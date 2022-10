Der Musiker, der keinen Künstlernamen braucht Lokalmatador und Musiker Silvio Santapaola trat am Wochenende bei «bandXost» im Amriswiler Kulturforum auf. Manuel Nagel 25.10.2022, 16.05 Uhr

Nur mit seiner Gitarre und seiner sonoren Stimme steht Silvio Santapaola auf der Bühne im Amriswiler Kulturforum. Bild: Manuel Nagel

«Silvio Santapaola – bei diesem Namen braucht man überhaupt keinen Künstlernamen mehr», schwärmte die Ansagerin, als sie den Amriswiler auf die Bühne des Kulturforums bat, auf der am Samstagabend sechs verschiedene Formationen um den Einzug ins Finale von «bandXost» kämpften. Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus der ganzen Ostschweiz und findet an acht Samstagen an verschiedenen Orten von Frauenfeld bis Chur statt. Der Sieger jeder dieser Qualifikationsrunden darf am 26. November im Finale in der St.Galler Grabenhalle den Gesamtsieg anstreben.