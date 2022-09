Energiepodium «Dänn hämmer de Seich!»: Energisch geführte Diskussion zwischen Ständerat Jakob Stark und Nationalrat Kurt Egger Das Podium der SVP Amriswil zur aktuellen Energielage brachte interessante Fakten, kontroverse Meinungen und knackige Zitate hervor. Manuel Nagel 26.09.2022, 04.50 Uhr

Jakob Stark, Kurt Egger und Peter Schütz diskutieren diverse Aspekte der aktuellen Energiekrise. Bild: Manuel Nagel (Amriswil,

24. September 2022)

Vier ausgewiesene Experten im Bereich Energie habe man für dieses Podium gewinnen können, pries SVP-Ortsparteipräsident Claude Brunner den knapp 50 Anwesenden das Quartett an, das am Samstagvormittag im APZ-Saal zum Thema der Stunde diskutierte. Karl Spiess fungierte als Moderator und er stellte gleich klar, dass er am Vorabend nicht die «Arena» auf SRF zum selben Thema geschaut habe. «Ich will mich am Freitagabend nicht aufregen», erklärte er dem Publikum. Und als ehemaliger Leiter der Regio Energie Amriswil brauchte Spiess auch keine «Arena » als Vorbereitung, sondern bewies mit seinen hartnäckigen Fragen, dass er auf Augenhöhe mit den Experten war.

Thurgauer Parlamentarier sind sich uneinig

So entwickelte sich für das Publikum, in dem viele lokale und kantonale Vertreter der SVP und der Grünen sassen, ein munterer Schlagabtausch, der jedoch jederzeit gemässigt und zuweilen gar freundschaftlich blieb, auch wenn sich die Protagonisten in vielen Fragen nur selten einig waren.

Jakob Stark, Ständerat der SVP Thurgau und Axpo-Verwaltungsrat. Bild: Manuel Nagel

Das begann schon bei der provokativen Einstiegsfrage, ob die Energiestrategie 2050 gescheitert sei.

«Ja, man muss es in dieser Klarheit sagen, die Energiestrategie 2050 ist gescheitert.»

Das sagte Ständerat Jakob Stark und zählte drei grosse Fehler auf. Der Bedarf an Strom sei unterschätzt worden, man habe sich viel zu stark auf Stromimport verlassen und das Verbot neuer Kernkraftwerke nach Fukushima. «Es geht jetzt einfach nicht auf», sagte Stark.

Kurt Egger, Nationalrat der Grünen Thurgau. Bild: Manuel Nagel

Nationalrat Kurt Egger sah es ganz anders: Die drohende Mangellage zeige, dass die Energiestrategie richtig gewesen sei. Hätte man diese nicht verabschiedet, würde man jetzt etwa eine Milliarde mehr ausgeben, weil man nun Energie zukaufen müsse. Der Weg sei also richtig, auch das AKW-Neubauverbot.

«Ja nicht auf AKWs setzen, das ist so volatil. Und wenn wie jetzt die Hälfte in Frankreich ausfällt, dann haben wir den Seich.»

Der Politiker der Grünen mahnte jedoch, dass man nicht nur beim Energiezubau vorwärtsmachen müsse, sondern auch bei der Effizienz, dass man die Nachfrage um 30 Prozent senken könnte.

Peter Schütz, bei der EKT Holding AG Verwaltungsratspräsident. Bild: Manuel Nagel

Auch Peter Schütz, VR-Präsident des kantonalen Energieversorgers EKT, bezeichnete die Strategie 2050 als gescheitert, ergänzte aber umgehend, dass diese gar nichts Schlechtes sei.

«Hätte man gemacht, was vor zehn Jahren niedergeschrieben wurde, wären wir nicht in dieser schwierigen Ausgangslage, in der wir uns heute befinden.»

Romi Zweifel, Unternehmerin und Inhaberin der Zweifel Metall AG. Bild: Manuel Nagel

Die Amriswiler Unternehmerin Romi Zweifel warf in die Runde, weshalb denn Pro und Contra so weit auseinandergingen und man sich nicht in der Mitte treffen könne.

Ausserdem sagte die Inhaberin der Zweifel Metall AG den Anwesenden, dass ihre Firma einen zuverlässigen Partner brauche. Den habe sie mit der Regio Energie Amriswil (REA), und deshalb habe sie sich letztlich entschieden, die Energie nicht auf dem freien Markt zu besorgen. Nun sei sie froh darüber.

Kurt Egger lobt Jakob Stark als Brückenbauer in Bern

In der Folge erzählten beide Parlamentarier von den aktuellen Entwicklungen und Ideen in Bundesbern, und diesbezüglich warnte Kurt Egger, im Umweltschutz dürfe es nun keinen Kahlschlag geben, wie es einige im Ständerat vorhätten. Doch er nahm Stark davon aus und bezeichnete ihn als Brückenbauer.

Die europäische Gesamtlage und die Rolle der Schweiz kam ebenfalls zur Sprache, wir auch der Import von Solarmodulen und der damit verbundenen Abhängigkeit von China. Und als Axpo-Verwaltungsrat musste Stark auch noch zum Milliarden-Rettungsschirm Stellung beziehen, was er aber in der oftmals sehr komplexen Diskussion verständlich und unaufgeregt tat.

Kantonal gab zu reden, dass es in 80 Gemeinden 90 Elektrizitätsversorgungsunternehmen gebe, wie Schütz sagte. Allein in Hefenhofen gebe es viereinhalb. Das sei natürlich suboptimal, sagte der Verwaltungsratspräsident der EKT Holding AG.

Jakob Stark, Kurt Egger, Peter Schütz und Romi Zweifel sind die Teilnehmer des SVP-Podiums im Alters- und Pflegezentrum Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Amriswil,

24. September 2022)