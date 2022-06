Amriswil Lindy-Hop-Crashkurs macht Lust auf mehr, selbst bei einem Journalisten mit zwei linken Füssen Unter dem Motto «Dance Fever» gab es am Donnerstagabend im Kulturforum Lindy Hop zu tanzen und Swing zu hören. Manuel Nagel 24.06.2022, 16.30 Uhr

Zur Musik von Coniglio Connection tanzen rund zwei Dutzend im Kulturforum Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 23. Juni 2022)

«36 Grad» singt Alexandra Frei, die Sängerin von Coniglio Connection, die sonst eher Swing-Hits aus den 20er- und 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts spielen, aber die Band trifft mit dem Hit aus dem Jahr 2007 voll ins Schwarze. Die Temperatur im Kulturforum dürfte mindestens den besungenen Wert erreichen. Die langen Hosen kleben an meinen Beinen, das T-Shirt am Oberkörper. Ins Schwitzen komme ich vor allem, weil ich nicht nur den rund zwei Dutzend Tänzerinnen und Tänzern zuschaue, wie sie durch das Kulturforum wirbeln – oder von ihrem Tanzpartner gewirbelt werden –, sondern weil ich aus welchen Gründen auch immer die Idee hatte, selbst mitzutun.

Für Novizen wie mich, beim Tanzen mit zwei linken Füssen ausgestattet, gab es eine Stunde vor dem Konzert einen Crashkurs in Lindy Hop. Organisiert hatte den ganzen Abend Silvan Scheiwiler vom Projekt «Störkultur». Es wirkte beruhigend auf mich, dass auch der Organisator keine grosse Erfahrung in diesem Tanzstil hatte, sich aber ebenfalls dieser Erfahrung aussetzte. So war der anfängliche Angstschweiss zwar schnell getrocknet, wurde dann aber alsbald ersetzt durch jenen, den die Tanzschritte auslösten.

Anthony Carusiello und Nina Rüetschi von Retro Activity zeigen im Kulturforum Amriswil, wie es geht. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 23. Juni 2022)

Und diese Schritte brachten uns Nina Rüetschi und Anthony Carusiello bei. Also genauer gesagt gaben sie sich alle erdenkliche Mühe, mir eine Handvoll an Basisschritten einzutrichtern, aber wenn das Talent fehlt ...

Je länger der Abend dauert, desto mehr Spass macht er

Ganz so schlimm war es dann doch nicht wie zuerst befürchtet, ich trat weder meiner Frau noch einer anderen – wir mussten im Crashkurs immer wieder den Partner wechseln – auf den Fuss. Aber ab und an fiel ich wieder aus dem Takt. Und bevor ich den nächsten Versuch wagte, nahm ich mir jeweils eine oder zwei Minuten Zeit, um denjenigen zuzuschauen, die eben nicht aus dem Takt gerieten und bei denen es so kinderleicht aussah.

Man konnte sich für den Tanzkurs oder das Konzert mit Retrokleidern eindecken, wenn man denn wollte. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 23. Juni 2022)

Je länger das Konzert und der Abend dauerten, desto besser ging’s. Und ja, ich gebe es zu, es machte auch jede Menge Spass. Tanzen und Musik, das macht halt irgendwie doch glücklich, selbst wenn man sich auf der Tanzfläche vielleicht ein wenig zum Affen macht. Der Reputationsschaden hielt sich dank des Crashkurses aber noch in Grenzen – und der Kurs weckte gar leise das Tanzfieber in mir.

Hinweis

www.amriswil.ch/stoerkultur