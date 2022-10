Ehrung Volley Amriswil würdigt seinen Ex-Spieler Aleksandar Ljubicic und hängt dessen Trikot an die «Wall of Fame» des Vereins Aleksandar Ljubicic kam einst als Profi-Volleyballer nach Amriswil und er blieb hier im Oberthurgau. Am Samstag ehrte ihn der Verein für dessen vergangene und aktuelle Verdienste für Volley Amriswil. Manuel Nagel 24.10.2022, 16.10 Uhr

Aleksandar Ljubicic posiert mit seiner Familie unter seinem Trikot an der Wand in der Sportbar der Beachhalle Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 22. Oktober 2022)

«Kaum einer hat die Aufnahme an unserer ‹Wall of Fame› mehr verdient als er», sagte Urs Schär, und niemand der rund 30 Anwesenden in der Sportbar hoch über den Spielfeldern der Amriswiler Beachhalle hätte dem Finanzchef von Volley Amriswil da widersprochen. Dass die Trikots von Sportlern, die viel für einen Verein geleistet haben, einen besonderen Platz erhalten, das praktizieren mittlerweile viele. Im Falle von Aleksandar Ljubicic ist es so, dass er zurzeit wohl noch mehr für Volley Amriswil leistet, als er es zu seiner aktiven Zeit als Profivolleyballer tat.

Dabei blockte, smashte und sprang er sieben Jahre für den mehrfachen Schweizer Meister und Cupsieger durch zahlreiche Sporthallen des Landes und von Europa. Das ist für einen Ausländer im Schweizer Volleyball eine unfassbar lange Zeit, denn für gewöhnlich bleiben die Söldner ein, zwei oder in Ausnahmefällen auch mal drei Jahre. Aleksandar Ljubicic hingegen kam im Sommer 2012 hierher – und ist in Amriswil geblieben.

Seine Karriere als Profispieler, die den gebürtigen Serben nebst der Schweiz auch nach Deutschland, Rumänien und Griechenland führte, beendete Ljubicic zwar im Sommer 2020 mit Volley Amriswil, doch der Musterprofi blieb dem Verein als Nachwuchscoach erhalten.

Für den EU-Pass hat die Familie Ungarisch gelernt

Doch die Hürden durch behördliche Vorgaben waren hoch und bereiteten dem Verein wie auch der Familie Ljubicic schlaflose Nächte, wie Urs Schär verriet.

«Bürger aus Drittstaaten haben in der Schweiz ziemlich viele Einschränkungen, dürfen nur in den höchsten zwei Ligen tätig sein und keine Junioren trainieren.»

Deshalb sei der Übergang vom Spieler zum Trainer sehr schwierig gewesen, weil Familie Ljubicic ohne Profistatus nun nicht mehr hier bleiben konnte.

Urs Schär erzählt von den Schwierigkeiten, mit denen Aleksandar Ljubicic und der Verein zu kämpfen hatten. Im Hintergund hört Josh Howatson zu, dessen Trikot auch an der «Wall of Fame» hängt. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 22. Oktober 2022)

Doch Aleksandar und seine Frau Marija hätten dann ihr Glück selber in die Hand genommen und dank der ungarischen Vorfahren von Marija sich um die ungarische Staatsbürgerschaft bemüht, erzählte Urs Schär. Es brauchte einen grosse Effort, die schwierige ungarische Sprache zu erlernen, doch das Paar meisterte auch dies mit Bravour. «Seit sie den EU-Pass besitzen, haben wir es alle viel ruhiger», sagte Schär lachend.

Der Zufall führte ihn zurück in die Schweiz

Dabei spielte der Zufall eine grosse Rolle, dass Ljubicic vor zehn Jahren in die Schweiz kam. Zurückkam, wäre eigentlich korrekt, denn er spielte bereits in der Saison 2004/05 als 23-Jähriger in Zürich und ging nach einer erfolgreichen Spielzeit heim nach Serbien. Einen Monat nach Saisonende erhielt er eine Einladung zum All-Star-Spiel in Bellinzona. Die Unterkunft war bezahlt, der Flug in die Schweiz jedoch nicht. Aleksandars Eltern fanden, für ein Showspiel ohne Wert solle er doch kein Geld ausgeben, «aber irgendeine Stimme sagte mir, dass ich gehen soll», so Ljubicic.

Sieben Jahre später suchte er einen neuen Verein und erfuhr, dass Amriswil Spieler sucht. Er schrieb eine E-Mail und erhielt zehn Minuten später Antwort vom damaligen Trainer Dario Bettello. Er sei sehr interessiert, schrieb dieser. Ein paar Minuten später schickte Bettello noch ein Foto des All-Star-Spiels, als er damals die ausländischen Profis und somit Ljubicic gecoacht hatte. Der Serbe hinterliess offenbar einen bleibenden Eindruck. Ein Tag später war der Vertrag unterzeichnet und Ljubicic war klar, weshalb er damals die Reise ans Spiel nach Bellinzona auf sich genommen hatte – es war eine Fügung des Schicksals.

Aleksandar Ljubicic enthüllt sein Trikot in der Sportbar der Beachhalle im Schwarzland Industriegebiet. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 22. Oktober 2022)

Als Ljubicic dann sein Trikot an der «Wall of Fame» selber enthüllte, bedankte er sich herzlich und sagte:

«Das bereitet mir sehr sehr grosse Freude.»

Fast wie damals, als er mit Amriswil den Meistertitel geholt habe. Er sei in diesem Augenblick sehr stolz, sagte Ljubicic ergriffen.