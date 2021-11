Der Kanton St.Gallen geht beim ambulanten Alkoholentzug neue Wege

Die Suchtfachstellen haben ein klares Vorgehen für den Einstieg zum ambulanten Alkohol-Ausstieg definiert:

- Die Anmeldung erfolgt bei einer Suchtfachstelle im Kanton.

- Die Suchtfachstelle erstellt nach Rücksprache mit der Hausärztin oder dem Hausarzt und dessen Einwilligung ein individuelles Programm – es ermöglicht, innert fünf Tagen den Alkoholkonsum auf Null zu bringen. Die betroffene Person kann während dieser Zeit in ihrem Umfeld bleiben. Im besten Fall ist der Entzug ohne Fehlzeiten am Arbeitsplatz möglich.

- Mit der zuständigen Suchtfachperson wird möglichst rasch ein Termin gesucht.

- Am Sonntag (spätestens um 18 Uhr) erfolgt der Trinkstopp.

- Am Montag gibt es ein erstes Gespräch im Rahmen des ambulanten Entzugs.

- Der Ausstieg wird begleitet: Bis Freitag gibt es täglich 30- bis 45-minütige Gespräche bei der Suchtfachstelle.

- Am Abschlussgespräch am Freitag wird unter anderem auch eine Nachbehandlung vereinbart.

- Anschliessend wird der Hausarzt über den Verlauf des Programms informiert.

- Von der Anmeldung bis zum abgeschlossenen ambulanten Alkoholentzug dauert es zwei bis vier Wochen.

- Die ärztlichen Leistungen werden von der Krankenversicherung übernommen, die Beratung ist kostenlos. (cz)