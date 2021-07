Neues Pflegeheim Ein Rundgang durch Mörschwils grösste Baustelle: «Dieses Haus soll von der ganzen Bevölkerung genutzt werden» Endlich bekommt auch die Gemeinde Mörschwil ein eigenes Altersheim. Auf der Burgerwiese entsteht für 30 Millionen Franken eine Überbauung mit 10 Alterswohnungen, 55 Pflegezimmern, einer Arztpraxis, einem Restaurant und einem Mehrzweckraum, den auch Vereine nutzen können. Ein Rundgang auf Mörschwils grösster Baustelle mit Projektleiter Patrick Sala. Melissa Müller 12.07.2021, 05.00 Uhr

In Mörschwil wird seit einem Jahr ein Wohn- und Pflegeheim gebaut. Es sind zwei Gebäude mit Verbindungstrakt. Ganz ähnlich sieht es in Abtwil aus, wo die Architekten Gähler und Flüehler ebenfalls ein Alterszentrum realisiert haben. Bild: Tobias Garcia

Zwei Gebäudekörper ragen in den Himmel, umgeben von Baugerüsten und Kränen. Seit einem Jahr entsteht in Mörschwil für 30 Millionen Franken ein Wohn- und Pflegeheim. Architekt Patrick Sala lädt auf einen Rundgang durch Mörschwils derzeit grösste Baustelle ein. Der 39-Jährige überreicht den Gästen einen Helm. Auf geht’s hinter die Abschrankungen, hinein in den Rohbau aus Beton und Backstein, der von der Firma Hagmann aus Zuzwil erstellt worden ist.

«Wir befinden uns beim öffentlichen Eingang, der Hauptadresse des Hauses», sagt der Projektleiter. Im westseitigen Bau entsteht ein dreistöckiger Wohntrakt mit zehn Wohnungen und einer Arztpraxis, im ostseitigen Bau der Pflegetrakt mit 55 Zimmern. Die Postadressen stehen schon fest: Das Pflegezentrum wird an der Bahnhofstrasse 14 liegen, die Wohnungen und die Arztpraxis an der Bahnhofstrasse 14a. Betreiberin des Alterszentrums wird die GHG (Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen). Sie hat die Stelle des Heimleiters oder der Heimleiterin noch nicht vergeben.

Architekt und Projektleiter Patrick Sala wartete acht Jahre, bis das Pflegezentrum in Mörschwil gebaut werden konnte. Bild: Tobias Garcia

Empfang mit Cafeteria und offener Küche

In der Mitte des Empfangraums führt eine offene Treppe hoch in die Pflegeabteilung. Die Treppe soll mit Eichenparkett verkleidet werden, der Boden mit sandfarbenem Jura­kalkstein.

Die Treppe führt von der Lobby in den Privatbereich. Bild: Tobias Garcia

Zur Linken entstehen ein Empfangstresen mit Lobby wie in einem Hotel, zur Rechten eine Cafeteria und ein Restaurant mit Buffet. Ein grosses Fenster gewährt vom Speisesaal aus Einblick in die Küche:

«Damit die Gäste sehen, wie ihr Essen zubereitet wird, und das Personal Blickkontakt mit den Besuchern hat.»

Ein Maurer schichtet Mörtel auf Backsteine. Draussen, wo ein Garten entstehen soll, giessen Bauarbeiter eine Mauer aus Beton. Auch ein Brunnen soll dort sprudeln. «Der vordere Teil des Baus wird öffentlich, der hintere Teil soll eher privater Natur sein, mit Nischen, Bäumen und Rückzugsmöglichkeiten», sagt Sala und marschiert weiter zwischen Pfützen in den Verbindungstrakt.

Bauarbeiter giessen eine Mauer aus Beton im künftigen Garten hinter dem Pflegezentrum. Bild: Tobias Garcia

Hier wird ein Mehrzweckraum mit Küche und Leinwand eingerichtet, samt Wänden aus Eichenholz. «Er kann von der ganzen Bevölkerung genutzt werden», sagt Sala. «Für Vereinsanlässe, Filmabende, Geburtstagsfeste, Weihnachtsessen, Heimanlässe, zum Basteln und Backen.»

