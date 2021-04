Amphibienschutz Abwasserschacht als Todesfalle: Dieser Mann rettet pro Jahr über 7000 Frösche aus der ARA – so viele wie nirgendwo sonst in der Schweiz Amphibien gelangen über Schächte immer wieder in die Abwasserreinigungsanlagen und verenden dort. Jährlich rettet der Naturschutzverein St.Gallen mehrere tausend Tiere. Eine ideale Lösung, um die Tiere vor dem Kanalsystem zu schützen, gibt es nicht. Sabrina Manser 22.04.2021, 05.00 Uhr

Mehrere tausend Tiere jährlich rettet Christoph Noger vom Naturschutzverein aus der Abwasserreinigungsanlage in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

«Eigentlich dürften sie gar nicht hier enden», sagt Christoph Noger, Präsident des Naturschutzvereins Stadt St.Gallen und Umgebung. Er steht vor einem Schmutzwasserbecken in der St.Galler Abwasserreinigungsanlage (ARA) St.Gallen-Au im Sittertobel. Der Tierschützer geht an den Rand der sprudelnden Becken und kurbelt an einem Seil, an dem eine vergitterte Box im Wasser hängt. Drin, im morastigen Wasser, wurden an diesem Morgen bereits rund ein Dutzend Frösche, Kröten und Molche eingefangen. Noger nimmt einen kleinen braunen Frosch aus dem Behälter und schaut ihn sich genau an. Die Haut des Tieres ist glatt, die Sprungbeine sind lang. Das sei ein Grasfrosch, bestimmt Noger das Tier. Der Frosch hat Glück, er ist eines von 7000 Tieren pro Jahr, das der Todesfalle Abwasserreinigungsanlage entkommen konnte.



Hier wird ein Grasfrosch gerettet. Bild: Raphael Rohner

Letztes Jahr hat der Naturschutzverein St.Gallen mit Hilfe der Mitarbeitenden der ARA 7676 Tiere aus der Anlage gerettet. Wie viele Tiere hier wirklich verenden, bleibt laut Noger im Dunklen. Doch das ist nicht das einzige Problem. «Wir wissen noch nicht vollständig, wie die Amphibien in der Anlage landen», sagt Christoph Noger. Die Amphibien wandern von Frühling bis Herbst und würden bei der Suche nach Feuchtigkeit unter anderem in den Schächten landen. Aber: «Die Amphibien halten sich auch dort auf, wo es gar keine Schächte gibt, wie beispielsweise in der Ochsenweid», sagt Noger. Das lasse Fragen offen. Man sei diesbezüglich in Kontakt mit der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz (KARCH) (siehe nachfolgendes Interview) und der Stadt St.Gallen.

So werden die Frösche aus den Abwasserbecken gerettet. Video: Raphael Rohner

Der Rechen bedeutet für viele Amphibien den Tod



Hanspeter Bauer, Leiter der Abwasserbetriebe der Stadt St.Gallen Bild: Raphael Rohner

Die Maschinen surren, das Wasser plätschert, der Geruch wird intensiver. 200 Liter Abwasser fliessen pro Sekunde aus Teilen der Stadt St.Gallen, Gaiserwald, Gossau und Teufen in die Anlage. Es gebe einen Hauptzufluss, sagt Hanspeter Bauer, Leiter der Abwasserbetriebe der Stadt St.Gallen – hier schwemmt es auch die Frösche rein. Beim ersten, groben Rechen, der grössere Materialien abfängt, gelangen die Frösche noch hindurch.

Der feine Rechen kann für Amphibien gefährlich werden. Bild: Raphael Rohner

Der zweite Rechen ist feiner, zwischen den Gitterstäben hat es noch einen Abstand von 15 Millimetern. Alles, was nicht im Abwasser landen sollte ­– Feuchttücher, Windeln oder eben Frösche ­–, werde hier abgefangen, sagt Hanspeter Bauer. Ein Greifarm fährt wie ein Kamm über den Rechen und transportiert den Abfall – und auch die Tiere – auf ein Förderband für die Schlammpresse. Dort plumpst ein braungrauer Klumpen in einen Container. Wenn die Amphibien nicht schon beim Greifarm zerquetscht würden, dann spätestens hier, sagt Christoph Noger.

