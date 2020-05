«Ein Riesenstress für die Bäume»: So rücksichtslos wird auf einer Baustelle am St.Galler Rosenberg mit alten Baumriesen umgegangen Der WWF St.Gallen hat Rekurs eingelegt, weil Bäume auf einer St.Galler Grossbaustelle unsorgfältig behandelt wurden: Es wurde mit Baumaschinen auf die Wurzeln gefahren, im Wurzelbereich wurde Bauschutt abgelagert und die Bäume wurden nicht gewässert. Melissa Müller 21.05.2020, 19.46 Uhr

Lukas Indermaur, Geschäftsführer des WWF St.Gallen, vor der Baustelle an der Greifenstrasse. Hinter ihm ein Spitzahorn. Die weissen Wände sollen die Bäume auf der Baustelle schützen. Sie leiden unter den Erschütterungen der Baumaschinen und unter der Entwässerung durch die Baugrube.



Nik Roth

Manchmal ist man zur falschen Zeit am falschen Ort. Dumm, wenn man ein Baum ist und nicht davonrennen kann. So wie zwei 100-jährige Blutbuchen an der unteren Kurve der Greifenstrasse 13 in St.Gallen. Hier wird unweit des St.Galler Hauptbahnhofs im grossen Stil gebaut: Die Jugendstilvilla Recife wurde abgerissen sowie drei weitere Häuser. An ihrer Stelle entsteht eine Überbauung mit vier Mehrfamilienhäusern, 53 Wohnungen und Tiefgaragen. Etliche Bäume wurden gefällt.