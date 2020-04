Am Untersee ist es verzwickt: Denn auch auf dem See sind die Grenzen derzeit geschlossen Wo genau verlaufen die Grenzen über den Bodensee? Denn auch auf dem Wasser sind diese derzeit geschlossen. Margrith Pfister-Kübler 06.04.2020, 18.37 Uhr

Am Wochenende wurden Boote im Hafen von Steckborn eingewassert. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Das Einwassern der Boote in der Hafenanlage im thurgauischen Steckborn wurde zunächst verboten, und jetzt darf doch eingewassert werden. Die Liegeplatzbesitzer erhielten somit zwei Briefe von der Stadtbehörde – zuerst als Vorsichtsmassnahme («Hafen geschlossen») und später aufgrund der rechtlichen Grundlagen («Einwassern gestattet, also offen»). Der Hafen Steckborn mit 273 Liegeplätzen und 20 Gastplätzen darf also belegt werden, während die Häfen am deutschen Ufer geschlossen sind.

Die Wassersportler sind zunehmend verunsichert und beunruhigt. Die Corona-Epidemie bedroht alle. Und bei Nichtbefolgung der Pandemie-Verordnungen ist mit Konsequenzen zu rechnen. Schliesslich sei es das Ziel aller, die Pandemie nach allen Regeln der Vernunft einzudämmen und so baldmöglichst wieder in den normalen Alltag zurückzukehren, so die Weisungen.

Am Untersee gilt eine Realteilung

Doch was darf man, was darf man nicht? Speziell auf dem Untersee, wo die Wassersportler auch vom Obersee über den Seerhein kommen, wo man gewohnt ist in den Zellersee, den Gnadensee und den Markelfinger Winkel zu segeln, zu rudern oder zu «motoren».

«Das ist eine schwierige Frage für die Wassersportler aller Sparten. Die Situation ist echt verzwickt», so Peter Röthlisberger von der Hafenkommission Steckborn. So habe er beobachtet, das auf dem See auch Stand-Up-Paddling-Sportler unterwegs sind. Im Obersee sind die Häfen auf Schweizer Seite offen, in Vorarlberg und Deutschland geschlossen, vorerst bis 13. April. Wie verhält es sich mit der Einhaltung der Grenzlinien auf dem Untersee? Stephan Bacher, Polizeihauptmeister der Wasserschutzpolizei Konstanz, erklärt auf Anfrage: «Im Untersee gilt ganz klar eine Realteilung zwischen der Schweiz und Deutschland.

«Grenzübertritte sind derzeit nach diesen Corona-Grenzschliessungen generell nicht gestattet.»

Die Auslegung der Verordnungen und Verbote für den Wassersport durch die Anliegerstaaten seien schwierig. Ein Überfahren der Grenzen ist derzeit «noch» unbedenklich, solange nicht am deutschen Ufer angelandet wird, so Bacher und betont: «Wir appellieren an die Vernunft.» Und nochmals:

«Alle sollten den Aufruf – bleibt zuhause – beherzigen.»

Und wie sieht es auf der Hochrheinstrecke aus? Auch hier gelte: Grenzübertritte mit dem Ziel des Anlandens sind verboten. Berufsfischer vom Untersee fischen auch im Obersee, wie funktioniert dies? «Auch hier gilt, dass der Seerhein für den Transit ohne das Anlanden in Deutschland geöffnet ist», so Polizeihauptmeister Stephan Bacher und weist nochmals darauf hin, dass täglich neue Lagebeurteilungen an die veränderte Corona-Situation notwendig sind.

Ruderclub Steckborn ruht

So hat der Schweizerische Ruderverband in seiner Mitteilung vom 30. März die komplette Einstellung des Ruderbetriebes in allen seinen Leistungszentren und Clubs empfohlen. Bereits am 16. März hat der Ruderclub Steckborn (RCS) die sofortige Einstellung des Ruderbetrieb angeordnet: Werner Eggli, Präsident des Ruderclubs Steckborn: «Für uns war dieser Entscheid der einzig richtige. Alle geplanten RCS-Anlässe und internen Kurse bis Ende April wurden definitiv abgesagt. Der geplante Saisonstart wurde provisorisch auf Mitte Mai verschoben.»

Sämtliche Ruderaktivitäten sind auch im Ruderclub Schaffhausen bis 19. April komplett eingestellt. Präsident des Ruderclubs Schaffhausen, Peter Koch sagt:

«Danach sehen wir weiter.»

Und auf der Homepage der Pontoniere Diessenhofen ist zu lesen, dass aufgrund der ausserordentlichen Corona-Lage der Vorstand beschlossen hat, bis auf weiteres den kompletten Betrieb einzustellen. Offizielle Fahrübungen auf dem Wasser für Aktive und Jungpontoniere sind auch ausgesetzt. Ende April werde die Lage neu beurteilt.

Mediensprecher Michael Roth von der Kantonspolizei Thurgau sagt auf Anfrage: «Grenzübertritte zwecks Transit – zum Beispiel Seerhein oder Hochrheinstrecke – werden toleriert. Ansonsten sind Grenzübertritte generell nicht gestattet.» Für Grenzfragen sei die Eidgenössische Zollverwaltung zuständig.