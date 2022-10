Dorfgeschichten: Pia Gmünder erzählt aus dem früheren Sommeri

Dorfgeschichten «Die Kirchenchorprobe war zugleich auch der Elternabend»: Pia Gmünder, seit jeher in Sommeri wohnhaft, erzählt von früher In einer Serie stellen wir Menschen aus dem Oberthurgau vor, die von ihrem Wohnort von früher erzählen. Heute: Pia Gmünder-Rechsteiner ist in einem der ältesten Bauwerke in Sommeri aufgewachsen. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 17.10.2022, 11.24 Uhr

Pia Gmünder steht im Säli an der Theke im einstigen Wirtshaus Landhaus. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Irgendwie kaum zu glauben, wie sich die Zeiten geändert haben. Als ich klein war, sah unser Dorf noch ganz anders aus», erzählt Pia Gmünder-Rechsteiner. Die 74-Jährige ist mit sechs Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof in Sommeri aufgewachsen – genauer gesagt in Obersommeri, an der Förstergasse. Ihr Elternhaus, ein Riegelhaus mit blauen Balken, ist zwischen 200 und 250 Jahre alt und somit eines der ältesten Bauwerke im Dorf nebst der Kirche. «Früher gab es noch keine Strassennamen hier im Dorf», erzählt Pia Gmünder. Die Förstergasse sei nach dem Beruf ihres Grossvaters benannt worden, der Förster war und auch in ihrem Elternhaus wohnte.

Sommeri war bis 1966 eine Munizipalgemeinde mit den Ortsgemeinden Obersommeri und Niedersommeri. Die politische Gemeinde entstand 1967 durch die Vereinigung beider Ortsgemeinden mit der Munizipalgemeinde. An einer Gemeindeversammlung in schlichtem Rahmen sei dieser Zusammenschluss erfolgt, erinnert sich Pia Gmünder. Zwischen Ober- und Niedersommeri habe es damals nur wenige Häuser gegeben.

Zwei Schulreisen in acht Schuljahren

In beiden Ortsteilen habe es je einen Ortsvorsteher gehabt. Ferdinand Oswald sei dann viele Jahre Gemeindeammann der Einheitsgemeinde gewesen. Dabei wurde er in seiner Arbeit als Gemeindeoberhaupt von seiner Frau tatkräftig unterstützt. «Eigentlich unüblich für die damalige Zeit», sagt Pia Gmünder. Dazumal seien Frauen grundsätzlich am Herd gestanden und hätten ihrem Mann auf dem Hof geholfen. Oswald war Gemeindeammann im Nebenamt. Er führte einen Landwirtschaftsbetrieb. Die beiden habe man mit Herrn und Frau Gemeindeammann angesprochen. Die Du-Kultur kannte man noch nicht.

Pia Gmünder steht im Säli beim «Schittli-Öfeli» im einstigen Wirtshaus Landhaus. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Meine Mutter war im Kirchenchor. Auch dort haben sich die Mitglieder nicht geduzt.»

Die obligatorische Schulzeit habe dazumal acht Jahre gedauert. «In diesen acht Schuljahren, die ich in Sommeri besucht habe, hatten wir zwei Schulreisen. Die erste führte in den Zoo Zürich, die zweite auf die Rigi», erzählt sie. Der Herr Lehrer Böhi sei jeweils mit einer weissen Überschürze zur Schule gekommen. Darunter trug er ein weisses Hemd mit blauer Fliege. «Schon meine Mutter ging zu ihm zur Schule. Es war ganz selbstverständlich, dass auch wir ihm Herr Lehrer sagten.»

Herr Lehrer Böhi war nebst dem Amt als Lehrer auch Verwalter der damaligen Darlehenskasse sowie Zivilstandsbeamter. Zudem hat er den Männer- und den Kirchenchor dirigiert. Elternabende in der Schule seien nicht nötig gewesen.

«Der Herr Lehrer hat meiner Mutter bei den Kirchenchorproben jeweils das Wichtigste aus der Schulstube erzählt.»

Im Hochsommer seien die Schülerinnen und Schüler mit dem Herrn Lehrer in die Badi gegangen. Den Weg hätten sie bei grösster Hitze zu Fuss gemacht, von Sommeri nach Kesswil. «Schwimmen haben wir nie gelernt. Wir sind einfach am Seeufer durchs Wasser gewatet und waren zufrieden damit.»

Einst 70 Kinder, heute noch maximal neun In der Bildungsstätte Sommeri finden heute Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung Ausbildungs-, Wohn- und Arbeitsplätze. Zuvor war dort die «Strickstube für behinderte Töchter». Die wurde 1919 von Isa Stähelin und Anna Schmid gegründet. Seit 1968 trägt sie den Namen «Bildungsstätte». «Ich mag mich erinnern, wie früher eine Frau mit den gestrickten Sachen von Haus zu Haus ging, um sie zu verkaufen», sagt Pia Gmünder. Ebenfalls im Jahr 1919 eröffnete Isa Stähelin das Kinderheim «Heimetli» und war dort auch Heimleiterin. «Das ‹Heimetli› befindet sich ganz in der Nähe meines Elternhauses an der Förstergasse. Während der Krisenjahre wurden dort bis zu 70 Kinder betreut», erzählt Pia Gmünder. Heute ist das «Heimetli» ein sozialpädagogisches Kleinheim und bietet noch maximal neun Plätze für Mädchen und Buben unterschiedlichen Alters. (yal)

Die Kirche Sommeri stammt aus der Zeit um 700. Die Kirche mit den farbigen Ziegeln diente als paritätische Kirche beider Konfessionen bis Ende 2019. Seither gehört sie nach einer Abstimmung nun ganz der Katholischen Kirchgemeinde Sommeri. Die Sommerer Kirche wurde 2014 renoviert. Die farbigen Ziegel, die durch Blitzeinschläge kaputt gingen, mussten ersetzt werden. Die Suche nach passenden Ziegeln sei nicht einfach gewesen. Da kein Hersteller in der Schweiz gefunden werden konnte, mussten diese aus Deutschland bezogen werden.

