Interview «Ich habe noch nie in meinem Leben zu jemandem ‹Papa› sagen können»: Spanierin hat Hinweise zu ihrem leiblichen Vater erhalten Anfang Dezember wandte sich María Dolores Ponzán aus Zaragoza an unsere Zeitung, in der Hoffnung, auf diesem Weg ihren leiblichen Vater, den sie in Amriswil vermutet, wiederzufinden. Ihre Mutter gibt noch heute kein Wort über den Vater preis. Nun hat die 57-Jährige hilfreiche Hinweise und Tipps von unseren Lesenden erhalten. Aylin Erol Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.30 Uhr

María Dolores Ponzán schaut sich ihre alten Kinderfotos an. Bild: PD

María Dolores Ponzán, vor wenigen Wochen haben wir Ihre Geschichte veröffentlicht, wie Ihre Mutter in den 60er-Jahren aus Amriswil mit Ihnen – der unehelichen Tochter – zurückgekehrt ist. Sie hofften, auf diese Weise Ihren Vater zu finden. Was ist seither alles passiert?

María Dolores Ponzán: In den ersten paar Tagen wurden wir mit E-Mails bombardiert. Wir bekamen sicher über zwanzig Antworten von Leuten, denen die Geschichte bekannt vorkam, die uns versprachen, den Artikel weiterzuleiten, oder die uns tatsächlich Hinweise und Tipps geben konnten. Das war sehr schön. Ich bin noch immer sehr gerührt. Sogar Fernsehsendungen in Deutschland, in denen nach vermissten Angehörigen gesucht wird, haben sich bei mir gemeldet.

Und haben Sie schliesslich Hinweise zu Ihrem Vater erhalten?

Nicht direkt. Ich habe aber die Freundin meiner Mutter gefunden, Olga. Sie wohnte damals mit meiner Mutter zusammen in einem Wohnheim. Ich konnte schon zweimal mit ihr telefonieren. Beim ersten Mal bin ich sogar in Tränen ausgebrochen, weil ich mich so freute, endlich einen neuen Hinweis zu haben. Sie hat mir versprochen, mir so weit sie nur kann zu helfen.

Sie hatten ja gehofft, dass Olga Ihren Vater kannte…

Ja, leider war das nicht so. Olga erzählte mir, dass meine Mutter ihre Beziehung zu meinem Vater möglichst geheim hielt. Sie hätte ihn immer nur aus der Entfernung gesehen, wenn er sie mit seiner Vespa auf dem Rücksitz abholte. Aber immerhin: Olga konnte mir bestätigen, dass meine Mutter in der Esco, also der Hess AG, gearbeitet hatte und in ihrem Wohnheim nur Frauen aus Zaragoza gewohnt hatten. Und sie wusste, dass mein Vater nicht Andrea, sondern Andreas heisst.

Das ist schon mal ein Anfang. Was haben Sie nun als Nächstes vor?

Ich habe schon beim Strassenverkehrsamt angefragt, ob sie in ihrem Register überprüfen könnten, ob in Amriswil oder in der Umgebung um diese Zeit eine Vespa auf den Vornamen Andreas eingelöst war. Diese Informationen konnten sie mir leider aber nicht geben. Einerseits aus Personenschutzgründen, andererseits, weil die Dokumente wahrscheinlich ohnehin nicht mehr aufgefunden werden könnten. Das habe ich schon befürchtet, aber ich wollte es wenigstens versuchen.

Klingt nach wirklicher Detektivarbeit.

Ja, auf jeden Fall. Ich habe über die Jahre gelernt, mich an jeden Grashalm zu klammern. Ich traue mich zwar kaum, das zu sagen, aber seit dem Artikel habe ich wieder etwas mehr Hoffnung, dass ich eines Tages meinen Vater kennen lernen kann oder zumindest herausfinden könnte, wer er war.

Was gibt Ihnen zurzeit am meisten Hoffnung?

Eine Frau hat sich bei mir gemeldet, die selbst eine ähnliche Geschichte erlebt hat. Sie gab uns einen Tipp. Anscheinend musste eine Frau, die in den Sechzigern ein uneheliches Kind zur Welt brachte, dennoch die beiden Erziehungsberechtigten des Kindes in einem staatlichen Dokument hinterlegen. Nun haben wir, meine Tochter und ich, dem Staatsarchiv Thurgau geschrieben und um Einsicht in diese Dokumente gebeten. Jetzt heisst es, ungeduldig auf eine Antwort warten.

Und wenn Sie Ihren Vater nun finden werden, was würden Sie als Erstes tun?

Schreien! Und dann so schnell wie möglich in die Schweiz kommen, um ihn endlich zu umarmen. Ja, ihn endlich zu umarmen und sein Gesicht zu sehen, das wäre so schön. Ich bin davon überzeugt, dass ich ihm ähnlichsehe. Ich habe ja keinerlei Ähnlichkeit mit meiner Mutter. Und dann würde ich einfach gerne seine Version der Geschichte hören und ihm «Papa» sagen können. «Papa», das ist doch schon ein magisches Wort, nicht? Ich habe das noch nie in meinem Leben zu jemandem sagen können.

Hinweise willkommen María Dolores Ponzán freut sich über jeden Hinweis zu ihrem Vater oder Olga, der Freundin ihrer Mutter. Erreichbar ist sie unter der folgenden E-Mail-Adresse: spanish-woman-searches-father@hotmail.com

