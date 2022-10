Paketbombe in Erlen war nicht ungefährlich

Bombenalarm Paketbombe in Erlen galt nicht der Raiffeisen-Filiale: Objekt barg erhebliches Gefahrenpotenzial Das verdächtige Paket in Erlen war nicht harmlos. Ein Entschärfungsroboter konnte das Objekt am vergangenen Freitag mit einer gezielten Sprengung entschärfen. Nun soll der Tathergang durch verschiedene Kameraaufzeichnungen ermittelt werden. Tobias Hug Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Die Spuren an der Hausfassade verraten, wo die kontrollierte Sprengung des Objektes stattgefunden hat. Bild: Tobias Hug

Die Ermittlungen zur Paketbombe von Erlen laufen auf Hochtouren. Ein Augenschein beim Nachbarn gibt Einblicke in die Ausnahmesituation an diesem Morgen. Das Coiffeurgeschäft Gähwiler liegt auf dem Nachbargrundstück an der Bahnhofstrasse. Joy Pagnoncini, Mitarbeiterin bei Coiffeur Gähwiler, hatte am vergangenen Freitagvormittag Dienst und bekam den Grosseinsatz über mehrere Stunden mit.

Sie erzählt: «Als das Coiffeurgeschäft um 8 Uhr öffnete, war bereits die Polizei vor Ort und sprach mit Passanten. Kurz darauf erschienen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Da wir jedoch weder Feuer noch Rauch sahen, fragten wir uns, was da los sei. Kurz darauf folgte die Anordnung, dass der Coiffeursalon vorläufig nicht mehr verlassen werden dürfe. Der Betrieb lief aber weiter.»

Zu diesem Zeitpunkt war die Bahnhofstrasse im Bereich des Bahnhofs bereits gesperrt. «Als wir das Einsatzfahrzeug des forensischen Instituts sahen, hatten wir ein mulmiges Gefühl», so Pagnoncini weiter. Kurz darauf sei nebenan ein Knall zu hören gewesen. Die Coiffeurmitarbeiterin erinnert sich:

«Es klang wie ein Schuss oder eine Explosion. Das löste viele Spekulationen aus.»

Bei diesem Knall dürfte es sich um die kontrollierte Sprengung des Pakets durch den Entschärfungsroboter gehandelt haben. Bei dieser Aktion nahm die Fassade des Mehrfamilienhauses leichten Schaden.

Raiffeisen-Mitarbeiterinnen mussten Gebäude verlassen

Die Liegenschaft der Raiffeisenbank neben der Adresse des Einsatzortes war näher an der Gefahrenzone als das Coiffeurgeschäft auf der anderen Seite. «Die beiden Mitarbeiterinnen der Bank wurden angewiesen, das Gebäude zu verlassen und die Filiale für den restlichen Tag zu schliessen», sagt Marcel Bischofberger, Bankleiter von Raiffeisen Mittelthurgau.

Das unbeschriftete Paket galt aber nicht der Bankfiliale, sondern wurde gezielt beim Mehrfamilienhaus nebenan deponiert. Gemäss Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, alarmierte ein Anwohner der besagten Liegenschaft um 7.15 Uhr die Polizei, da ihm das Paket aus einem Bauchgefühl heraus verdächtig vorgekommen sei.

Der Entschärfungsroboter des Forensischen Instituts Zürich im Einsatz. Bild: BRK News

Hoffnung auf Hinweise durch Videoüberwachung

Die Stelle, an welcher das verdächtige Paket am frühen Freitagmorgen deponiert wurde, ist videoüberwacht. In der Vergangenheit kam es auf diesem Grundstück zweimal zu Sachbeschädigungen. Auch die Überwachung der Raiffeisen-Filiale nebenan könnte etwas aufgezeichnet haben. Gemäss Theler werden die Kameraaufzeichnungen derzeit ausgewertet.

Die Entscheidung, ob für einen solchen Einsatz das Forensische Institut (FOR) mit dem Entschärfungsroboter beigezogen wird, liegt beim zuständigen Einsatzleiter der Kantonspolizei. Die Dauer der Spurenanalyse am Objekt ist von der Qualität und Komplexität der Spuren abhängig. «Durch das Unschädlich-Machen ist das Paket nicht vollständig zerstört worden», sagte Theler am vergangenen Freitag.

Zum Inhalt des Pakets macht die Kantonspolizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Gemäss Theler hätte es jedoch zu einer Verpuffung oder gar zu einer Explosion kommen können, da das Paket Gegenstände enthielt, die in der Kombination ein erhebliches Gefahrenpotenzial aufweisen können.

