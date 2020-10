Interview «Als Pädagogin setze ich klare Rahmenbedingungen»: So tickt die neue Rektorin der Kantonsschule Trogen Heute ist der erste offizielle Arbeitstag von Elisabeth Steger Vogt, der neuen Rektorin der Kantonsschule Trogen. Ein historischer Tag: Denn vor ihr stand noch nie eine Frau an der Spitze der 200 Jahre alten Schule. Im Interview spricht die 56-jährige Erziehungswissenschaftlerin über ihre Pläne, den Ruf der Schule und die Zukunft des Präsenzunterrichts. Claudio Weder 01.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elisabeth Steger Vogt will die Kantonsschule Trogen nicht komplett umkrempeln. Sie findet aber, dass eine Schule nie stehenbleiben darf. Bild: Claudio Weder (Trogen, 23. September)

Wie ist Ihr erster Eindruck von der Kantonsschule Trogen?

Elisabeth Steger Vogt: Sehr positiv. Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch der Aussenblick dominiert. Von meiner früheren Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen wusste ich bereits, dass die Kanti Trogen einen guten Ruf geniesst: Die Schule ist innovativ, die Leute sind sehr offen. Im Rahmen des Bewerbungsprozesses habe ich mir auch Befragungen von Abgängerinnen und Abgängern angesehen. Besonders beeindruckt hat mich die Tatsache, dass die Kanti Trogen offenbar für viele Lernende ein Ort der Identifikation ist.

War der gute Ruf der Schule ausschlaggebend, dass Sie sich für diese Stelle beworben haben?

Ich hatte tatsächlich den guten Ruf der Schule im Hinterkopf, als ich das Stelleninserat sah, denn ich hatte nicht aktiv nach einer neuen Stelle gesucht. Aber ich dachte mir: Diese Schule interessiert mich und hier sehe ich ein Wirkungsfeld, wo ich mich einbringen kann. Was ich zudem spannend finde, ist der derzeit aufgegleiste Strategieprozess der Schulentwicklung. Vieles ist also schon da. Ich muss nicht von Grund auf neu anfangen, sondern kann die Schule auf Basis des Bestehenden weiterentwickeln.

Managerin und Pädagogin Elisabeth Steger Vogt wurde 1963 geboren und wuchs in Thal (SG) auf. Nach siebenjähriger Tätigkeit als Primarlehrerin liess sie sich zur Psychomotorik-Therapeutin ausbilden. Sie hat zudem einen Master in Arbeits- und Organisationspsychologie und doktorierte zum Thema «Personalentwicklung als Schulführungsaufgabe». 13 Jahre lang war Steger Vogt in unterschiedlichen Funktionen an der PH St. Gallen tätig. 2016 bis 2018 leitete sie das Hochalpine Institut Ftan (GR) und war zuletzt Rektorin der wittlin stauffer AG in Zürich. Auch politisch war Steger Vogt aktiv: Während 8 Jahren war sie in der Geschäftsleitung der SP des Kantons St. Gallen sowie Präsidentin des Bezirks Untertoggenburg und Co-Präsidentin der SP Uzwil. Die 56-Jährige wohnt in Uzwil, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. (wec)

Was sind Ihre Pläne?

Ich habe nicht vor, die Schule komplett umzukrempeln, sie scheint gut aufgestellt zu sein. Trotzdem finde ich, dass eine Schule nie stehenbleiben darf. Mein Ziel ist es, die Kanti Trogen als Lebens- und Lernraum weiterzuentwickeln. Mit Lebensraum meine ich: Den Jugendlichen soll ein Raum geboten werden, in welchem sie sich wohlfühlen und sich persönlich weiterentwickeln können. Die Lernenden befinden sich in einem entwicklungspsychologisch wichtigen Lebensabschnitt, in einem, der auch von Krisen geprägt ist. Gerade deshalb ist es wichtig, als Schule nicht nur Stoff zu vermitteln, sondern die Jugendlichen auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Die Schule soll eine Art Laboratorium bieten, in welchem bestimmte Dinge ausprobiert werden dürfen und wo auch scheitern erlaubt ist – unter der Bedingung, dass die Lernenden für ihr Handeln Verantwortung übernehmen und daraus lernen.

Und was heisst «Lernraum»?

Als Kantonsschule sind wir bestrebt, den Lernenden möglichst viel für ihre berufliche Zukunft mitzugeben. Zum einen geht es darum, sie auf ihren späteren Bildungsweg vorzubereiten. Wichtig ist aber auch, ihnen überfachliche Kompetenzen zu vermitteln, die nötig sind, um im Berufsleben erfolgreich zu sein. Was das Lernen anbelangt, müssen wir uns fragen, wie wir es noch effektiver gestalten können.

Haben Sie ein Beispiel?

Die Schülerinnen und Schüler verbringen in der Schule viel Zeit, welche oftmals noch nicht sehr effektiv genutzt wird. Hier sind die Lehrpersonen gefordert, immer wieder zu überprüfen, wie und wo Lernen stattfindet und ob dieses auch nachhaltig ist. Oft pauken die Schülerinnen und Schüler nur auf Prüfungen und vergessen danach den Stoff wieder. Dieses Thema ist mir ein grosses Anliegen. Das Lernen ist das Kerngeschäft einer Schule.

