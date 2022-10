Ute Klein erhält den Amriswiler Kulturpreis

Besser spät als nie: Ute Klein wird mit dem Amriswiler Kulturpreis ausgezeichnet Am Dienstagabend erhielt Kunstmalerin Ute Klein den Amriswiler Kulturpreis verliehen. Sie hätte ihn schon 2020 bekommen sollen. Christof Lampart 26.10.2022, 16.10 Uhr

Malerin Ute Klein, Trägerin der Kulturpreises der Stadt Amriswil, mit einer Scheibe des Kunstglasers Daniel Hebeisen. Bild: Christof Lampart

Die Feierstunde, die musikalisch mit Liedern aus der (Spät-)Romantik durch die Mezzosopranistin Irène Friedli – übrigens die erste Kulturpreisträgerin des Jahres 2006 – und den Pianisten Manuel Bärtsch, umrahmt wurde, und durch die der Kulturbeauftragte Amriswils, Andreas Müller, moderierte, fand im Kulturforum Amriswil vor gut 120 Personen statt.

Weit über den Thurgau hinaus bekannt

Eine davon war Stadträtin Madeleine Rickenbach. Als Präsidentin der Kulturkommission Amriswil verlieh sie ihrer Freude Ausdruck, dass, nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Wartezeit, mit der Kunstmalerin Ute Klein «endlich eine überragende Künstlerin» den mit 5000 Franken dotierten Kulturpreis 2020 entgegennehmen konnte. «Ute Klein ist mit ihrer Fliesstechnik weit über den Thurgau hinaus bekannt. Ihre langjährige Präsenz in der Kunstszene macht sie erfolgreich und sympathisch zugleich», so Rickenbach. Auch die im Jahr 1971 von André und Irene Manz gegründeten Amriswiler Konzerte wurden mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet und mit warmen Worten der Magistratin geehrt: «Durch ihre lustvolle und kreative Art ist Amriswil in den letzten Jahrzehnten zu einem klassischen und hochkarätigen Musikmekka geworden», so Rickenbach.

Ganz genau – und doch vom Zufall beeinflusst

Sehr persönlich gefärbt und zugleich aussergewöhnlich war die Laudation, welche die Lehrerin Martina Kobi für Ute Klein hielt. Persönlich, weil hier für einmal eine Freundin und nicht ein renommierter Kunstexperte seine Meinung über die Kunstschaffende mitteilte, aussergewöhnlich, weil Laudatorin Martina Kobi erkrankt war und nicht vor Ort dabei sein konnte. Doch die Organisatoren wussten sich jedoch zu helfen und nahmen die Laudatio kurzerhand auf und spielten diese dann dem Publikum und allem Ute Klein vor. Kobi würdigte ihre Freundin dabei nicht nur als Malerin, sondern als eine sprachgewandte und weltoffene Frau, die in ihrem eigenen Medium – den Formen, Farben, Farbverläufen und -schichtungen – ebenso Erstaunliches wie Komplexes zu Stande bringe.

In den Fliessprozessen zeige Klein, wie wichtig es als Kunstschaffende sei, sich auf Neues einzulassen, ohne dabei das Eigene Tun aus den Augen zu verlieren. «Du drehst, kippst und beobachtest. Du bist eine genaue, grüblerische Beobachterin – und doch lässt du dich stark vom Zufall inspirieren», so Kobi und kam zum Schluss: «Die Bewegung kommt im Bild zur Ruhe, bleibt aber spürbar.»

Ute Klein bedankte sich herzlich bei allen in die Verleihung involvierten Personen und verwies darauf, dass die aktuell im Kunstforum von ihr zu sehenden klein- und grossformatigen Arbeiten sowohl jüngeren als auch älteren Datums seien. «Es sind Arbeiten, die für Entwicklungen stehen, die ich in den 24 Jahren gehen durfte, die ich hier in Amriswil bin», sagte Klein.

Weltklasse genossen und heimische Talente gefördert

Mit dem Musiker, Kunstförderer und Kulturpreisträger von 2008, Karl Svec, hielt ein profunder Kenner der Materie die Laudatio für die Amriswiler Konzerte. Dabei liess er die über 50-jährige ehrenamtliche Arbeit der Musikenthusiasten, die unter der Leitung von André Manz und Irène Manz-Pomey einst begann und zur Blüte gebracht wurde und nun seit über elf Jahren mit Stefan Zöllig als Präsident fortgesetzt wurde, Revue passieren und kam zum Schluss: «Dank euch konnten wir ein grosses musikalisches Angebot erleben und zugleich viele einheimische, junge Künstler berücksichtigen.»

Stefan Zöllig nahm freudig den Anerkennungspreis entgegen: «Dieser Preis ist für unseren Vorstand weit mehr als nur ein Schulterklopfen für eine gute Arbeit, zeugt doch dieser Preis von Respekt und Akzeptanz. Darum: Danke Amriswil, dass wir an so vielen Orten Konzerte veranstalten durften!», sagte Stefan Zöllig.