und nicht etwa auch noch Reisekosten damit bezahlt werden. Mindestens 250 Euro muss jedes Team sammeln, doch Stefan und Benjamin Keller haben sich zum Ziel gesteckt, ein Mehrfaches zusammenzubringen. Dank einiger Sponsoren ist dieses Ziel bereits vor ihrer Abfahrt am 1. September erreicht. (man) Hinweis: Wer die Reise der Kellers mitverfolgen möchte, kann das hier tun: www.facebook/kellersontour

Für Stefan Keller und Sohn Benjamin ist es nicht das erste Abenteuer dieser Art. Vor vier Jahren fuhren sie auch mit einem Oldtimer von Brüssel bis an die Nordspitze Schottlands und zurück. Unterwegs auf der Strecke mussten sie immer wieder Aufgaben lösen. «Ich gehe davon aus, dass es diesmal ähnlich sein wird, denn es ist derselbe Organisator», sagt Stefan Keller.

Schlafen werden Vater und Sohn auf dem Dach ihres Volvos. Das Dachzelt ist schon montiert. Bild: Manuel Nagel

Kein Konkurrenzkampf unter den Teilnehmern

Besonders gut in Erinnerung blieb dem Duo die Hilfsbereitschaft der Teilnehmer untereinander. Wenn jemand mal eine Panne hatte oder in den schottischen Highlands stecken blieb, so half man sich gegenseitig aus. Auch diesmal soll es irgendwo in den Alpen auf halber Strecke wieder einen Ort geben, wo sich alle Teilnehmer treffen und zusammen den Abend verbringen.

Auch wenn Kellers natürlich möglichst gut abscheiden wollen, so steht dennoch das Geniessen dieses spektakulären hochalpinen Abenteuers an erster Stelle. «Du kommst an wunderschönen Orten vorbei, die du sonst nie sehen würdest», sagt Stefan Keller und schwärmt von den Organisatoren, die sich stets ganz spezielle Aufgaben einfallen liessen und so jede Etappe zu etwas Besonderem machten.