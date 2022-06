Walter Bollier, ein Bischofszeller Urgestein

BISCHOFSZELL Winterdienst mit Pferd und Holzpflug, Geschlechtertrennung in der Badi und 30 Gaststätten zum Einkehren - Walter Bollier hat all das noch selbst erlebt Der 80-Jährige bezeichnet sich als Bischofszeller Urgestein. Seit seiner Kindheit wohnt er in der Rosenstadt. Aufgrund seiner markanten Erscheinung ist Bollier einer der bekanntesten Einwohner und einer, der Stadt und Leute kennt wir kaum ein Zweiter. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 08.06.2022, 04.30 Uhr

Walter Bollier beim Bogenturm in der Bischofszeller Altstadt. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Bischofszell, Mai 2022)

Unzählige Geschichten über das Städtchen weiss er zu erzählen – doch alle lassen sich gar nicht auf Papier bringen. Über seine Beziehung zu Bischofszell sagt Walter Bollier:

«Bischofszell ist meine Heimat, ich fühle mich hier verankert.»

Geboren wurde Walter Bollier vor 80 Jahren in Frauenfeld, er ist Bürger von Bischofszell. Sein Vater Walter sen. war Schriftsetzer bei der damaligen «Bischofszeller Zeitung», genauso wie bereits sein Grossvater Oskar. «Mein Grossvater war zudem Friedensrichter und Betreibungsbeamter in Bischofszell und auch Dirigent der Stadtmusik. Mein Vater konnte dann die Nachfolge meines Grossvaters übernehmen, auch er wurde Bischofszeller Friedensrichter und Betreibungsbeamter sowie Dirigent der Stadtmusik», erklärt Walter Bollier.

Das erste Kindergartenjahr hat Bollier noch in Frauenfeld besucht. Nach dem Umzug nach Bischofszell sei er dann für ein weiteres Jahr in den Kindergarten Bitzi gegangen, erzählt er. Nach der obligatorischen Schulzeit hat er eine vierjährige Ausbildung zum Werkzeugmacher absolviert und gleichzeitig im vierten Lehrjahr sein berufsbegleitendes Studium als Maschinenbauingenieur abgeschlossen.

Schlittenfahrt auf der Hauptstrasse

Walter Bollier erinnert sich an die langen und strengen Winter von einst. Die Strassen in Bischofszell seien damals mit Pferd und hölzernem Schneepflug geräumt worden. Zeitweilig türmte sich der Schnee sogar mannshoch. «So etwas gibt es heutzutage gar nicht mehr», erzählt der 80-Jährige. Die schnee- und eisbedeckte Hauptstrasse, die damals nur wenig befahren war, verwandelte sich in einen Schlittelweg.

Die Kinder bäuchlings auf den Schlitten, mit den Füssen beim Hinteren eingehängt, und ab ging die Post – von Langentannen bei Hauptwil, die Steigstrasse hinunter, durch die Neugasse, vorbei am Textilgeschäft «Haus zum feinen Tuch» und am Restaurant Morgensonne, über die vereiste hölzerne Sitterbrücke bis zum Restaurant Drei Eidgenossen. Karl Germann, der Sohn vom Transportgeschäft Germann, habe dann als Jugendlicher einen Schneebob gebaut, in dem etwa zehn Kinder gleichzeitig ihren Spass hatten.

«Karl war immer der Steuermann», weiss Walter Bollier. Neben der heutigen Thurgauer Kantonalbank in Bischofszell hätten früher eine Konsumfiliale sowie ein Schuhgeschäft gestanden. In diesem Konsum habe Karl Germann als erster Filialleiter seine Karriere gestartet. Später sei er dann Direktor bei Coop Ostschweiz geworden. Die gedeckte alte hölzerne Sitterbrücke sei im Jahr 1958 abgebrochen und die jetzige Betonbrücke gebaut worden.

Bis vor rund 40 Jahren habe die Hauptstrasse durch die Neugasse geführt, vorbei am Hotel Hecht, das am 30. Dezember 1980 komplett abbrannte. Wegen der Verkehrszunahme habe die zuständige Behörde damals entschieden, die Hauptstrasse zu verlegen (über die Bahnhofstrasse), obwohl Anwohner und Geschäftsinhaber dagegen waren.

Hotel Linde: Wandschrank mit Bett

Nebst den heutigen Restaurants habe es früher mindestens 30 weitere Wirtshäuser gegeben, erinnert sich Walter Bollier und beginnt zu lachen. Eine Anekdote weiss er noch aus Erzählungen von seiner Grossmutter. Im Hotel Linde, dem ersten Haus am Grubplatz überhaupt, kam es einst zu unsittlichen Handlungen.

Walter Bollier zeigt auf ein Bild anno 1890 – im Hintergrund das Hotel Linde, im Vordergrund unzählige Pferde mit ihren Schlittenkutschen. «Im ersten Stock über der Gaststätte gab es damals zwei Sitzungszimmer und dazwischen einen Wandschrank mit einem Bett.» Was sich dort hinter verschlossener Schranktüre gelegentlich abgespielt hat, sei dahingestellt.

