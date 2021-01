Altenrhein Aus Kostengründen: Fliegermuseum verkauft Grossteil der alten Hunter-Kampfflugzeuge ins Ausland Das Fliegermuseum Altenrhein hat mehrere alte Hunter-Kampfflugzeuge verkauft. Mit der Aktion will der Verein das grösste fliegende Museum der Schweiz retten. Die Zukunft der Jets ist allerdings ungewiss. Raphael Rohner 21.01.2021, 12.07 Uhr

Die Hunter Kampfjets wurden ins Ausland verkauft. Bild: Raphael Rohner

«Unser Fliegerherz blutet, aber es geht nicht mehr anders», sagt Daniel Affolter, Präsident vom Fliegermuseum Altenrhein (FMA). Zwei der alten Kampfflugzeuge des Typs Hunter kamen in den vergangenen Wochen unter den Hammer und wurden ins Ausland verkauft. Die Jets, die von 1958 bis Ende 1994 im Einsatz der Schweizer Luftwaffe und der Patrouille Suisse standen, sind für Aviatiker und Fliegerfans nach wie vor Schmuckstücke am Himmel.

In Altenrhein wurden mehrere Hunter flugtauglich gehalten und sogar Mitflüge für Vereinsmitglieder im Doppelsitzer waren möglich.

Bundesamt für Zivilluftfahrt stellt hohe Ansprüche

Nur einer der einst drei Hawker Hunter bleibt in Altenrhein. Es handelt sich dabei um den bekannten Doppelsitzer Tigerhunter – mit dem auch weiterhin Mitflüge möglich sein werden.

Trotz Verkauf, die Zukunft der Hunter-Flieger ist ungewiss. Affolter sagt: «Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir noch das letzte Jahr Hunter fliegen können, da der Flugbetrieb für 2022 noch nicht geregelt ist.»



Zwei Hawker Hunter im Vorbeiflug am Flugplatzfest Altenrhein 2019. Bild: Ralph Ribi

Die beiden – während 27 Jahren mit viel Aufwand – gepflegten Flieger gehen nach Kanada und in die Niederlande. Dort sollen sie auch weiterhin flugtüchtig gehalten werden und an Flugshows und Veranstaltungen auftreten. «Ein gewisser Trost für uns und die Fliegerfans in der Schweiz», sagt Affolter. Immerhin sind die Flieger in der Luft und können weiterleben. Es sei nicht auszuschliessen, dass die Flugzeuge dereinst wieder in der Schweiz zu sehen sein werden.



Verein und Museum wurden sich nicht einig beim Preis

Die Möglichkeit, die Flugzeuge in Altenrhein zu lassen und sie dem Flieger- und Fahrzeugmuseum (FFA) zu übergeben sei zwar geprüft worden, doch sei man sich bei der Preisvorstellung nicht einig geworden, wie Affolter sagt. Über die Verkaufssumme der alten Kampfflieger redet er indes nicht. Es sei aber eine sechsstellige Summe, die das Fliegermuseum für die beiden Jets bekommen habe:

«Mit diesem Geld können wir unser Fliegermuseum weiterleben lassen, neue Projekte für fliegende Objekte weiterverfolgen und einige dringende Arbeiten erledigen.»

Besonders schmerzlich ist der Verkauf der Hunter für Paul «Chappe» Ruppeiner, Gründungsmitglied des Vereins und Pilot der Hunter: «Einerseits tut der Abschied sehr, sehr weh, andererseits bin ich Realist: Irgendwann musste ein Ende der Maschinen kommen.»

Ruppeiner flog bis zuletzt mit den Maschinen und kannte sie bestens. Dass sie jetzt ins Ausland gehen und dort weiterfliegen freut den Piloten trotzdem: «Die Faszination Hunter bleibt ungebrochen. Das ist ein Stück Schweizer Aviatikgeschichte.»

Während alle anderen Hunter verkauft wurden, bleibt der Tigerhunter in Altenrhein. Bild: Raphael Rohner

Bald könnten Tiger-Kampfjets nach Altenrhein kommen

Der Verein Fliegermuseum Altenrhein will seine fliegenden Exponate auch weiterhin am Himmel zur Schau stellen. Die nächsten Projekte stehen laut Affolter bereits an. Unter anderem hat das Fliegermuseum bereits bei der Schweizer Luftwaffe angefragt, ob es Flieger des Typs Tiger F5 übernehmen kann. «Das steht aber noch offen, ob das dann geht. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir die Geschichte der Schweizer Aviatik und der Kampfflieger am Leben erhalten können- beziehungsweise sogar am Himmel.»