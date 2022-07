DORFGESCHICHTEN Jakob Spohn lebt seit 95 Jahren im selben Haus in Hefenhofen Im Laufe seines Lebens ist Spohn mit einschneidenden Veränderungen und prägenden Erlebnissen konfrontiert worden. So erlebte er als Kind, wie unweit seines Wohnorts, in Friedrichshafen, Bomben vom Himmel fielen. Und der Briefträger habe die Post früher noch zwei Mal am Tag ausgetragen, erinnert er sich. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 08.07.2022, 16.55 Uhr

Rosmarie und Jakob Spohn sitzen in ihrer Stube und schauen gemeinsam alte Fotoalben an. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Hefenhofen, Juni 2022)

Schon seit seiner Geburt lebt er in diesem Haus. «Mein Vater hat es vor rund 100 Jahren gekauft, und ich konnte es dann von ihm übernehmen», erzählt Jakob Spohn. Zusammen mit seiner Frau Rosmarie wohnt Jakob Spohn nach wie vor im Haus in Hefenhofen – dort, wo er mit seinen Eltern und seiner um fünf Jahre älteren Schwester aufgewachsen ist.

Das Haus ist mehr als 140 Jahre alt. Es sei das erste Haus gewesen, das die Firma Stutz aus Hatswil gebaut hat. Johannes Stutz hat im Jahr 1877 sein kleines Maurergeschäft gegründet. Die ersten Aufträge kamen aus der Nachbarschaft und von der Gemeinde Hefenhofen.

Der Briefträger kam täglich zweimal

«Bevor mein Vater dieses Haus übernommen hat, befand sich im Untergeschoss ein Stickereilokal», erklärt Jakob Spohn und zeigt auf das untere Stockwerk. Sein Vater Jakob sen. sei als Briefträger unterwegs gewesen. Er habe bei der Post in Amriswil gearbeitet und habe von dort aus mit dem Velo Briefe sowie Pakete ausgetragen – grösstenteils nach Biessenhofen und dies zweimal am Tag. Damals habe es noch keinen Zeitdruck gegeben. Ein kurzer Schwatz lag alleweil drin, manchmal gab es unterwegs sogar einen kleinen Znüni. Der 95-jährige Jakob Spohn erzählt:

«Meine Mutter war Hausfrau. Sie hat den Haushalt geführt, im Garten gearbeitet und auf die Hühner aufgepasst.»

Während der Kriegszeit sei man froh gewesen um das Gemüse aus dem Garten und die frischen Eier.

Druckwellen der Detonationen gespürt

An den Zweiten Weltkrieg kann sich Jakob Spohn noch gut erinnern. Zwölf Jahre alt war er, als der Krieg 1939 begann. Jakob Spohn hat sechs Jahre lang, von 1939 bis 1945, über die Kriegszeit Tagebuch geführt. Er blättert in den Heften, in denen er die wichtigsten Ereignisse von Hand aufgeschrieben und mit Fotos aus Zeitungen sowie Zeitschriften aus der damaligen Zeit bebildert hat.

Beim Durchblättern stösst er auf einen Zeitungsartikel aus dem Jahre 1944 mit der Überschrift: «So sah es unmittelbar nach der Bombardierung in Schaffhausen aus.» Jakob Spohn wird nachdenklich. Solche Meldungen hätten Angst eingeflösst, sagt er. Friedrichshafen sei mehrmals bombardiert worden.

«Die Druckwellen der Detonationen bekamen wir manchmal zu spüren.

Dann hat unser Haus gebebt.»

Feuer habe die deutsche Stadt am Ufer des Bodensees fast vollständig zerstört. Verkohlte Zeitungspapierfetzen von den Bränden in Friedrichshafen seien vom Wind sogar bis nach Schocherswil getragen worden, weiss der rüstige Senior.

Zur Konfirmation gab's einen Füllfederhalter

Jakob Spohn besuchte die Primarschule in Hatswil. Sein Lehrer, Herr Kuhn, habe damals acht Schulklassen in einem Zimmer unterrichtet. Geschrieben wurde mit einem Griffel auf einer Schiefertafel, später ins Schulheft mit einer Feder, die man vorher ins Tintenfass zu tunken hatte. Rosmarie Spohn erzählt:

«Zur Konfirmation gab es dann

den ersten Füllfederhalter.»

Die Sekundarschule absolvierte Jakob Spohn in Amriswil. Nach der obligatorischen Schulzeit entschied er sich für eine kaufmännische Ausbildung. Diese konnte er bei der damaligen Herrenkleiderfabrik Esco H. Hess und Co. in Amriswil machen. Die kaufmännische Berufsschule sei damals noch in Amriswil gewesen, Stenografie und Maschinenschreiben seien seine Lieblingsfächer gewesen.