Aussergewöhnlich viele Tiere landen in der ARA in St.Gallen

Im Fett- und Sandfangbecken schwimmt die Rettungsbox für die Frösche. Bild: Raphael Rohner

Es gibt aber Frösche, die Glück haben. «Amphibien, die durch den feinen Rechen kommen, landen in der nächsten Station, im Fett- und Sandfangbecken», sagt der Leiter der Abwasserbetriebe. Dort befinden sich zwei Rettungsboxen. Die Amphibien ziehe es mit der Strömung in Richtung Kisten, in denen sie im Schatten Schutz suchen, sagt Christoph Noger. Er ergänzt:

«Schweizweit werden in ARA nirgends so viele Tiere gerettet wie hier.»

Im Jahr 2015 waren es laut Zählung der ARA 5000 Tiere, zwei Jahre später über 9000. Der Rechenabstand sei hier genug gross, dass die Tiere hindurchschlüpften, sagt Christoph Noger. «Zudem besteht in der Stadt bei den Schächten ein offenes Entwässerungssystem, bei welchem das Wasser direkt in die ARA fliesst.» Andere Systeme hätten eine Art Siphon, bei dem die Tiere mittels Ausstiegshilfen noch eher eine Chance hätten, wieder rauszukommen.

Auch im Thurgau und in Appenzell Ausserrhoden sind Ausstiegshilfen für Amphibien montiert. Bild: Raphael Rohner

Dass es im Thurgau ein grosses Problem sei, dass Tiere in der Anlage landen, sei dem Amt für Umwelt nicht bekannt, sagt Manuel Tille, Leiter Abwasser und Anlagensicherheit des Kantons Thurgau. Die Verantwortlichen würden entsprechende Massnahmen ergreifen, wenn dies erforderlich wäre. Vor fünf Jahren habe die ARA Steckborn eine Ausstiegshilfe im Zulauf installiert. In Appenzell Ausserrhoden habe man im Regenauffangbecken eine Installation angebracht, die man nun teste, sagt Patrick Holderegger, der ARA-Betriebsleiter in Herisau. Dass ein Frosch den Rechen in der Anlage überlebe, sei unwahrscheinlich.

ARA und Naturschutzverein helfen sich gegenseitig

Christoph Noger zieht die Kiste aus dem Becken. Ein paar Amphibien sitzen drin. Behutsam holt er ein Tier nach dem anderen heraus. Eines fällt mit seinen leuchtenden Augen und der warzigen Haut auf: «Die Erdkröte erkennt man an ihren bernsteinfarbenen Pupillen.» Zwölf Erdkröten, ein Grasfrosch und acht Bergmolche hält Noger auf seiner Liste fest. Für diese Aufgabe werden jährlich 80 Stunden Arbeit in einem Zweierteam aufgewendet. Dies, seit die ARA vor drei Jahren den Naturschutzverein zur Hilfe beigezogen hat.

«Amphibien sind meine Leidenschaft, darum scheue ich den Aufwand nicht.»

Christoph Noger rettet eine Erdkröte. Bild: Raphael Rohner

Gerettete Frösche und Kröten werden in einer Box zum Transport vorbereitet. Bild: Raphael Rohner

Im Jahr 2013 hätten die Mitarbeitenden der ARA begonnen, Frösche aus der Anlage zu fischen, so Hanspeter Bauer. Die Rettungsbox haben Mitarbeitende gebaut, täglich würden sie die Kiste leeren. Der Aufwand betrage jährlich 10'000 Franken. Ein Zusatzaufwand für die ARA. Dennoch: «Wir können die Amphibien nicht einfach verenden lassen.» Beim geplanten Umbau der ARA suche man nach Lösungen, um Tiere schon beim Zufluss abzufangen.

Lösungen sind nicht ganz so einfach

«Die Amphibien stehen unter Schutz. Es wäre nicht tolerabel, würden sie hier sterben», sagt Christoph Noger, der sich seit 20 Jahren für Amphibien einsetzt. Damit Amphibien erst gar nicht in der ARA landen, könnten Lochbleche unter Schachtdeckeln, Ausstiegshilfen aus Schächten oder mehr abgeschrägte Strassenränder eine Lösung sein. Solche baulichen Massnahmen umzusetzen, das sei einfacher gesagt als getan. Zuerst müsse man die Bevölkerung und die Politik sensibilisieren. Noger sagt:

«Bis eine zufriedenstellende Lösung gefunden ist, werden wir die Amphibien weiterhin aus der Anlage holen.»

