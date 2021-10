Kolping Amriswil führt in der Linde Sommeri ein Theaterstück auf

Amriswil «Viel Uufregig um nüüt»: Kolping Amriswil führt einen bäuerlichen Schwank auf Nach coronabedingter Absage letztes Jahr finden die traditionsreichen Theateraufführungen 2021 wieder statt. Diesmal nicht im Sonnenberg Hefenhofen, in der Mehrzweckhalle, vor 330 Zuschauern, sondern im Gasthof Linde. Theepan Ratneswaran 26.10.2021, 16.40 Uhr

«Viel Aufregung bei den Geschwistern Ackermann»: Die Kolpinger Theatergruppe probt im Stefanshöfli in Amriswil. Bild: Tobias Garcia

Ein «Da stimmt so nöd!» und «Du lohsisch mir eifach nie zu!» hallen mehrmals durch den Raum. Es herrschen Hektik und Missverständnisse. Ort des Trubels: ein verlotterter Bauernhof. Am Ende ist es jedoch viel Aufregung um nichts. Alle sind sich einig: Ende gut, alles gut.

Es ist Mittwochabend. Mehrere Menschen wuseln durch den Raum. Hier eine Regieanweisung und da ein Gelächter. Es wird konzentriert gearbeitet, dennoch ist die Stimmung gut und die Vorfreude riesig. Nach coronabedingter Pause letztes Jahr führt das Laientheater der Kolpingfamilie Amriswil Anfang November wieder ihr traditionelles Theaterstück auf. Im Stefanshöfli holt sich die Theatergruppe bei den Proben ihren letzten Schliff. Es ist eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität.

Alternative zur Mehrzweckhalle

Aufgrund der Coronasituation entschied Kolping Amriswil, das Theaterevent 2020 ganz abzusagen. Auch dieses Jahr standen die Theatervorstellungen auf der Kippe. In den Sommerferien fiel dann die Entscheidung zu Gunsten des Theaters.

Adelheid Jäckle, Präsidentin von Kolping Amriswil Bild: PD

Schnell wurde jedoch klar, dass die Aufführungen nicht in der gewohnten Form im Sonnenberg Hefenhofen, in der Mehrzweckhalle mit 330 Zuschauern, stattfinden können, sagt Adelheid Jäckle, Präsidentin von Kolping Amriswil. Einerseits gäbe es viele Auflagen und Regeln, anderseits schien es schwierig, genug Helfer zu finden. Vor allem, wenn die Tests kostenpflichtig seien, sagt die Präsidentin.

Eine Alternative wurde schnell gefunden: der Gasthof Linde in Sommeri. Die «Linde» verfügt über einen kleinen Saal mit Bühne, welcher kürzlich renoviert wurde. Dieser Saal werde einige sicherlich in eine Zeit zurückversetzen, wo es üblich war, dass Dorfvereine ihre Unterhaltungen in kleineren, familiären Rahmen durchführten, sagt Adelheid Jäckle.

Geschwister Ackermann auf dem Bauernhof

Für Unterhaltung und Spannung sorgt also diesmal die Kolpinger Theatergruppe. Die Geschwister Ackermann bewirtschaften zusammen einen Bauernhof. Während Monika sehr fleissig ist, findet Heiner alle möglichen Ausreden und Krankheiten, um nicht arbeiten zu müssen. Monika möchte nur allzu gerne eine kleine Pension erschaffen, was Heiner strikt ablehnt. So greift sie zu einem Trick und schickt ihn für sechs Wochen in die Kur, sodass sie in aller Ruhe umbauen kann. Da ist aber noch eine sehr mysteriöse Dame, die ganz offenbar die Absicht hat, den Geschwistern Ackermann den Hof zu einem möglichst niedrigen Preis abzuluchsen.

Der bäuerliche Schwank in zwei Akten «Viel Uufregig um nüüt» wird im Gasthof Linde zwischen dem 4. und 7. November aufgeführt. Donnerstag bis Samstag jeweils am Abend, am Samstag und Sonntag jeweils noch am Nachmittag um 14.00 Uhr. Für das Kulinarische ist das Restaurant Linde zuständig.

Es gilt Zertifikationspflicht. Reservationen sind online über die Ticketplattform Eventfrog oder telefonisch bei Kolping möglich. Vor Ort gibt es keine Kasse.

Freude in schwierigen Zeiten

Es sind noch Tickets erhältlich. Schön wäre es, wenn die Vorstellungen vor vollen Rängen aufgeführt werden könnten, sagt Adelheid Jäckle. Die Kolpingfamilie stehe für die Werte Gemeinschaft, Bildung und Solidarität ein. Bei den traditionellen, alljährlichen Theaterabenden gehe es jedoch auch um etwas anderes:

«Kultur soll Freude bereiten.»

Wichtig sei es, immer wieder zusammenzukommen und gemeinsam schöne Zeiten zu verbringen, sagt die Präsidentin von Kolping Amriswil. Besonders in diesen schwierigen Coronazeiten.