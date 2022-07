Bundesfeier der Stadt Amriswil in Oberaach mit Jan Rutishauser

Bundesfeier Zirkus, Spuntämusig und ein nicht perfekter Perfektionist Die Bundesfeier der Stadt Amriswil findet heuer in Oberaach statt, und wie schon vor bereits einem Jahr tagsüber und nicht erst am Abend. Manuel Nagel 18.07.2022, 16.15 Uhr

Kabarettist Jan Rutishauser tritt an der Bundesfeier auf. Bild: PD

Am Bundesfeiertag vor einem Jahr in Hagenwil beschritten die Organisatoren neue Wege und führten das Fest nicht abends, sondern bereits am Tag durch. Damit sollten mehr Familien angesprochen werden. Dieses Konzept kommt auch heuer beim Fest in Oberaach wieder zur Anwendung, gepaart mit einem Programm, das ebenfalls familienfreundlich ist.