Welche Kompetenzen sind denn heute im Berufsleben gefragt?

Immer mehr Unternehmen haben flexible Organisations- und Arbeitsformen. Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Eigenverantwortung werden also zunehmend wichtiger. Es ist Aufgabe der Schule, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stets wachsam zu beobachten.

Setzt die Kanti Trogen künftig auf Unterrichtsformen, die von den Lernenden mehr Eigenverantwortung abverlangen?

Insbesondere nach dem Corona-Lockdown mussten wir uns die Frage stellen, mit welchen Modellen wir in Zukunft arbeiten wollen. Denn vieles, was die Schulen im Lockdown umgesetzt haben, hat sich bewährt. Jetzt geht es darum, diese Ansätze weiterzudenken. Ich habe an meiner letzten Schule die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen es schätzen, wenn sie Verantwortung bekommen. Ich könnte mir auch an der Kanti Trogen vorstellen, das Lernen in Zukunft mehr in die Selbstorganisation der Jugendlichen zu geben.

Sie sind Erziehungswissenschaftlerin und promovierten zum Thema «Personalentwicklung als Schulführungsaufgabe». Inwiefern sind Ihre Forschungserkenntnisse für Ihre Arbeit als Rektorin nützlich?

Ich habe mich unter anderem viel mit der Frage befasst, wie es gelingt, dass Lehrpersonen bis ans Ende ihrer Laufbahn entwicklungsoffen bleiben und die Freude am Beruf aufrechterhalten können. Als Rektorin kann ich von diesem Forschungswissen enorm profitieren. In einer Schule geht es zwar in erster Linie um die Lernenden. Aber gute Schule machen die Lehrpersonen. Darum ist es mir ein grosses Anliegen, im ständigen Austausch mit den Lehrpersonen zu sein und sie in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Ein gutes Schulmanagement ist eine wichtige Grundlage für eine funktionierende Schule, aber mein Augenmerk wird letztlich dennoch auf dem liegen, was im Unterricht passiert.

Werden Sie selber unterrichten?

Ich unterrichte sehr gerne und bringe viel Erfahrung mit. Ob ich auch an der Kantonsschule Trogen unterrichten werde, ist aber noch offen. Auf jeden Fall bin ich gerne in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist mir auch wichtig. Es braucht das Zusammenwirken zwischen Lernenden, Lehrpersonen und der Schulleitung, damit gute Schule gelingt.

Wie würden Sie sich im Umgang mit den Lernenden charakterisieren?

Ich bin wohlwollend, ich kann gut zuhören und ich zeige Offenheit und Verständnis für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler. Als Pädagogin setze ich aber auch klare Rahmenbedingungen und erwarte, dass diese eingehalten werden.

Blick in die Zukunft: Vor welchen Herausforderungen haben Sie am meisten Respekt?

Weil man es in einer Schule mit sehr vielen Menschen zu tun hat, wird es immer wieder zu schwierigen Situationen kommen. Da ist man immer wieder neu gefordert, gute Lösungen zu finden. Davor habe ich schon Respekt. Zum anderen ist die Kanti Trogen die einzige Kantonsschule in Ausserrhoden und somit eine wichtige Institution für den Kanton. Die Schule hat eine jahrhundertealte Tradition. Es ist ein Erbe, das ich übernehmen darf – und es liegt in meiner Verantwortung, dieses in einer guten und passenden Art und Weise weiterzuführen.

Haben Sie einen Bezug zum Appenzellerland?

Ich bin in Thal aufgewachsen, also nahe an der Kantonsgrenze, und habe einen engen Bezug zur Region. Für mich hört Heimat nicht an der Kantonsgrenze auf, weshalb ich mich im Appenzellerland ebenso zu Hause fühle wie im Kanton St. Gallen.

Sie sind die erste Rektorin der Kantonsschule Trogen. Sehen Sie sich als Vorbild für andere Frauen?

Ich denke, es ist wichtig, dass man einen Weg einschlägt, bei dem man seine Stärken einsetzen kann. Ich persönlich bin immer meinen Interessen gefolgt – und hatte Erfolg damit. Das bringt aber auch mit sich, dass man auf anderes verzichten muss. Zudem braucht es Mut. Ich sehe mich nicht unbedingt als Vorbild, aber natürlich würde ich gerne Frauen, die einen ähnlichen Weg einschlagen wollen wie ich, ermutigen, ihren Interessen zu folgen.

Zu guter Letzt: Die Zahl der Lernenden an der Kantonsschule Trogen beträgt rund 550. Muss sich daran was ändern?

Ich finde, die Kantonsschule Trogen hat mit 550 Lernenden eine gute Grösse. Es ist mir aber ein Anliegen, als Schule so attraktiv zu sein, dass in Zukunft auch jene Ausserrhoder Schülerinnen und Schüler nach Trogen kommen, für die der Weg nach St. Gallen kürzer wäre. Ein weiteres Ziel wird sein, auch ausserkantonale Schülerinnen und Schüler zu gewinnen und so die Zahl der Lernenden konstant zu halten oder sogar zu erhöhen.

Wie könnte das gelingen?

Ich sehe verschiedene Wege. Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, die Fokussierung auf fachliche Schwerpunkte noch zu verstärken. Ich hätte dazu auch schon Ideen.

Die wären?

Das verrate ich noch nicht. (lacht)