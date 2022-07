AMRISWIL Conex Familia hat einen neuen Geschäftsleiter Roger Weber aus Bischofszell ist seit März neuer Geschäftsleiter von Conex Familia. In dieser Funktion ist er für die Regionen Amriswil und Bischofszell zuständig. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 08.07.2022, 04.10 Uhr

Roger Weber in seinem Büro an der Wuhrstrasse 2 in Amriswil. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Amriswil, Juni 2022)

«Eine wichtige Aufgabe unserer Beratungsstelle ist es, die Klientinnen und Klienten in einer herausfordernden Lebensphase bedarfsgerecht zu unterstützen und sie bestmöglich zu beraten», sagt Roger Weber, Geschäftsleiter von Conex Familia. Im vergangenen März hat der Sozialarbeiter FH die Nachfolge von Adelheid Kirchhoff angetreten.

Roger Weber ist 41 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Bischofszell. Seinen beruflichen Rucksack mit Erfahrungen und Fachwissen erweiterte er insbesondere durch Weiterbildungen in der öffentlichen Verwaltung. Unter anderem hat er einen Tagesbetreuungsstandort in St.Gallen geleitet. Familie und Kind stehen seit jeher im Mittelpunkt seiner Aufgaben.

Die Beratungsstelle Conex Familia umfasst zwei Sparten. Sie ist eine öffentliche Fachstelle für Mütter- und Väterberatung sowie Paar-, Familien- und Jugendberatung in den Regionen Amriswil und Bischofszell. Die Beratungsstelle steht grundsätzlich aber allen offen.

Alle Eltern werden angeschrieben

Die Mütter- und Väterberatung richtet sich an Eltern von Säuglingen und Kleinkindern bis fünf Jahren – neu auch bereits in der Schwangerschaft. Das kostenlose Angebot ist niederschwellig und freiwillig.

«Alle Eltern werden angeschrieben. Dadurch kann ein erster Kontakt zu den Familien aufgebaut werden. Bei Fragen und allfälligen Belastungen wissen dadurch die Leute bereits, welche Hilfsangebote unsere Beratungsstelle bietet», erklärt Roger Weber und ergänzt, dass die Mütter- und Väterberatung, durch ihr natürliches Angebot, gut Kontakt herstellen könne und so einen wichtigen Beitrag leiste in der Unterstützung von Familien.

Unterstützung in schwierigen Situationen

Die Paar-, Familien- und Jugendberatung ist ebenfalls ein Angebot der angeschlossenen politischen Gemeinden in den Regionen Amriswil und Bischofszell. Der Geschäftsstellenleiter erklärt:

«Wir bieten Beratung zu heraus-fordernden Lebenssituationen, Erziehungs-, Entwicklungs-, Familien-

und Beziehungsfragen und vermitteln allenfalls andere Fachstellen.»

Das Beratungsteam von Conex Familia besteht aus Fachpersonen im Bereich der sozialen Arbeit. Diese bilden sich auch regelmässig zu aktuellen und spezifischen Themen weiter. Die Beratungen für Familien mit Kindern (Erziehungsberatung) sind kostenlos. Die Beratungspersonen von Conex Familia sind breit vernetzt in der Region mit Schulen, Gemeinden, Hebammen und spezialisierten Fachstellen.

Langzeitstrategien zeigen Wirkung

Im vergangenen Jahr haben in der Beratung knapp 300 Familien Conex Familia kontaktiert, um sich Rat bei Schwierigkeiten zu holen. Roger Weber weiss:

«Die häufigsten Themen drehen sich

um Erziehungsfragen, Partnerschaft

und Familie.»

Während der Coronapandemie sei ein kurzzeitiger Rückgang der Beratungen zu verzeichnen gewesen. Die Fallzahlen liegen inzwischen wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Tendenziell steige die Nachfrage aber stetig. Über die Mütter- und Väterberatung wurden im Jahr 2021 rund 700 Familien begleitet.

Der Geschäftsleiter betont, dass es sich lohne, frühzeitig mit einer Beratung zu beginnen. Kleine Schwierigkeiten seien schneller lösbar als über lange Zeit aufgestaute Probleme. Eskalationen lassen sich verhindern, indem rechtzeitig Lösungsstrategien erarbeitet werden. «Und letztlich ist jeder Fall und jede Situation anders», sagt Roger Weber.

Weitere Informationen im Internet unter: www.conexfamilia.ch.

Trägerverein und Kanton Die Beratungsstelle Conex Familia umfasst zwei Sparten: Mütter- und Väterberatung sowie Paar-, Familien- und Jugendberatung. Die Mütter- und Väterberatung ist kostenlos. Ebenfalls kostenlos ist die Familienberatung (Erziehungsfragen, Familie und Kind). Diese wird vollumfänglich durch den Trägerverein und den Kanton Thurgau finanziert. Dem Trägerverein gehören neben der Stadt Amriswil (Standort der Beratungsstelle) auch die Stadt Bischofszell sowie die Gemeinden Hauptwil-Gottshaus, Hefenhofen, Hohentannen, Kradolf-Schönenberg, Sommeri, Sulgen und Zihlschlacht-Sitterdorf an. (yal)