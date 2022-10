Amriswil: Zwölftes Oktoberfest im Einkaufscenter Amriville

Oktoberfest «Amriswil soll Mass halten»: Was Hermann Hess in seiner Rede zum Fassanstich beschäftigt Am Samstag fand nach fünf Jahren Unterbruch auf dem Vorplatz des «Amriville» das gut besuchte Oktoberfest des Einkaufscenters statt. Manuel Nagel 09.10.2022, 16.15 Uhr

«Amriville»-Besitzer Hermann Hess, Stadtpräsident Gabriel Macedo und Urs Schach stossen nach dem Fassanstich an. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 8. Oktober 2022)

«Nach fünfjähriger Pause können wir endlich wieder zusammen feiern», sprach Hermann Hess am Samstagvormittag, kurz bevor Stadtpräsident Gabriel Macedo um 10.17 Uhr mit zwei Hammerschlägen das Fass angestochen hat. Es waren fünf lange Jahre für die Liebhaber der bayrischen Tradition, und zwischen der elften und nun zwölften Ausgabe des «Amriville»-Oktoberfests ist einiges passiert.

Hermann Hess, Eigentümer des Einkaufscenters, nutze die Ansprache, um etwas ernstere Worte an die mehrere hundert geladenen Gäste zu richten. Das grösste Problem auf dieser Welt sei nicht etwa das Klima, sondern das seien Gewaltherrscher, die wiederum ebenfalls Auswirkungen auf das Klima hätten. Er wisse nicht, ob man in einem Jahr wieder feiern könne, deshalb müsse man es jetzt tun. Aber wichtig sei, dass Amriswil Mass halte, sagte Hess mit verschmitztem Lächeln – und die Gäste wussten, was gemeint ist.

Mass halten war offenbar nicht immer einfach die letzten fünf Jahre: «In dieser Zeit sind meine Lederhosen – wieso auch immer – im Schrank eingegangen», sagte Stadtpräsident Macedo.