Beat Rietmann, Leiter Tiefbauamt Stadt St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Die Einzugsgebiete der Amphibien habe man beim Tiefbauamt platziert, so der Naturschützer. Dies berücksichtige man bei der Projektierung von Strassenbauten, sagt Beat Rietmann, Leiter des Tiefbauamts der Stadt St.Gallen. «Ebenso werden Spezialisten betreffend Amphibien von Stadtgrün, Natur und Landschaft bei diesen Strassenprojekten einbezogen. Sie erhalten zudem nach Erarbeitung des Vor- und Bauprojektes jeweils Gelegenheit zur Vernehmlassung», sagt Beat Rietmann.

Lösungsmöglichkeiten gibt es einige, man fokussiere aber auf den Ausstieg aus dem Entwässerungssystem. «Es ist herausfordernd, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Strassenraum zu berücksichtigen. Zudem ist der stetige Optimierungsprozess sehr zeit- und kostenintensiv.»

Für die Frösche geht es zurück in die Natur. Bild: Raphael Rohner

Nun werden erst einmal die Tiere in ihren Lebensraum zurückgebracht – ins Sittertobel, in die Ochsenweid, an den Gübsensee, ins Tal der Demut oder wie heute ins Breitfeld. Christoph Noger setzt die Tiere neben einem kleinen Weiher ab. Hier endet für sie die lange Reise aus dem Kanalsystem. Ein Molch schlängelt Richtung Wasser, die Kröten verharren einen Moment und graben sich dann ein. Die Frösche hüpfen ins Wasser und schwimmen davon. Für Christoph Noger ein gutes Gefühl:

«Jetzt sind sie wieder zu Hause.»

Nachgefragt mit Jonas Barandun, Biologe: «Wir sind im Moment ratlos»

Sie sind Biologe und als Regionalvertreter der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz (KARCH) für die Kantone St.Gallen und beide Appenzell zuständig. Wie hoch schätzen Sie die Zahl der Amphibien, die jährlich in Entwässerungsschächten verenden?

Jonas Barandun, Biologe und Regionalvertreter KARCH. Bild: Ralph Ribi

Jonas Barandun: Die genauen Zahlen haben wir nicht, aber wir müssen damit rechnen, dass es im Kanton St.Gallen gegen hunderttausend Tiere sind.

Welche Tiere kommen dabei um?

Nebst den Fröschen, Kröten, Molchen und Salamandern sind es auch Mäuse, Blindschleichen, andere Kleinlebewesen und eine riesige Menge von Käfern.

Was sind die Auswirkungen?

Ein Grossteil der Amphibien kommt auf diese Weise um. So geht zum Beispiel Biomasse verloren, die als Nahrung für andere Tiere fehlt.

Unzählige Tiere gelangen ins Kanalsystem und verenden in der Abwasserreinigungsanlage. Bild: Raphael Rohner

Die genaue Ursache, wie die Tiere in der Anlage landen, ist unbekannt. Können Sie das ausführen.

Seltene Amphibienarten landen in der Abwasserreinigungsanlage St.Gallen-Au, von denen wir zu wissen glauben, wo ihre Lebensräume in der Umgebung sind. Dort hat es aber keine Schächte, wo sie hineinfallen könnten und so in der ARA landen würden. Also braucht es noch andere Quellen, über die sie im Kanalsystem landen. Wir sind im Moment noch ratlos.

Wie gehen Sie weiter vor?

Wir müssen weiter beobachten und Indizien sammeln. Wir sind auf zufällige Beobachtungen angewiesen.

Wie steht es um Lösungen?

Wir haben noch keine praktikablen, langfristigen Lösungen gefunden. Bei gängigen Ausstiegshilfen in Schächten sammelt sich Schmutz an, und man muss sie nach wenigen Jahren ersetzen. Um an Strassenrändern oder Schächten etwas zu ändern, müssen wir die nächsten 10 bis 20 Jahre dran bleiben. Mit dem Kanton erarbeite ich ein Massnahmenprogramm, es steckt noch in den Anfängen.