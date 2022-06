Amriswil Der frühe Vogel nimmt den «Balkan-Express» Vom Dienstag- bis Samstag (14. bis 18. Juni) finden im Amriswiler Kulturforum bereits zum achten Mal die Konzerte der EarlyBird Morgenmusik statt. Manuel Nagel 07.06.2022, 16.30 Uhr

Nächsten Dienstag spielt «Das Trio» im Bistro Cartonage. Bild: PD

Die englische Redewendung «The early bird catches the worm» existiert mit «Der frühe Vogel fängt den Wurm» auch im Deutschen. Wer früher aufsteht, hat mehr vom Leben; etwa so könnte man den Satz deuten.

Wer nächste Woche früher aufsteht, der hat zumindest mal mehr Musik in seinem Leben, denn vom Dienstag bis Samstag (14. bis 18. Juni) finden im Kulturforum (Bahnhofstrasse 22) bereits zum achten Mal die Konzerte der EarlyBird Morgenmusik statt – und früh am Morgen heisst hier konkret um 7 Uhr (am Samstag erst um 9 Uhr). Die Konzerte dauern jeweils eine halbe Stunde, in der man sich nebst Musik auch noch einen Kaffee sowie ein Gipfeli im Bistro Cartonage gönnen kann.

Am Dienstag spielt «Das Trio» mit «Ein Lied geht um die Welt» ein buntes Programm der 30er- und 40er-Jahre mit Gesang, Violine, Oboe und anderen Instrumenten. Am Mittwoch steht Jazz mit dem bekannten Frauenfelder Räto-Harder-Trio auf dem Programm und am Donnerstag spielt das hochkarätige Duo Bruchez/D’Angelo das Konzert «Bach, Piazzola et chansons» mit Gesang, Posaune und Akkordeon. Am Freitag setzt sich das Musikertrio Balkanesco mit virtuoser Volksmusik aus Osteuropa unter dem Titel «Balkan-Express» in Szene, und den Abschluss am Samstag macht das Jazz-Trio Förster & Friends mit Smooth Jazz, Fusion und Eigenkompositionen.

Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Mehr Informationen: www.earlybird-morgenmusik.ch