Oberthurgauer Museumssonntag findet auch 2023 statt

Bilanz Erfolg für Oberthurgauer Museumssonntag trotz Badiwetters: «Es gibt 2023 eine Fortsetzung», kündigt Hauptorganisator Peter Gubser an Die Bilanz des Oberthurgauer Museumssonntags am 15. Mai 2022 fällt positiv aus. Im nächsten Jahr soll der Anlass erneut stattfinden. Manuel Nagel 19.07.2022, 11.30 Uhr

Peter Gubser, Hauptorganisator des Oberthurgauer Museumssonntags. Bild: Manuel Nagel

Peter Gubser ist zufrieden. Zwei Monate nach dem ersten Oberthurgauer Museumssonntag ist für sämtliche Verantwortlichen der beteiligten elf Museen klar, dass dies keine einmalige Sache bleiben soll. «Wir konnten mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher verzeichnen, obwohl an jenem Sonntag prächtiges Badiwetter war. Wir haben beste Werbung für den Museumsstandort im Oberthurgau gemacht», sagt Gubser, bei dem die Fäden des Anlasses zusammenliefen, und der auch für den Flyer zuständig war, der in alle Haushalte in Amriswil, Arbon und Romanshorn verteilt wurde.

Allerdings will man den Flyer im kommenden Jahr in alle Haushalte im Oberthurgau streuen. Es ist jedoch nicht die einzige Optimierung, die angestrebt wird. Auch der zwischen den drei Städten zirkulierende Bus soll mehr propagiert werden, sagt Gubser. Und schliesslich soll der Oberthurgauer Museumssonntag nicht mehr zeitgleich mit dem internationalen Museumstag stattfinden, sondern bereits schon am 7. Mai. «Wir müssen davon ausgehen, dass auch Ende Mai 2023 das Wetter eher wieder in die Badi statt ins Museum einlädt, deswegen ziehen wir das Datum vor», erklärt Gubser die Beweggründe für den neuen Termin.