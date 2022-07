Bischofszeller Guggenmusik Popularis hat sich aufgelöst

BISCHOFSZELL Guggenmusik Popularis hat sich nach 45-jährigem Bestehen aufgelöst Die 1977 gegründete Formation brachte die Guggenmusik einst in die Rosenstadt. Auf Initiative von «Popularis» wurde vor 16 Jahren auch die Bischofszeller Beizenfasnacht ins Leben gerufen. Georg Stelzner 08.07.2022, 17.55 Uhr

2007 konnte die Guggenmusik Popularis das 30-Jahr-Jubiläum feiern. Bild: PD

Die Stadt Bischofszell ist um eine Attraktion und in gewissem Sinne auch um ein Kulturgut ärmer: Die im Jahr 1977 gegründete Guggenmusik Popularis hat sich per Ende Juni aufgelöst.

Auftritte im In- und Ausland absolviert

Als erste Formation dieser Art in Bischofszell besuchte «Popularis» unzählige Maskenbälle, beteiligte sich regelmässig am Umzug und sorgte im Jahr 2006 dafür, dass die Fasnacht auch in den Gaststätten Einzug hielt. Den Pionieren der Guggenmusik in Bischofszell war auch kein Weg zu weit, um närrische Events im In- und Ausland mit ihren Klängen zu bereichern. So war Möhringen, Bischofszells Partnerstadt in Baden-Württemberg, immer wieder ein beliebtes Reiseziel.

Einen Wendepunkt in der Vereinsgeschichte bildete das Jahr 2013. Damals mutierte die Guggenmusik zu einem Ehemaligenverein, der nicht mehr musizierte, sondern sich fortan darauf beschränkte, die Beizenfasnacht zu organisieren. Diese hat mit den «Chesselflickern» glücklicherweise neue Organisatoren gefunden, womit der Fortbestand des närrischen Treibens in den Lokalen Bischofszells gesichert ist.

Vereinsvermögen wird gespendet

Die coronabedingte zweimalige Verschiebung der Vereinsreise konnte im vergangenen Monat durchgeführt werden. Sie markierte das definitive Ende der Guggenmusik Popularis. «Wie bedanken uns bei unseren Unterstützern, Helfern und Fans sehr herzlich für die jahrelange Treue», sagt Esther Bötsch zum Abschied. Das noch vorhandene Vereinsvermögen wird einer gemeinnützigen Institution zugutekommen.