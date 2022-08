Freilichttheater «Es kann auch zu schönes Wetter sein», sagt Karl Spiess, Präsident der Schlossfestspiele Hagenwil Die erste Hälfte der Schlossfestspiele ist gut angelaufen. Der herrliche Sommer ist jedoch nicht nur von Vorteil. Manuel Nagel 17.08.2022, 16.30 Uhr

Karl Spiess ist der Präsident der Schlossfestspiele. Bild: Manuel Nagel

Bei dem aktuellen, herrlichen Sommerwetter liegt die Vermutung nahe, dass Freiluftevents wie Open-Air-Kinos oder auch die Schlossfestspiele Hagenwil grossen Zulauf haben. «Wir sind zufrieden mit der Auslastung bisher», sagt Karl Spiess, Präsident der Schlossfestspiele, auch wenn ein Blick auf den Saalplan der einzelnen Vorstellungen doch noch einige freie Plätze offenbart. Doch Spiess relativiert: «Obwohl Corona nicht mehr gross ein Thema ist, haben es gerade Theater und Kinos alles andere als leicht.» Es sei immer noch eine gewisse Zurückhaltung auszumachen bei einigen.

Eine Erfahrung, die auch Regisseur Florian Rexer teilt. Gerade bei älteren Menschen sei die Skepsis doch noch etwas grösser und viele würden auch immer noch nicht auf die Maske verzichten wollen. Rexer betont jedoch, dass niemand schräg angeschaut werde, wenn man zu «Amphitryon» mit Mund- und Nasenschutz erscheine. «Mir ist in erster Linie wichtig, dass die Leute kommen und rausgehen, um etwas zu erleben.»

Das Erwachsenenstück erstmals am Nachmittag

Deswegen war es Florian Rexer auch ein Anliegen, diesmal für das Erwachsenenstück einen Termin am Nachmittag anzubieten, der sich vor allem an Senioren und an Familien richtet. Da habe man auch die Möglichkeit, genügend Abstand einzuhalten. Diese Nachmittagsvorstellung findet nun diesen Sonntag um 14.30 Uhr statt, doch hier laufe der Vorverkauf noch nicht so gut, sagt Karl Spiess und liefert auch gleich eine mögliche Erklärung hinterher. Es komme stark auf das Wetter drauf an. «Wenn es zu warm ist, dann machen die Leute lieber etwas anderes.» Dies könne man übrigens auch bei den Abendvorstellungen beobachten. Ist es zu schön, dann nutzen die Leute diese Abende noch anderweitig. Doch grundsätzlich sei man in diesem Sommer gut unterwegs und beinahe schon wieder auf dem Auslastungsniveau wie vor der Coronazeit, sagt Karl Spiess.

Hinweis

www.schlossfestspiele-hagenwil.ch