Jakob Spohn hat auch an unzähligen Stenografiewettbewerben teilgenommen und ist heute noch Mitglied beim Stenoverein in St.Gallen. Insgesamt arbeitete Jakob Spohn 44 Jahre in der Amriswiler Herrenkleiderfabrik Esco/Hess und dazwischen noch zwei Jahre in derselben Branche im Welschland.

Mit Schreibmaschine statt Computer

Sein beruflicher Werdegang ging bei der Firma Esco/Hess vom Lehrling bis hin zum Geschäftsführer, zu dem er 1970 befördert wurde. Nachdem die Firma aus dem Bekleidungsgeschäft ausgestiegen war, arbeitete Jakob Spohn noch vier weitere Jahre bei der Laib Yala Tricot AG in Amriswil bis zu seiner Pensionierung mit 66 Jahren. Das Computerzeitalter habe er allerdings nicht mehr miterlebt, geschrieben habe er nur mit der Schreibmaschine, erzählt der Senior.

Hefenhofen – der Namensgeber der heutigen politischen Gemeinde – umfasst elf Weiler: Hefenhofen, Brüschwil, Hamisfeld, Auenhofen, Chappehuse, Chatzerüti, Sonnenberg, Chressibuech, Hatswil, Tohueb und Moos. Niederaach gehörte von 1816 bis 1936 zu Hefenhofen.

Der Weiler Moos sei früher der Hauptort der Gegend gewesen, weiss Jakob Spohn und ergänzt, dass es dort jeweils einen Viehmarkt gab. In Moos habe es früher neun Landwirte mit Vieh gegeben, heute gar keinen mehr. Mit der Bahnentwicklung sei Amriswil zum Zentrum geworden.

Zwei Restaurants in ein und demselben Haus

In der Moosmühle sei einst sogar eine Burg gestanden. Zwar mag sich Jakob Spohn selber nicht daran erinnern, doch er weiss es aus Erzählungen. «Weit zurück, im letzten Jahrhundert, zerstörte ein Brand das Haus vor der Aach. Dieses Gebäude bestand noch aus Material von der Burg. Und über die Aach führte noch keine Brücke. An einer seichten Stelle, einer sogenannten Furt, konnte das Gewässer durchquert werden.»

Beim markanten Riegelhaus an der Romanshornerstrasse handle es sich um ein Wohnhaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem sich früher die viel besuchte Wirtschaft Schöntal befand. Im selben Haus habe es auch noch eine kleine Familienbeiz gegeben.

«Selbst nach reichlicher Bewirtung im ‹Schöntal› wurde dann der zweite Eingang in die kleine Familienbeiz meistens auch noch benutzt», erzählt Jakob Spohn und schmunzelt. Auffallend seien auch die kleinen Verkaufsläden in Hefenhofen gewesen, die es heute nicht mehr gibt. Alles für den täglichen Bedarf sei dort erhältlich gewesen.

Um die Ackerböden ertragreicher zu nutzen, sei die Dreifelderwirtschaft einst eine verbreitete Bewirtschaftungsform in der Landwirtschaft gewesen. «Das Land wurde in drei Felder eingeteilt, und die Felder wurden jährlich unterschiedlich genutzt und mit Brache, einer temporär aus der wirtschaftlichen Nutzung entnommenen Fläche, gewechselt. Heute zeigen sich in vielen Wiesen noch deutlich die Spuren dieser Dreifelderwirtschaft», sagt Jakob Spohn dazu.

Brennende Heustöcke waren keine Seltenheit

In den Sommermonaten habe die Heuernte einen wichtigen Teil der Arbeit eingenommen. «Früher mussten die Bauern das Gras noch mit der Sense mähen. Mehrere Tage wurde das Gras so lange gewendet, bis es trocken war. Bei unbeständigem Wetter wurde das halbdürre Heu an ‹Heinzen› aufgehängt oder es wurden kleine ‹Schöcheli› gemacht. Das dürre Heu wurde dann auf einen Pferdewagen geladen und zum Hof gefahren», erklärt Jakob Spohn. Und Rosmarie Spohn ergänzt:

«Dazumal gab es öfters Heustockbrände, weil das frisch eingelagerte Heu warm wurde und es noch keine Belüftung gab.»

Jakob Spohn schaut zum Leimatwald und sagt: «Viele Leute meinen, dieser Wald gehöre zu Amriswil. Genau genommen befindet er sich auf Gebiet der Gemeinde Hefenhofen. Doch ist es das Amriswiler Werkhofteam, das den Leimatwald mitsamt Vitaparcours unterhält.» Rosmarie und Jakob Spohn zeigen auf die Obstbäume gleich nebenan.

«Wir sind glücklich, hier wohnen zu dürfen. Obwohl sich einiges in den vergangenen Jahren verändert hat,

hat Hefenhofen seinen dörflichen Charakter bewahren können.»

