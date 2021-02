Altenrhein Dieser Berufsfischer rettete den Absturz-Piloten aus dem Bodensee Beim Flugzeugunglück in Staad konnte der Pilot dank dem schnellen Eintreffen von Rettungskräften gerettet werden. Gallus Baumgartner, Berufsfischer in Altenrhein, war als erster an der Absturzstelle.

22.02.2021, 17.50 Uhr

(red.) Am vergangenen Donnerstag ist ein Pilot mit seinem Kleinflugzeug bei Staad in den Bodensee gestürzt. An Bord der Piper befand sich ein 70-jähriger, im Tessin wohnhafter, Deutscher. Er war in Locarno gestartet und wollte trotz schlechter Witterung in Altenrhein landen. Gefunden und gerettet hat den 70-jährigen Piloten unter anderem Gallus Baumgartner. Der Berufsfischer war zusammen mit vier Angehörigen der Flughafenfeuerwehr Altenrhein als erster an der Absturzstelle.