Erzählungen geschrieben für «Das gelbe Heft»

Grossen Bekanntheitsgrad erlangte Maria Dutli-Rutishauser, die ebenfalls in Sommeri gelebt hat. «Im Obersts Haus», sagt Pia Gmünder. So habe es geheissen, weil Dutlis Grossvater im Militär Oberst war. Maria Dutli schrieb Erzählungen fürs Unterhaltungsblatt «Das gelbe Heft» von Ringier. Sie war erfolgreiche Buchautorin, schrieb Romane, Erzählungen, Gedichte und Reisebeschreibungen. Mit ihrem ersten Roman «Der schwarze Tod» (1930) verarbeitete sie die Schrecken der Pestzeit in Sommeri. In den übrigen dreissig veröffentlichten Büchern war Sommeri oft Schauplatz und Dutli bewies damit ihre Verbundenheit mit dem Dorf ihrer Kindheit.

Im einstigen Bauerndorf Sommeri habe es 30 Landwirtschaftsbetriebe gehabt, sagt Pia Gmünder – heute seien es noch drei. Zudem habe es eine Wagnerei, einen Hufschmied und einen Küfer gegeben. Die Käserei, die 1852 eröffnet wurde, existiert heute noch. Die Metzgerei, die Bäckerei und die Post sind hingegen eingegangen.

In den 60er-Jahren gab es in Sommeri fünf Restaurants und vier Kolonialwarenläden, zuvor gar noch einige mehr. Heute sind da nur noch das Restaurant Löwen, der Gasthof Linde sowie eine Besenbeiz und ein Hofladen. In den Kolonialwarenläden sei alles für den Alltag erhältlich gewesen. Einkäufe wurden in Sommeri getätigt und nicht im grösseren Nachbardorf Amriswil. Pia Gmünder beginnt zu lachen und sagt, reiner Bohnenkaffee sei einst kaum erschwinglich gewesen. Mit «Franck Aroma» sei der Bohnenkaffee ausgiebiger und goldbraun gemacht worden.

Pia Gmünder sitzt in der Gaststube beim Kachelofen im einstigen Wirtshaus Landhaus. Bild: Yvonne Aldrovandi

Gab es auf den Höfen Notschlachtungen von Kühen, seien die ansässigen Bauern zum Bezug von sogenanntem «Assekuranzfleisch» verpflichtet worden. Das Fleisch, vor allem Voressen und Braten, sei sterilisiert und so in Gläsern haltbar gemacht worden. Da Hühner im Winter wenige oder gar keine Eier legten, wurden diese im Herbst konserviert. Die Eier stapelte man in Steinguttöpfen. Als Konservierungsmittel sei sogenanntes «Wasserglas», eine gallertartige Flüssigkeit, verwendet worden. Derartig eingelegte Eier seien dann im Winter zum Backen verwendet worden.

«Muus-Chegel» fielen von oben auf das Bett herab

«Spielsachen hatten wir keine – stattdessen spielten wir Schittli-Verstecken. Wir haben auch Schabernack gemacht und warfen beispielsweise Äpfel über die Hausdächer», erinnert sich Pia Gmünder und schmunzelt.

Die Stube eingeheizt wurde mit dem Kachelofen und der Herd in der Küche mit Holz betrieben. Für ein angenehmeres Raumklima im Esszimmer gab es ein sogenanntes «Schittli-Öfeli» – den Cheminéeofen kannte man noch nicht. Auch Zentralheizungen gab es keine. Stattdessen sorgten Vorfenster für zusätzlichen Wärmeschutz im Winter. «Oftmals hatten wir Eisblumen an den Fenstern und die Wände waren richtig glasig», erzählt Gmünder. Schlafzimmer blieben unbeheizt.

Mit einer heissen Bettflasche oder einem «Chriesisteinsäckli» verkroch man sich ins Bett. Kuschelweich waren sie zwar nicht, aber Hauptsache sie gaben warm: Barchent-Leintücher und Wolldecken machten die kalte Jahreszeit erträglich. Und dann seien sie nachts nicht zu überhören gewesen – die Kratz- und Scharrgeräusche in den Wänden und in den Zwischendecken. Mäuse seien dann am Werk gewesen. Und wenn sich durch die Kälte das Krallentäfer an der Decke ausgedehnt hat, sei es auch vorgekommen, dass ein paar «Muus-Chegel» von oben her auf das Bett fielen.

«Es waren unbeschwerte Zeiten», findet Pia Gmünder rückblickend. «Ich erlebte eine wunderschöne Kindheit. Wir waren mit ganz wenig zufrieden, denn wir kannten ja nichts anderes», sagt sie mit einem zufriedenen Lächeln.