Ein Raum wie eine ­Schatulle aus ­Kirschholz

Neben dem Mehrzweckraum wird ein konfessionsloser Andachtsraum eingerichtet, ganz aus rötlichem Kirschholz und mit halbtransparenten Vorhängen. «Der spirituelle Raum soll wie eine edle Holzschatulle wirken», sagt Sala. Ein Rückzugsraum zum Beten, Singen und Meditieren, in dem auch Messen abgehalten oder Mitarbeitergespräche geführt werden können. Dieser Bereich soll mit Kunst am Bau bespielt werden.

Acht Jahre auf ­ ­Spatenstich gewartet

Der Architekt freut sich, dass das, was er im Büro entworfen hat und als 3D-Modell kennt, nun Gestalt annimmt. Darauf muss er lange warten: Wegen eines Rechtsstreits verstrichen acht Jahre, bis mit dem Bau des Altersheims begonnen werden konnte.

In der Zwischenzeit hat sich das Büro Gähler Flühler Architekten auf Alterszentren spezialisiert und Pflegeheime in Engelburg, Abtwil, Bernhardzell und Urnäsch realisiert. Wer die Bauten in Abtwil gesehen hat, erlebt in Mörschwil ein Déjà-vu. Die Bauten in den beiden Dörfern wirken innen wie aussen verblüffend ähnlich. Wird in Mörschwil Copy-paste-Architektur hingestellt? «Das kann man nicht sagen. Im Groben sind die Alterszentren vergleichbar», sagt Sala. «Aber im Detail gibt es Feinheiten.» In Mörschwil sei der gleiche Bauleiter tätig wie in Abtwil. «Ein grosser Vorteil, weil er die Abläufe schon kennt», sagt Sala, der den Bau zusammen mit dem Bauleiter von der Ausführung bis zur Übergabe begleitet.

Zwei Gebäude mit Verbindungstrakt in Mörschwil. Ganz ähnlich sieht es in Abtwil aus, wo die Architekten Gähler und Flüehler ebenfalls ein Pflegezentrum realisiert haben. Bild: Tobias Garcia

Sala steigt die Treppe empor. Die Korridore in der Pflegeabteilung sind breit, sodass man sich beim Rundgang mit Rollstuhl und Rollator nicht in die Quere kommt. Sala zeigt ein Zimmer mit Sicht auf Wiesen und den Bodensee. Ein Idyll. Dabei sei die Nordseite eines Gebäudes normalerweise unattraktiver als die Südseite. Nicht aber in Mörschwil: «Hier haben wir auf der Nordseite Seesicht. Das ist aussergewöhnlich.» Darum werden diese Zimmer wohl am beliebtesten sein: «Die Aussicht ist einfach sensationell.» Jedes Pflegezimmer und jede Wohnung verfügt über eine eigene Loggia.

Zum Schluss führt der Projektleiter in schwindelerregende Höhen am Gerüst hoch aufs Dach. Männer verlegen blaue und weisse Rohre, die wie riesige Wollknäuel herumliegen. «Sanitäts-, Elektro- und Lüftungsleitungen», sagt Patrick Sala.

Das Flachdach wird bald abgedichtet. Dann ist der Rohbau fertig und es kann mit dem Innenausbau begonnen werden. Bild: Tobias Garcia

Bald werde die letzte Decke betoniert und das Flachdach abgedichtet. Dann ist der Rohbau fertig und der Innenausbau kann beginnen: Türen, Fenster, Böden, Licht und Akustikdecken werden installiert. Das dauere ein weiteres gutes Jahr.

Baumaterial ist teurer geworden

Der Einzugstermin, voraussichtlich Anfang 2023, steht noch nicht fest. Das Baugewerbe hat Schwierigkeiten. Wegen des Baubooms sind Lagerbestände aufgebraucht, Produktionen infolge der Krise in Verzug. «Wir kämpfen mit gestiegenen Kosten und einzelnen Lieferverzögerungen», sagt Sala. Der Stahlpreis für Betonarmierungen sei auf 155 Prozent gestiegen. Kostete eine Tonne vor Corona rund 700 Franken, kommt sie nun auf fast 1200 Franken zu stehen. Ein Vorteil ist laut Sala, dass in Mörschwil kein Investor das Pflegeheim baut, sondern die Gemeinde. «Ein Investor würde schneller bauen wollen und bei der Qualität zu Gunsten eines günstigen Preises bewusst Abstriche machen.»