Als Amtsarzt abberufen, als Leiter einer Medbase-Praxis freigestellt: Die Konsequenzen der verbalen Entgleisungen des Wattwiler Arztes St.Galler Gesundheitsdepartement, Arbeitgeber Medbase und Ärztegesellschaft reagieren auf verbale Entgleisungen des Wattwiler Mediziners Rainer Schregel mit Freistellung und Untersuchungen. Regula Weik 15.08.2020, 05.00 Uhr

Medizinisches Medbase-Zentrum in Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Seit geraumer Zeit teilt Rainer Schregel, Amtsarzt des Kantons St.Gallen und Leiter eines Ärztehauses in Wattwil, teils dubiose Quellen, die das Coronavirus verharmlosen. Nach einem kritischen Artikel über ihn in dieser Zeitung, verunglimpfte er die Autorin via Facebook aufs Heftigste.