Fünf Metzgereien und sieben Bäckereien

Auch zahlreiche Einkaufsläden habe es früher im Städtchen gegeben, unter anderem das Spielwarengeschäft Strub, vis-à-vis vom Rathaus. Herr Strub sei ein grosser, stämmiger Mann gewesen. Und wenn der Jahrmarkt stattgefunden hat, habe Strub dafür ein Spezialsortiment an Spielwaren zugelegt. Bollier erinnert sich:

«Die Marktfahrer liessen ihre Ware für den Jahrmarkt per Bahn nach Bischofszell transportieren.»

Ein paar Buben seien mit dem Leiterwagen die Kisten am Bahnhof abholen gegangen und hätten diese anschliessend zum Markt gebracht. «Ich habe jeweils die Kisten von Herrn Strub befördert und damit ein Sackgeld verdient», erzählt Walter Bollier.

Bürgernutzen, eine 200 Jahre alte Tradition

Und auch der Schuhmacher Trunz am Hofplatz war ein bekannter Mann. Fast sämtliche kaputten Schuhe seien zu jener Zeit geflickt worden. Ob eine gerissene Naht oder eine lädierte Sohle: Der Schuhmacher hat so manchem Schuh ein zweites Leben eingehaucht. Denn eine Wegwerfgesellschaft gab es damals noch keine. Grossverteiler gab es dazumal im Städtli ebenfalls nicht – dafür fünf Metzgereien und sieben Bäckereien.

Der Bischofszeller Bürgernutzen sei eine mehr als 200-jährige Tradition. «Alle Ortsbürger von Bischofszell, die einen eigenen Herd hatten, bekamen einst am letzten Tag des Jahres einen Ster Holz, eine Wurst, ein Laib Brot und ein Quart Wein», weiss Bollier. Noch heute gibt es diesen Brauch. Die Stadtbürgerinnen und Stadtbürger mit Wohnsitz in Bischofszell, Halden und Schweizersholz bekommen jeweils am Silvester ein Paar Bürgerwürste, ein Pfund Brot sowie drei Liter Wein oder Traubensaft. 365 Stadtbürger seien im vergangenen Jahr nutzungsberichtigt gewesen.

Victor Laager unterstützte viele grosse Projekte

Die Karton- und Papierfabrik Laager AG sei ein bedeutender Arbeitgeber in Bischofszell gewesen. Viele Jahre war die «Kartoni» mit ihren Produkten führend in der Schweiz und europaweit. Da die Auslandkonkurrenz zu spüren war, musste der Betrieb allerdings im 1984 eingestellt werden.

Victor Laager sei ein Patron gewesen, dem das Wohl seiner Mitarbeiter im Vordergrund stand. Er habe viele grosse Projekte unterstützt. «So verschenkte Laager der Stadt Bischofszell beispielsweise sein Elternhaus an der Marktgasse 4, worin sich heute die Räumlichkeiten des Historischen Museums befinden.»

Geschlechtertrennung im neuen Schwimmbad

Ein wichtiger Meilenstein für die Ostschweiz sei der Bau des Schwimmbades im 1954 gewesen. Dr. Charles Wüthrich war damals der Gemeindeammann in Bischofszell und lancierte die Initiative «Schwimmbad-Bau». Eine Geschlechtertrennung im Badebetrieb wurde vorgezogen, und so wurden seinerzeit getrennte Bademöglichkeiten für das weibliche und männliche Geschlecht geschaffen.

Die Molkerei Biedermann, heute ein Betrieb der Emmi-Gruppe, habe einst aus einer kleinen Molkerei bestanden, die August Biedermann geführt hatte. Mit seinem Pferd und dem Milchwagen habe er seine Kundschaft in Bischofszell beliefert. «An Max – so hiess das Pferd – mag ich mich gut erinnern», sagt Walter Bollier und ergänzt:

«Im Heustock haben Biedermanns Buben und ich jeweils Höhlen gebaut. Vater Biedermann hat das gar nicht gerne gehabt. Wenn er uns erwischt hat, hat er uns den Hintern versohlt. Meistens aber konnten wir vom Heustock über den Rossstall flüchten – vorbei an Max, den wir noch schnell am Schopf kraulten.»

Engagement für das Seniorenzentrum Sattelbogen

Walter Bollier hat in Bischofszell viele wichtige Spuren hinterlassen. Er erzählt, dass er während 20 Jahren im Stadtrat sowie anschliessend weitere 20 Jahre im Bürgerrat mitwirken durfte. Zahlreiche Projekte konnte Walter Bollier mitorganisieren und erfolgreich umsetzen.

Ein grosses Anliegen ist ihm nach wie vor das Schicksal des Seniorenzentrums Sattelbogen. Seit der Zeit, als die Idee geboren wurde, engagiert er sich leidenschaftlich für diese Einrichtung. «All das, was ich in Bischofszell bewirken konnte, hat mir enorm viel Freude bereitet. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich diese Gelegenheiten bekam», sagt Walter Bollier rückblickend.

Am Sonntag, 12. Juni, 14.30 Uhr, erzählt Walter Bollier im Bürgersaal des Rathauses interessante und amüsante Geschichten aus der Region.

