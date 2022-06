Hitzetag: Polizeieinsatz wegen Schlägerei in Badi Amriswil

Hausverbot Hitzköpfe gehen aufeinander los: Polizeieinsatz wegen Streit in der Badi Amriswil Vorletzten Sonntag gerieten in der Badi Amriswil mehrere Personen aneinander, wie erst jetzt bekannt wird. Wegen des Streits waren auch die Polizei und der Grenzschutz vor Ort. Einige Beteiligte haben nun Hausverbot. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 28.06.2022, 18.18 Uhr

In der Badi Amriswil kam es am 19. Juni zu einer Schlägerei. Bild: Donato Caspari

Der 19. Juni war bisher einer der heissesten Tage des Jahres in der Schweiz. In Amriswil stieg die Hitze einigen Badibesucherinnen und -besuchern an diesem Sonntag offenbar sogar ein wenig zu sehr zu Kopf. Denn um 15.30 Uhr musste die Polizei in der Badi Amriswil eine Auseinandersetzung schlichten, wie jetzt bekannt geworden ist.